Частен съдебен изпълнител присвоил пари от длъжници

Мъжът е осъден на девет години лишаване от свобода

17 октомври 2025, 16:50
Частен съдебен изпълнител присвоил пари от длъжници
Източник: БТА

Р айонният съд в Асеновград осъди частен съдебен изпълнител (ЧСИ) от Пловдив, присвоил общо 660 705 лева, собственост на различни длъжници по изпълнителни дела за това. Това съобщиха от Районна прокуратура - Пловдив, по чийто обвинителен акт е наложено наказанието.

Мъжът е осъден на девет години лишаване от свобода при първоначален „строг“ режим, както и му е отнето правото да упражнява професията частен съдебен изпълнител за срок от 10 години.  

В Пловдив осъдиха жена за длъжностно присвояване на 144 200 лева

Престъпленията са извършени в периода от 11.06.2013 г. до 16.07.2013 г. в Пловдив. 

По делото е установено, че като частен съдебен изпълнител мъжът е превел от специалната банкова сметка на ЧСИ посочената сума по негова собствена, с което е ощетил длъжниците по шест изпълнителни дела.

Присъдата подлежи на протест и обжалване пред Окръжен съд-Пловдив. 

ЧСИ, описвал жилището на Янка Ушколова, е временно отстранен

През юли Върховният касационен съд отстрани временно от длъжност частния съдебен изпълнител Галин Костов, свързан с казуса с принудителното изпълнение на арбитражно решение спрямо 90‑годишната Янка Ушколова. По случая бе извършена цялостна проверка на действията на съдебния изпълнител, която установи процесуални нарушения.

Източник: БТА, Ирина Шопова    
ЧСИ Присвояване Пловдив съд
