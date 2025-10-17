Сестрата на съпругата на Мицкоски – с български паспорт

АПИ: Работи се всички ремонти по магистралите да приключат до края на месеца

П ремиерът на Северна Македония - Християн Мицкоски, за пореден път повтори, че докато е власт - вписването на българите в македонската конституция няма да стане без ясни задължения от България. Позицията му идва в навечерието на местните избори в Северна Македония и след срещата му с президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Пред него тя заяви, че единствена стъпка преди започването на преговорите е промяна в Конституцията. Стоян Нешев тръгна по следите на документи, които показват, че македонски политици, които отказват да впишат българите в Конституцията, имат роднини българи, предава NOVA.

Разследване на NOVA разкри документи до българските власти на роднини на премиера на Северна Македония Християн Мицкоски, с които декларират, че имат български корени. Това е първата стъпка за получаване на българско гражданство.

Проверката установи, че Стевица Янева, която е сестра на съпругата на македонския премиер Роза Мицкоска и негова балдъза, както и мъжът ѝ Йорданчо Янев, имат български паспорти от 2016 година.

Нещо повече – в декларацията за кандидатстване за гражданство Стевица Янева посочва, че майка ѝ, баща ѝ, двете ѝ деца и сестра ѝ са българи по народност от Струмица. В интервюто, проведено пред българските власти, балдъзата на настоящия македонски премиер разказва, че има роднини в село Брезница, Петрич и София. Съпругът ѝ Йорданчо Янев също е получил български документи през 2016 година.

„Никой не пита по-сериозно премиера тези негови роднини имат ли някакви проблеми в България, каквито той прави на македонските българи”, отбелязва Георги Трендафилов, който е ръководител в Националния изследователски център „Св. Климент Охридски“ – Скопие.

Още ексклузивни разкрития за македонски политици с роднини българи гледайте в разследването на Стоян Нешев в неделя в „На фокус”.