Северна Корея промени конституцията си, сложи край на мечтата за обединение

С еверна Корея е ревизирала конституцията си, за да определи територията си като граничеща с Южна Корея и да премахне препратките към обединение, според проект на текста, прегледан от агенция Ройтерс (Reuters), узаконявайки стремежа на лидера Ким Чен Ун да третира двете Кореи като отделни държави.

Ревизията, за която се смята, че е била приета на заседание през март на Върховното народно събрание, законодателния орган на Пхенян, който формално одобрява решенията, бележи първия път, в който Северна Корея е добавила териториална клауза към конституцията си, каза Ли Джунг-чул, професор от Сеулския национален университет, по време на брифинг в Министерството на обединението на Южна Корея в сряда.

Новият член 2 гласи, че територията на Северна Корея включва земи, „граничещи с Китайската народна република и Руската федерация на север и с Република Корея на юг“, както и териториални води и въздушно пространство, базирани на тази суша, според текста.

Клаузата също така гласи, че Северна Корея „никога няма да толерира каквото и да е нарушение“ на своята територия, но не уточнява местоположението на границата си с Южна Корея и не споменава изрично спорни морски граници като Северната ограничителна линия в Жълто море.

Ревизираната конституция също така определя Ким, като председател на Комисията по държавните дела, за държавен глава на Северна Корея, заменяйки предишния текст, който описваше тази длъжност като върховен лидер на страната, представляващ държавата.

Тя също така изрично заявява, че командването над ядрените сили на Северна Корея принадлежи на председателя на Комисията по държавните дела, според текста, формално поставяйки контрола върху ядрения арсенал на страната в ръцете на Ким.

Отделна отбранителна клауза описва Северна Корея като „отговорна държава с ядрено оръжие“ и заявява, че тя ще развива ядрените си оръжия, за да защитава правото на страната на съществуване и развитие, да възпира война и да защитава регионалния и глобалния мир и стабилност.

Според южнокорейски медии Ли е казал, че пропускането на конкретна междукорейска граница подсказва, че Пхенян може да се опитва да избегне незабавно създаване на нов източник на напрежение, дори докато вгражда доктрината на Ким за „две враждебни държави“ в основния закон на страната.

През януари 2024 г. Ким призова конституцията да бъде изменена, за да се определи Южна Корея като „основен враг и неизменен главен противник“ на Севера и да се заяви, че територията на Северна Корея е отделна от тази на Юга.

Пхенян следва по-враждебна политика към Сеул през последните години, като същевременно отхвърля многократните призиви за диалог от страна на южнокорейския президент Ли Дже Мьонг.

Постоянната мисия на Северна Корея към ООН не отговори незабавно на искане за коментар.