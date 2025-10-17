Любопитно

Ким Кардашиян призна: Нямам представа колко струва млякото!

Това изявление предизвика вълна от недоволство в интернет

17 октомври 2025, 16:40
Ким Кардашиян призна: Нямам представа колко струва млякото!
Източник: Getty Images

С емейство Кардашиян е известно не само с богатството си и разкошен начин на живот. Те са сред най-влиятелните жени в света, всяка от които управлява собствена империя и семейство. Има причина милиони да следят живота им през безброй телевизионни сезони. За жени, които създават модни марки, посещават светски събития и дават интервюта, пазаруването на хранителни стоки определено не е част от ежедневието им.

Изглежда обаче, че това не е просто рядка задача, а напълно непозната територия. Във видеоклип Ким Кардашиян разкрива, че няма представа колко струват „обикновени неща“ като кутия мляко, което шокира и разгневи интернет потребителите.

  • Какво се случи във видеото?

Наскоро 44-годишната Ким Кардашиян гостува в подкаста „Call Her Daddy“ на Алекс Купър, където обсъди различни теми – от графика си за съвместно родителство с бившия си съпруг Кание Уест до причините за развода им.

По време на интервюто Купър попита Ким колко харчи годишно за луксозния си начин на живот. В своя защита Ким обясни, че обикновено нейният екип се занимава с плащанията и тя няма точна представа за разходите си. Освен това Ким добави: „Нямам представа колко струват някои прости неща, което всъщност е, знаете ли, бих искала да знам малко повече за това колко струва един картон мляко.“

Това изявление предизвика вълна от недоволство в интернет. Фактът, че 44-годишната звезда няма никаква представа за цената на млякото, накара потребителите да критикуват и осмиват най-известната сестра Кардашиян, обвинявайки я, че парадира с богатството си.

  • Реакциите в интернет

След като видеоклипът, в който Ким признава, че не знае цената на обикновени стоки като мляко, стана вирусен, интернет избухна от възмущение. Мнозина започнаха да осъждат звездата, че демонстрира разточителния си начин на живот и липсата на връзка с реалността.

„Знаменитости като тази, които се хвалят с богатството си, са толкова разочароващи. Прочети настроението, Ким. Хората гладуват, а ти се хвалиш, че не знаеш цената на кана мляко??“, написа потребител в публикация в X.

„Това е такъв шамар в лицето и съм бесен, надминавам тези хора от мноооого дълго време. Поздравления, че не знаеш основната цена на галон мляко, която е от 3 до 8 долара“, добави друг.

„Дори да ѝ кажа, че млякото е 5 долара за галон, няма да я смути. Щеше да е като 5 долара???? Толкова ли? Щеше да трябва да живее като обикновен американец, за да разбере напълно, да, момиче, 5 долара за галон са доста“, отбеляза друг потребител.

„Хей @KimKardashian, значи един картон мляко всъщност струва 5000 долара, би ли ми дала пари за един? ☺️“, пошегува се още един.

Източник: TOI    
Ким Кардашиян Цена на млякото Разкошен начин на живот Откъсване от реалността Интернет възмущение Семейство Кардашиян Знаменитости
Последвайте ни

По темата

Глобиха с 50 лв. студент, поставил фигури на деца на опасни пешеходни пътеки в София

Глобиха с 50 лв. студент, поставил фигури на деца на опасни пешеходни пътеки в София

Ким Кардашиян призна: Нямам представа колко струва млякото!

Ким Кардашиян призна: Нямам представа колко струва млякото!

Може ли Путин да бъде арестуван в Унгария

Може ли Путин да бъде арестуван в Унгария

Меган Маркъл носи изненадващ аксесоар от кралския си живот, отдаващ почит на принц Арчи

Меган Маркъл носи изненадващ аксесоар от кралския си живот, отдаващ почит на принц Арчи

Как да получите обезщетение за безработица наведнъж за собствен бизнес

Как да получите обезщетение за безработица наведнъж за собствен бизнес

pariteni.bg
5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 4 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 4 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 4 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 4 дни

Виц на деня

- Скъпи, помниш ли деня в който ме видя за пръв път? - Ами, да. Беше хубав, слънчев ден и нищо не предвещаваше нещастие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Частен съдебен изпълнител присвоил пари от длъжници

Частен съдебен изпълнител присвоил пари от длъжници

България Преди 14 минути

Мъжът е осъден на девет години лишаване от свобода

Удължава се бедственото положение в Николово и Мартен

Удължава се бедственото положение в Николово и Мартен

България Преди 27 минути

Областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев са в постоянен контакт с кмета Пенчо Милков

Изненадващи истини за смъртта, които всеки трябва да знае

Изненадващи истини за смъртта, които всеки трябва да знае

Любопитно Преди 56 минути

Смъртта често се представя като нещо мистериозно или плашещо

Четвърти хеликоптер - линейка пристигна в България

Четвърти хеликоптер - линейка пристигна в България

България Преди 1 час

Новата въздушна линейка ще бъде базирана в хангара на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия.

NOVA и AУБ обявиха третия стипендиант в съвместния конкурс за социално предприемачество

NOVA и AУБ обявиха третия стипендиант в съвместния конкурс за социално предприемачество

Любопитно Преди 1 час

Победител е Ваня Трендафилова, която планира създаването на онлайн платформа за бърз достъп до българските ферми и техните продукции

Мъже отвлякоха 19-годишна жена в Гълъбово

Мъже отвлякоха 19-годишна жена в Гълъбово

България Преди 1 час

След полунощ, на бензиностанция, против волята ѝ и чрез използване на сила, е била качена в кола

Ашли Греъм блесна като черен ангел на шоуто на Victoria's Secret 2025

Ашли Греъм блесна като черен ангел на шоуто на Victoria's Secret 2025

Любопитно Преди 1 час

Супермоделът се завърна с триумф на модното ревю на Victoria's Secret 2025 в сряда, отбелязвайки втората си поява на това емблематично събитие

Осъдиха поляци, задържани за иманярство край Рупите

Осъдиха поляци, задържани за иманярство край Рупите

България Преди 1 час

Поляците са се признали за виновни за извършените от тях престъпни деяния

Смартфонът ни убива бавно: Симптомите, които не трябва да игнорирате

Смартфонът ни убива бавно: Симптомите, които не трябва да игнорирате

Любопитно Преди 1 час

Какво се случва с тялото ви, когато прекалявате с телефона си

Как се става кечист в Америка? Историята на Дъмян Тангра в PODCAST7

Как се става кечист в Америка? Историята на Дъмян Тангра в PODCAST7

Любопитно Преди 2 часа

От малкия град в Добруджа до арените на Америка — история за сила, мечти и силен български дух в PODCAST7

Карлос Насар: Не съм и никога не съм бил обвързан с политически сили и личности

Карлос Насар: Не съм и никога не съм бил обвързан с политически сили и личности

България Преди 2 часа

Олимпийският, световен и европейски шампион по вдигане на тежести отговори на спекулации, че има политически обвързаности

Владо Николов и Ваня Джаферович влязоха в първия гейминг сериал на Vivacom GAME ON 2025 и оставиха Криската и Васето без въздух

Владо Николов и Ваня Джаферович влязоха в първия гейминг сериал на Vivacom GAME ON 2025 и оставиха Криската и Васето без въздух

Любопитно Преди 2 часа

Гледайте епичния сблъсък, изпълнен със спортен хъс, в YouTube канала на Vivacom

<p>Тръмп разказва за първата нощ с Мелания в Белия дом</p>

Първата нощ на Мелания в Белия дом с Доналд Тръмп: „Беше нереално преживяване“

Свят Преди 2 часа

„Просто е специално място“, каза Тръмп за Белия дом

Кралско събиране в Уиндзор: Уилям и Кейт посрещнаха бъдещите крал и кралица на Йордания

Кралско събиране в Уиндзор: Уилям и Кейт посрещнаха бъдещите крал и кралица на Йордания

Любопитно Преди 2 часа

Двете двойки вече са имали възможност да се срещнат на сватбата на принц Хюсеин и принцеса Раджва на 1 юни 2023 г. в Йордания

Прокуратурата разследва бруталната агресия срещу медицинска сестра в Разлог

Прокуратурата разследва бруталната агресия срещу медицинска сестра в Разлог

България Преди 2 часа

Случаят е от 12 октомври

<p>Проливни дъждове и опасност от наводнения в Гърция, призоваха да се избягват пътувания</p>

Проливни дъждове и опасност от наводнения в Гърция, властите призоваха да се избягват пътувания

Свят Преди 3 часа

Очаква се и нарушение на трафика на фериботите

Всичко от днес

От мрежата

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg
1

Циклони носят дъжд през почивните дни

sinoptik.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg

Том Круз и Ана де Армас се разделиха, каква е причината?

Edna.bg

Victoria’s Secret 2025: Историите, които не видяхте в Instagram

Edna.bg

Артета към Гьокереш: Ако не можеш да издържиш на напрежението, трябва да си тръгнеш

Gong.bg

Деклан Райс: Всички в Англия мечтаем да спечелим Мондиал 2026

Gong.bg

Какво се очаква от срещата на коалиционните партньори в понеделник

Nova.bg

Директорът на ОД на МВР-Пазарджик е отстранен

Nova.bg