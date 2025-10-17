Свят

Може ли Путин да бъде арестуван в Унгария

Провеждането срещата на върха между Тръмп и Путин в Будапеща предизвиква опасения в ЕС

17 октомври 2025, 16:10
Може ли Путин да бъде арестуван в Унгария
Източник: EPA/БГНЕС

В ъншният министър на Унгария заяви, че страната му ще гарантира, че руският президент Владимир Путин ще може да влезе и да проведе „успешни преговори“ със САЩ, въпреки заповедта за арест, издадена от Международния наказателен съд срещу него.

Унгарският премиер Виктор Орбан и Путин проведоха телефонен разговор днес, 17 октомври, за да обсъдят планираната среща на върха между САЩ и Русия в Будапеща.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че очаква да се срещне с Путин в Будапеща в рамките на две седмици в нов опит да се постигне мирно споразумение.

Орбан ще разговаря с Путин днес

Орбан е най-близкият съюзник на Тръмп и Путин в Европейския съюз и ревностен критик на западната подкрепа за Киев, предаде АФП.

„Очакваме с нетърпение да посрещнем президента Владимир Путин с уважение и, разбира се, ще се погрижим да може да влезе в Унгария, да проведе успешни преговори тук и след това да се върне у дома“, каза унгарският външен министър Петер Сиярто.

Самият Орбан обяви, че е разговарял по телефона с Путин, добавяйки, че „подготовката е в разгара си!“

Кремъл посочи, че разговорът е проведен по искане на Орбан, който „е изразил готовност да организира евентуална руско-американска среща на върха в Будапеща“.

Логистиката на визитата обаче остава неясна, особено след като ЕС затвори въздушното си пространство за самолети, регистрирани в Русия, след като Москва започна инвазията си в Украйна преди три години.

Кремъл каза по-рано, че „много“ въпроси трябва да бъдат решени преди срещата на върха.

Орбан: Готови сме за планираната среща между Путин и Тръмп

Орбан посочи, че Будапеща е „по същество единственото място в Европа днес, където може да се проведе такава среща“ поради „последователната“ позиция на Унгария за мир.

Изборът на Будапеща заобикаля заповедта за арест на Путин от МНС за предполагаеми военни престъпления.

Унгария обяви оттеглянето си от МНС, но теоретично все още е член до юни 2026 г.

По-рано тази година Унгария вече беше домакин на израелския премиер Бенямин Нетаняху, срещу когото също има заповед за арест от МНС.

Орбан с предупреждение за преговорите между Путин и Тръмп

Провеждането срещата на върха между Тръмп и Путин в Будапеща предизвиква опасения в ЕС, тъй като унгарският премиер редовно нарушава единството на блока, като отказва да изпрати оръжие на Украйна, осуетява усилията на Киев да стане член на ЕС и блокира по-строги санкции срещу Русия.

През юли миналата година Орбан разгневи колегите си лидери от ЕС, като посети Киев, Москва, Пекин и се срещна с Тръмп, тогава кандидат за президент, в рамките на „мисия за мир“, само няколко дни след като Унгария пое ротационното председателство на блока.

Източник: БГНЕС    
Унгария Владимир Путин Виктор Орбан
Последвайте ни
Глобиха с 50 лв. студент, поставил фигури на деца на опасни пешеходни пътеки в София

Глобиха с 50 лв. студент, поставил фигури на деца на опасни пешеходни пътеки в София

Ким Кардашиян призна: Нямам представа колко струва млякото!

Ким Кардашиян призна: Нямам представа колко струва млякото!

Може ли Путин да бъде арестуван в Унгария

Може ли Путин да бъде арестуван в Унгария

Меган Маркъл носи изненадващ аксесоар от кралския си живот, отдаващ почит на принц Арчи

Меган Маркъл носи изненадващ аксесоар от кралския си живот, отдаващ почит на принц Арчи

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
“Дизелгейт“ бил свършил! Нищо подобно, разгаря се отново

“Дизелгейт“ бил свършил! Нищо подобно, разгаря се отново

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 4 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 4 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 4 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 4 дни

Виц на деня

- Скъпи, помниш ли деня в който ме видя за пръв път? - Ами, да. Беше хубав, слънчев ден и нищо не предвещаваше нещастие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Частен съдебен изпълнител присвоил пари от длъжници

Частен съдебен изпълнител присвоил пари от длъжници

България Преди 14 минути

Мъжът е осъден на девет години лишаване от свобода

Удължава се бедственото положение в Николово и Мартен

Удължава се бедственото положение в Николово и Мартен

България Преди 27 минути

Областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев са в постоянен контакт с кмета Пенчо Милков

Изненадващи истини за смъртта, които всеки трябва да знае

Изненадващи истини за смъртта, които всеки трябва да знае

Любопитно Преди 56 минути

Смъртта често се представя като нещо мистериозно или плашещо

Четвърти хеликоптер - линейка пристигна в България

Четвърти хеликоптер - линейка пристигна в България

България Преди 1 час

Новата въздушна линейка ще бъде базирана в хангара на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия.

NOVA и AУБ обявиха третия стипендиант в съвместния конкурс за социално предприемачество

NOVA и AУБ обявиха третия стипендиант в съвместния конкурс за социално предприемачество

Любопитно Преди 1 час

Победител е Ваня Трендафилова, която планира създаването на онлайн платформа за бърз достъп до българските ферми и техните продукции

Мъже отвлякоха 19-годишна жена в Гълъбово

Мъже отвлякоха 19-годишна жена в Гълъбово

България Преди 1 час

След полунощ, на бензиностанция, против волята ѝ и чрез използване на сила, е била качена в кола

Ашли Греъм блесна като черен ангел на шоуто на Victoria's Secret 2025

Ашли Греъм блесна като черен ангел на шоуто на Victoria's Secret 2025

Любопитно Преди 1 час

Супермоделът се завърна с триумф на модното ревю на Victoria's Secret 2025 в сряда, отбелязвайки втората си поява на това емблематично събитие

Осъдиха поляци, задържани за иманярство край Рупите

Осъдиха поляци, задържани за иманярство край Рупите

България Преди 1 час

Поляците са се признали за виновни за извършените от тях престъпни деяния

Смартфонът ни убива бавно: Симптомите, които не трябва да игнорирате

Смартфонът ни убива бавно: Симптомите, които не трябва да игнорирате

Любопитно Преди 1 час

Какво се случва с тялото ви, когато прекалявате с телефона си

Как се става кечист в Америка? Историята на Дъмян Тангра в PODCAST7

Как се става кечист в Америка? Историята на Дъмян Тангра в PODCAST7

Любопитно Преди 2 часа

От малкия град в Добруджа до арените на Америка — история за сила, мечти и силен български дух в PODCAST7

Карлос Насар: Не съм и никога не съм бил обвързан с политически сили и личности

Карлос Насар: Не съм и никога не съм бил обвързан с политически сили и личности

България Преди 2 часа

Олимпийският, световен и европейски шампион по вдигане на тежести отговори на спекулации, че има политически обвързаности

Владо Николов и Ваня Джаферович влязоха в първия гейминг сериал на Vivacom GAME ON 2025 и оставиха Криската и Васето без въздух

Владо Николов и Ваня Джаферович влязоха в първия гейминг сериал на Vivacom GAME ON 2025 и оставиха Криската и Васето без въздух

Любопитно Преди 2 часа

Гледайте епичния сблъсък, изпълнен със спортен хъс, в YouTube канала на Vivacom

<p>Тръмп разказва за първата нощ с Мелания в Белия дом</p>

Първата нощ на Мелания в Белия дом с Доналд Тръмп: „Беше нереално преживяване“

Свят Преди 2 часа

„Просто е специално място“, каза Тръмп за Белия дом

Кралско събиране в Уиндзор: Уилям и Кейт посрещнаха бъдещите крал и кралица на Йордания

Кралско събиране в Уиндзор: Уилям и Кейт посрещнаха бъдещите крал и кралица на Йордания

Любопитно Преди 2 часа

Двете двойки вече са имали възможност да се срещнат на сватбата на принц Хюсеин и принцеса Раджва на 1 юни 2023 г. в Йордания

Прокуратурата разследва бруталната агресия срещу медицинска сестра в Разлог

Прокуратурата разследва бруталната агресия срещу медицинска сестра в Разлог

България Преди 2 часа

Случаят е от 12 октомври

<p>Проливни дъждове и опасност от наводнения в Гърция, призоваха да се избягват пътувания</p>

Проливни дъждове и опасност от наводнения в Гърция, властите призоваха да се избягват пътувания

Свят Преди 3 часа

Очаква се и нарушение на трафика на фериботите

Всичко от днес

От мрежата

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg
1

Циклони носят дъжд през почивните дни

sinoptik.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg

Том Круз и Ана де Армас се разделиха, каква е причината?

Edna.bg

Victoria’s Secret 2025: Историите, които не видяхте в Instagram

Edna.bg

Артета към Гьокереш: Ако не можеш да издържиш на напрежението, трябва да си тръгнеш

Gong.bg

Деклан Райс: Всички в Англия мечтаем да спечелим Мондиал 2026

Gong.bg

Какво се очаква от срещата на коалиционните партньори в понеделник

Nova.bg

Директорът на ОД на МВР-Пазарджик е отстранен

Nova.bg