Прокуратурата разследва бруталната агресия срещу медицинска сестра в Разлог

П од ръководството на Районната прокуратура в Благоевград се води разследване за нападение над медицински специалист по време на работа. Случаят е от Разлог.
Скандал и насилие в Спешното в Разлог: Медицинска сестра е съборена на земята, три жени – в ареста
Според информацията на 12 октомври 2025 г., в сградата на Филиала за спешна медицинска помощ в Разлог медицинска сестра е била нападната и ударена, докато изпълнявала служебните си задължения. В резултат на побоя жената е получила мозъчно сътресение, както и хематоми по главата и десния лакът.
Прокуратурата е образувала дело за престъпление – причиняване на телесна повреда на медицинско лице при изпълнение на служба.
Наблюдаващият прокурор е разпоредил разпити на пострадалата и свидетели, възможни разпознавания на извършителя, както и назначаването на медицински експертизи за изясняване на механизма на нападението и използваните средства.
След установяване на нападателя и събиране на достатъчно доказателства, прокуратурата ще повдигне обвинение.
Разследването продължава.