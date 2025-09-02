България

Сарафов свика съвещание за инцидента, при който кола се вряза в автобус

Повече информация за хода на разследването ще бъде предоставена от наблюдаващия досъдебното производство прокурор

2 септември 2025, 12:46
Семейството на загиналия в Ботевград сподели кадри с предполагаем дилър (ВИДЕО)

Семейството на загиналия в Ботевград сподели кадри с предполагаем дилър (ВИДЕО)
Желязков: Няма разследване за инцидента с полета на Урсула фон дер Лайен

Желязков: Няма разследване за инцидента с полета на Урсула фон дер Лайен
„Исторически парк” под запор: Над 2 млн. лв. дългове и спорни имотни сделки

„Исторически парк” под запор: Над 2 млн. лв. дългове и спорни имотни сделки
Адвокатът на Паскал: Г-н Николов не е имал личен контакт с Асен Василев или Бойко Рашков

Адвокатът на Паскал: Г-н Николов не е имал личен контакт с Асен Василев или Бойко Рашков
Икономисти за бюджета: Заложените приходи са нереалистични

Икономисти за бюджета: Заложените приходи са нереалистични
Димо Гяуров: Русия заглушава GPS, за да се пази от удари

Димо Гяуров: Русия заглушава GPS, за да се пази от удари
Баща от Ботевград заплаши дилъра на детето си със смърт

Баща от Ботевград заплаши дилъра на детето си със смърт
Нов протест във Варна в подкрепа на задържания кмет Коцев

Нов протест във Варна в подкрепа на задържания кмет Коцев

Под ръководството на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов се провежда работно съвещание във връзка с тежкото пътнотранспортно произшествие в София на 15 август 2025 г., при което автомобил катастрофира в автобус на столичния градски транспорт.

Повече информация за хода на разследването ще бъде предоставена от наблюдаващия досъдебното производство прокурор

от СГП Виолета Танаицова, съобщава NOVA.

Припомняме, че през нощта на 15 август мощен автомобил се вряза в автобус на нощния градски транспорт в София. При пътния инцидент сирийски лекар загина, а шестима бяха ранени. Зад волана на колата беше 21-годишния Виктор Илиев.

Toй има шофьорска книжка от началото на август.

За две седмици се е сдобил с цели 7 фиша за нарушения.

Последните два от тях - в часове преди фаталната катастрофа. Пробите за алкохол и наркотици на Илиев бяха отрицателни, но от прокуратурата съобщиха, че е употребил райски газ.

Установено е, че автомобилът принадлежи на роднина на задържания, като е бил закупен на лизинг. Според свидетелските показания Виктор Илиев не е спирал на червени светофари и е шофирал с много висока скорост, като возещите се в автомобила са го молели да намали, с което той не се е съобразил. А скоростта му е била между 170 и 200 километра в час.

Виктор Илиев е с наложена мярка задържане под стража“.

От Изпълнителна агенция Автомобилна администрация” извършиха проверка на автошколата, в която се е обучавал Илиев, като не са установили нарушения. Според данните той е изпълнил всички задължителни часове. Практическият изпит е протекъл нормално, а листовките е решавал на таблет в т.нар бяла стая” сам. Взел е теоретичната част от втория опит на 24 март, след като на 13-и същият месец е бил скъсан.

По темата

Източник: Nova.bg    
главен прокурор Борислав Сарафов автомобил автобус катастрофа София
Последвайте ни
Зрелищна акция! Вдигнаха дерайлиралия трамвай с кран

Зрелищна акция! Вдигнаха дерайлиралия трамвай с кран

Александра Богданска засия на червения килим във Венеция (СНИМКИ)

Александра Богданска засия на червения килим във Венеция (СНИМКИ)

Стрелба в блок в София, има задържан

Стрелба в блок в София, има задържан

Кои са българите, поканени на мегапарада на Си Дзинпин в Китай

Кои са българите, поканени на мегапарада на Си Дзинпин в Китай

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
5 прости съвета как да обучим котката да спи през нощта

5 прости съвета как да обучим котката да спи през нощта

dogsandcats.bg
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 1 ден
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 1 ден
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 1 ден

Виц на деня

Двама пияници седят на пейка. Единият казва: – Брат, виж – три луни! – Глупости! Средната е слънцето!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>По-мощен от куршум, но много по-бавен - бронираният влак на&nbsp;Ким Чен-ун</p>

Какво знаем за бронирания влак на Ким Чен-ун

Свят Преди 30 минути

По-мощен от куршум, но много по-бавен

Имаш въпроси за еврото? EVA има отговорите

Имаш въпроси за еврото? EVA има отговорите

Пари Преди 40 минути

Дигиталният асистент на Пощенска банка – бърз и доверен съветник в прехода към еврото и управлението на личните финанси

Снимката е илюстративна

„Какво, за Бога, става?“ - мистериозен предмет, хвърлен от прозорец на Белия дом, предизвика спекулации

Свят Преди 2 часа

Непотвърдено видео показва как предмет пада от прозорец на най-горния етаж, предизвиквайки лавина от въпроси онлайн

Министър-председателят на Република България Росен Желязков

Премиерът Росен Желязков: Еврото не е чужда валута, а обща – за 400 млн. граждани

България Преди 2 часа

В Бургас той даде началото на поредица от информационни събития, които са част Национална информационна кампания за въвеждането на еврото в България

Петкова: Еврозоната е шанс за стабилност и растеж, но не е панацея

Петкова: Еврозоната е шанс за стабилност и растеж, но не е панацея

България Преди 2 часа

Финансовият министър подчерта, че членството в еврозоната ще донесе стабилност и инвестиции, но успехът зависи от спазването на правилата

Мили Боби Браун сподели първата снимка на осиновената си дъщеря

Мили Боби Браун сподели първата снимка на осиновената си дъщеря

Любопитно Преди 2 часа

21-годишната актриса качи снимки на семейството си, заедно с най-новото си попълнение

<p>Какво е състоянието на моториста, блъснат от бус в Разград</p>

Какво е състоянието на моториста, блъснат от бус в Разград

България Преди 2 часа

Мъжът е в тежко състояние, в кома и с опасност за живота

Шокиращ случай: Майка сама си направи секцио и спаси бебето си

Шокиращ случай: Майка сама си направи секцио и спаси бебето си

Свят Преди 2 часа

Жената живеела в едностайна колиба в малко планинско селце в южно Мексико – без ток, течаща вода и канализация

Хванати за ръце Путин и Моди изпратиха послание към Вашингтон

Хванати за ръце Путин и Моди изпратиха послание към Вашингтон

Свят Преди 2 часа

Руският и индийският лидер демонстрираха близост по време на срещата в Тиендзин, където заедно със Си Дзинпин отправиха послание за единство срещу натиска на САЩ

<p>Фатално селфи: Жена загина след падане от 90 метра височина</p>

Фатално селфи: Жена загина след падане от 90 метра височина пред очите на сина си

Свят Преди 3 часа

"Приближавайки се към ръба, жената се подхлъзна на мокра дъска, падна от високо и загина"

<p>Колко ще струва новата еднодневна винетка</p>

Колко ще струва новата еднодневна винетка

България Преди 3 часа

Новите стикери ще бъдат въведени на 1 февруари

Иман Хелиф обжалва изискването за генетичен тест за пол

Иман Хелиф обжалва изискването за генетичен тест за пол

Любопитно Преди 3 часа

Спортният арбитражен съд съобщи в понеделник, че алжирската боксьорка е подала жалбата още миналия месец

<p>Възможните ремонти - &ldquo;невъзможните&rdquo; желания&nbsp;</p>

Възможните ремонти/“Невъзможните” желания 

Малките неща Преди 3 часа

Дали сте на “ти” с ремонтите или не различавате мече от по-рошава четка за боя?

Клои Грейс Мориц каза "Да!" на любимата си

Клои Грейс Мориц каза "Да!" на любимата си

Любопитно Преди 3 часа

Двете дами носеха сватбени тоалети, създадени от Louis Vuitton.

Трагедия в Судан: Свлачище в планините Мара отне живота на над 1000 души

Трагедия в Судан: Свлачище в планините Мара отне живота на над 1000 души

Свят Преди 3 часа

Дни на проливни дъждове предизвикаха бедствието в неделя, като само един човек е оцелял

<p>Как да започнете работа в страната със средна заплата над 10&nbsp;000 лв?</p>

БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя в Швейцария

БезГранично Преди 3 часа

Всичко, което трябва да знаете, за да работите в държавата на високите заплати и спокойният начин на живот

Всичко от днес

От мрежата

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg
1

Включи се в нашето рап предизвикателство и играй за вълнуващи награди!

sinoptik.bg
1

Късно лято през септември

sinoptik.bg

In memoriam: Почина легенда на Холивуд

Edna.bg

Алекс Богданска прикова погледите на червения килим във Венеция (ВИДЕО)

Edna.bg

Александър Исак в Ливърпул: Студено сбогом от клуба, топли думи от приятелите му

Gong.bg

Илиан Илиев: Не знаем докъде може да стигне Ямал

Gong.bg

МС предлага линията на бедност през 2026 г. да е 764 лева

Nova.bg

На живо по NOVA NEWS: Годишната реч на председателя на ЕК за състоянието на Евросъюза

Nova.bg