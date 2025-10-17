Свят

Брижит Бардо се възстановява у дома

Бардо прекара няколко дни в частната болница „Сен Жан“ в Тулон

17 октомври 2025, 18:23
Брижит Бардо се възстановява у дома
Източник: GettyImages

И коната на френското кино Брижит Бардо беше краткосрочно хоспитализирана за операция, но вече е у дома и се възстановява.

Това съобщиха от нейния офис в изявление за АФП.

Бриджит Бардо е приета в болница, претърпяла е операция

Здравословното състояние на 91-годишната актриса, която живее в Сен Тропе в южната част на Франция, беше предмет на множество слухове през последните дни.

Бардо прекара няколко дни в частната болница „Сен Жан“ в Тулон, „за да се подложи на малка хирургична процедура, която премина особено добре“, съобщиха от офиса ѝ.

„В момента тя си почива у дома си, няма да отговаря на никакви запитвания и би искала да благодари на всички за уважението към личното ѝ пространство и спокойствие“, добавиха от екипа ѝ.

Тревожни новини за Бриджит Бардо

Бардо също така пожела да „благодари на всички, които се интересуват от здравето ѝ, и да ги успокои“.

Звездата от „И Бог създаде жената“ и „Презрението“, която напусна киноиндустрията през 1973 г., заяви преди 90-ия си рожден ден, че живее в „тиха самота“, заобиколена от природата и е доволна, че „бяга от човечеството“.

Източник: БГНЕС    
Брижит Бардо хоспитализация възстановяване
Последвайте ни
Глобиха с 50 лв. студент, поставил фигури на деца на опасни пешеходни пътеки в София

Глобиха с 50 лв. студент, поставил фигури на деца на опасни пешеходни пътеки в София

Ким Кардашиян призна: Нямам представа колко струва млякото!

Ким Кардашиян призна: Нямам представа колко струва млякото!

Може ли Путин да бъде арестуван в Унгария

Може ли Путин да бъде арестуван в Унгария

Изненадващи истини за смъртта, които всеки трябва да знае

Изненадващи истини за смъртта, които всеки трябва да знае

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
“Дизелгейт“ бил свършил! Нищо подобно, разгаря се отново

“Дизелгейт“ бил свършил! Нищо подобно, разгаря се отново

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 4 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 5 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 4 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 4 дни

Виц на деня

- Скъпи, помниш ли деня в който ме видя за пръв път? - Ами, да. Беше хубав, слънчев ден и нищо не предвещаваше нещастие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Частен съдебен изпълнител присвоил пари от длъжници

Частен съдебен изпълнител присвоил пари от длъжници

България Преди 2 часа

Мъжът е осъден на девет години лишаване от свобода

Удължава се бедственото положение в Николово и Мартен

Удължава се бедственото положение в Николово и Мартен

България Преди 2 часа

Областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев са в постоянен контакт с кмета Пенчо Милков

Шок в модния свят: Синът на основателя на Mango заподозрян за смъртта му

Шок в модния свят: Синът на основателя на Mango заподозрян за смъртта му

Свят Преди 2 часа

Исак Андич почина през декември миналата година на 71-годишна възраст след трагичен инцидент

Четвърти хеликоптер - линейка пристигна в България

Четвърти хеликоптер - линейка пристигна в България

България Преди 3 часа

Новата въздушна линейка ще бъде базирана в хангара на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия.

NOVA и AУБ обявиха третия стипендиант в съвместния конкурс за социално предприемачество

NOVA и AУБ обявиха третия стипендиант в съвместния конкурс за социално предприемачество

Любопитно Преди 3 часа

Победител е Ваня Трендафилова, която планира създаването на онлайн платформа за бърз достъп до българските ферми и техните продукции

Мъже отвлякоха 19-годишна жена в Гълъбово

Мъже отвлякоха 19-годишна жена в Гълъбово

България Преди 3 часа

След полунощ, на бензиностанция, против волята ѝ и чрез използване на сила, е била качена в кола

Осъдиха поляци, задържани за иманярство край Рупите

Осъдиха поляци, задържани за иманярство край Рупите

България Преди 4 часа

Поляците са се признали за виновни за извършените от тях престъпни деяния

Ашли Греъм блесна като черен ангел на шоуто на Victoria's Secret 2025

Ашли Греъм блесна като черен ангел на шоуто на Victoria's Secret 2025

Любопитно Преди 4 часа

Супермоделът се завърна с триумф на модното ревю на Victoria's Secret 2025 в сряда, отбелязвайки втората си поява на това емблематично събитие

Смартфонът ни убива бавно: Симптомите, които не трябва да игнорирате

Смартфонът ни убива бавно: Симптомите, които не трябва да игнорирате

Любопитно Преди 4 часа

Какво се случва с тялото ви, когато прекалявате с телефона си

Как се става кечист в Америка? Историята на Дъмян Тангра в PODCAST7

Как се става кечист в Америка? Историята на Дъмян Тангра в PODCAST7

Любопитно Преди 4 часа

От малкия град в Добруджа до арените на Америка — история за сила, мечти и силен български дух в PODCAST7

Карлос Насар: Не съм и никога не съм бил обвързан с политически сили и личности

Карлос Насар: Не съм и никога не съм бил обвързан с политически сили и личности

България Преди 4 часа

Олимпийският, световен и европейски шампион по вдигане на тежести отговори на спекулации, че има политически обвързаности

Владо Николов и Ваня Джаферович влязоха в първия гейминг сериал на Vivacom GAME ON 2025 и оставиха Криската и Васето без въздух

Владо Николов и Ваня Джаферович влязоха в първия гейминг сериал на Vivacom GAME ON 2025 и оставиха Криската и Васето без въздух

Любопитно Преди 4 часа

Гледайте епичния сблъсък, изпълнен със спортен хъс, в YouTube канала на Vivacom

<p>Тръмп разказва за първата нощ с Мелания в Белия дом</p>

Първата нощ на Мелания в Белия дом с Доналд Тръмп: „Беше нереално преживяване“

Свят Преди 4 часа

„Просто е специално място“, каза Тръмп за Белия дом

Кралско събиране в Уиндзор: Уилям и Кейт посрещнаха бъдещите крал и кралица на Йордания

Кралско събиране в Уиндзор: Уилям и Кейт посрещнаха бъдещите крал и кралица на Йордания

Любопитно Преди 5 часа

Двете двойки вече са имали възможност да се срещнат на сватбата на принц Хюсеин и принцеса Раджва на 1 юни 2023 г. в Йордания

Прокуратурата разследва бруталната агресия срещу медицинска сестра в Разлог

Прокуратурата разследва бруталната агресия срещу медицинска сестра в Разлог

България Преди 5 часа

Случаят е от 12 октомври

<p>Проливни дъждове и опасност от наводнения в Гърция, призоваха да се избягват пътувания</p>

Проливни дъждове и опасност от наводнения в Гърция, властите призоваха да се избягват пътувания

Свят Преди 5 часа

Очаква се и нарушение на трафика на фериботите

Всичко от днес

От мрежата

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg

Усеща ли котката ми, че съм бременна

dogsandcats.bg
1

Циклони носят дъжд през почивните дни

sinoptik.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg

Бившият съпруг на Бритни Спиърс с шокиращи твърдения за нея в мемоарите си

Edna.bg

Том Круз и Ана де Армас се разделиха, каква е причината?

Edna.bg

НА ЖИВО: Локо Пловдив - Ботев Враца, стартовите 11

Gong.bg

Коло Муани може най-накрая да дебютира за Тотнъм

Gong.bg

Какво се очаква от срещата на коалиционните партньори в понеделник

Nova.bg

Директорът на ОД на МВР-Пазарджик е отстранен

Nova.bg