Брижит Бардо се възстановява у дома

И коната на френското кино Брижит Бардо беше краткосрочно хоспитализирана за операция, но вече е у дома и се възстановява.

Това съобщиха от нейния офис в изявление за АФП.

Бриджит Бардо е приета в болница, претърпяла е операция

Здравословното състояние на 91-годишната актриса, която живее в Сен Тропе в южната част на Франция, беше предмет на множество слухове през последните дни.

Бардо прекара няколко дни в частната болница „Сен Жан“ в Тулон, „за да се подложи на малка хирургична процедура, която премина особено добре“, съобщиха от офиса ѝ.

„В момента тя си почива у дома си, няма да отговаря на никакви запитвания и би искала да благодари на всички за уважението към личното ѝ пространство и спокойствие“, добавиха от екипа ѝ.

Тревожни новини за Бриджит Бардо

Бардо също така пожела да „благодари на всички, които се интересуват от здравето ѝ, и да ги успокои“.

Звездата от „И Бог създаде жената“ и „Презрението“, която напусна киноиндустрията през 1973 г., заяви преди 90-ия си рожден ден, че живее в „тиха самота“, заобиколена от природата и е доволна, че „бяга от човечеството“.