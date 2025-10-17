Прокуратурата разследва бруталната агресия срещу медицинска сестра в Разлог

Какви са причините за инцидента в Лом, при който кола помете жена на тротоар

Промени в движението по „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ през почивните дни

Мирчев: Борисов да се еманципира от Пеевски за спиране на кризата

АПИ: Работи се всички ремонти по магистралите да приключат до края на месеца

Костадинов: Управлението е счупено, най-доброто за България е да отидем на избори

Желязков: Не е време за избори, Борисов: С Пеевски трябва да се говори право в очите

П од ръководството на Районната прокуратура в Благоевград се води разследване за нападение над медицински специалист по време на работа. Случаят е от Разлог.

Скандал и насилие в Спешното в Разлог: Медицинска сестра е съборена на земята, три жени – в ареста

Според информацията на 12 октомври 2025 г., в сградата на Филиала за спешна медицинска помощ в Разлог медицинска сестра е била нападната и ударена, докато изпълнявала служебните си задължения. В резултат на побоя жената е получила мозъчно сътресение, както и хематоми по главата и десния лакът.

Прокуратурата е образувала дело за престъпление – причиняване на телесна повреда на медицинско лице при изпълнение на служба.

Наблюдаващият прокурор е разпоредил разпити на пострадалата и свидетели, възможни разпознавания на извършителя, както и назначаването на медицински експертизи за изясняване на механизма на нападението и използваните средства.

След установяване на нападателя и събиране на достатъчно доказателства, прокуратурата ще повдигне обвинение.

Разследването продължава.