Свят

Тръмп нарече Зеленски „много силен лидер“

Двамата се ръкуваха, преди да влязат в Белия дом

17 октомври 2025, 20:35
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп започна срещата с украинския си колега Володомир Зеленски в Белия дом, като каза, че е "чест" двамата да са заедно.

Тръмп заяви, че украинският президент е "много силен лидер", който е "преминал през много", предава Би Би Си.

Той заяви, че двамата ще обсъдят вчерашния му разговор с президента на Русия Владимир Путин и планираната им среща на върха в Унгария.

"Мисля, че нещата вървят доста добре", посочи Тръмп и добави: "искаме да видим дали можем да го направим".

Зеленски благодари на домакина си и поздрави президента на САЩ за споразумението за прекратяване на огъня в Газа.

"Мисля, че можем да сложим край на тази война с ваша помощ", каза Зеленски.

Той подчерта, че Русия няма много успехи на бойното поле и че е провел срещи с някои американски енергийни компании, които са готови да инвестират в Украйна, когато войната приключи.

Тръмп прави комплимент за "много стилното яке" на Зеленски, преди да започнат да отговарят на въпроси.

Попитан дали САЩ ще дадат на Украйна да използва ракети с голям обсег, за да удари по-дълбоко в Русия, президентът на САЩ заяви: "Ще говорим за това. Това е ескалация, но ще говорим за това".

Зеленски заяви, че "това е технологична война" и Украйна се нуждае от дронове и други ракети в допълнение към "Томахоук".

Той каза, че двамата с Тръмп започват "да се разбират" и че президентът на САЩ е "много добре информиран" за ситуацията на бойното поле.

Даването на "Томахоук" на Украйна "би могло да означава по-голяма ескалация, могат да се случат много лоши неща", а и САЩ също се нуждаят от ракетите, и "не искаме да се отказваме от неща, от които се нуждаем, за да защитим страната си", коментира Тръмп.

Зеленски каза, че иска да работи с Тръмп, за да получи помощта, от която се нуждае Украйна, но и да засили военното производство в САЩ.

Попитан дали предлага някакъв вид търговия или обмен, Зеленски заяви: "да - имаме голямо предложение с нашите дронове", което предизвика усмивки и кимане от Тръмп, който посочи, че проявява интерес.

"Те правят много добри дронове", подчерта той и заяви, че има задължението да се увери, че САЩ са "напълно снабдени" с необходимите им оръжия.

"Така че ще говорим за "Томахоук"... но по-скоро бихме предпочели да не се нуждаят от "Томахоуки", бихме предпочели войната да е приключила", заяви Тръмп.

"Путин иска да сложи край на войната в Украйна", каза той и поясни, че е разговарял с президента на Русия повече от два часа вчера.

"Обсъдихме много подробности. Иска да се сложи край. Мисля, че и президентът Зеленски иска да се сложи край. Сега трябва да го направим", посочи Тръмп.

Според него Путин "трябваше да спечели войната за седмица", но руските танкове "затънаха в калта".

"Във войната трябва да имаш и много късмет", добави Тръмп.

Зеленски се съгласи, че всички страни в конфликта трябва да седнат и да разговарят, за да се споразумеят за прекратяване на огъня.

Той посочи, че Украйна иска мир, но че Путин трябва да бъде "притиснат" да сложи край на войната.

Източник: Getty Images

Зеленски добави, че Украйна е готова за разговори във всякакъв формат.

Според него членството в НАТО е много важен въпрос за украинците и от тях и съюзниците на Украйна зависи да решат къде се намира страната.

"Най-важното нещо за хората в Украйна, които са подложени на атака, е да имат гаранции за сигурност", подчерта Зеленски.

Тръмп отговори, че "никога не знаеш" какво може да се случи във война.

Припомняме, че Украйна иска от САЩ ракети „Томахоук“, способни да поразяват цели на близо 2000 км разстояние.

По отношение на предстоящата среща с Путин в Унгария, Тръмп похвали унгарският премиер Виктор Орбан.

"Унгария е безопасна страна, свърши много добра работа", заяви Тръмп и добави за Орбан: "Той е много добър лидер в смисъл на управление на страната си. Няма много от проблемите, които имат другите страни".

Той посочи, че все още не е определено дали срещата ще включва и Зеленски, но има "лоша кръв" между украинския президент и Путин

"Искаме да го направим удобно за всички. Ще участваме по тройки, но може да бъде и поотделно", заяви Тръмп.

Преди това украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Белия дом за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Зеленски беше посрещнат от шпалир американски морски пехотинци.

Тръмп след разговора със Зеленски: Време е да сложим край на тази война

Двамата с Тръмп се ръкуваха, преди да влязат в Белия дом.

През това време репортери задаваха въпроси на Тръмп, питайки: "Вярвате ли, че можете да убедите Путин да сложи край на войната?" и "Преговаря ли Путин добросъвестно?"

Източник: Getty Images

Тръмп към Зеленски: Това е много добър знак

Тръмп не отговори на въпросите и влезе вътре със Зеленски.

 

Източник: BBC    
Володимир Зеленски Доналд Тръмп САЩ
