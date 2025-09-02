Сарафов свика съвещание за инцидента, при който кола се вряза в автобус

Адвокатът на Паскал: Г-н Николов не е имал личен контакт с Асен Василев или Бойко Рашков

Под ръководството на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов се провежда работно съвещание във връзка с тежкото пътнотранспортно произшествие в София на 15 август 2025 г., при което автомобил катастрофира в автобус на столичния градски транспорт.

Повече информация за хода на разследването ще бъде предоставена от наблюдаващия досъдебното производство прокурор

от СГП Виолета Танаицова, съобщава NOVA.

Припомняме, че през нощта на 15 август мощен автомобил се вряза в автобус на нощния градски транспорт в София. При пътния инцидент сирийски лекар загина, а шестима бяха ранени. Зад волана на колата беше 21-годишния Виктор Илиев.

Toй има шофьорска книжка от началото на август.

За две седмици се е сдобил с цели 7 фиша за нарушения.

Последните два от тях - в часове преди фаталната катастрофа. Пробите за алкохол и наркотици на Илиев бяха отрицателни, но от прокуратурата съобщиха, че е употребил райски газ.

Установено е, че автомобилът принадлежи на роднина на задържания, като е бил закупен на лизинг. Според свидетелските показания Виктор Илиев не е спирал на червени светофари и е шофирал с много висока скорост, като возещите се в автомобила са го молели да намали, с което той не се е съобразил. А скоростта му е била между 170 и 200 километра в час.

Виктор Илиев е с наложена мярка „задържане под стража“.

От Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” извършиха проверка на автошколата, в която се е обучавал Илиев, като не са установили нарушения. Според данните той е изпълнил всички задължителни часове. Практическият изпит е протекъл нормално, а листовките е решавал на таблет в т.нар „бяла стая” – сам. Взел е теоретичната част от втория опит на 24 март, след като на 13-и същият месец е бил скъсан.