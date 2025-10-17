Може ли Путин да бъде арестуван в Унгария

В ъншният министър на Унгария заяви, че страната му ще гарантира, че руският президент Владимир Путин ще може да влезе и да проведе „успешни преговори“ със САЩ, въпреки заповедта за арест, издадена от Международния наказателен съд срещу него.

Унгарският премиер Виктор Орбан и Путин проведоха телефонен разговор днес, 17 октомври, за да обсъдят планираната среща на върха между САЩ и Русия в Будапеща.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че очаква да се срещне с Путин в Будапеща в рамките на две седмици в нов опит да се постигне мирно споразумение.

Орбан ще разговаря с Путин днес

Орбан е най-близкият съюзник на Тръмп и Путин в Европейския съюз и ревностен критик на западната подкрепа за Киев, предаде АФП.

„Очакваме с нетърпение да посрещнем президента Владимир Путин с уважение и, разбира се, ще се погрижим да може да влезе в Унгария, да проведе успешни преговори тук и след това да се върне у дома“, каза унгарският външен министър Петер Сиярто.

Самият Орбан обяви, че е разговарял по телефона с Путин, добавяйки, че „подготовката е в разгара си!“

Кремъл посочи, че разговорът е проведен по искане на Орбан, който „е изразил готовност да организира евентуална руско-американска среща на върха в Будапеща“.

Логистиката на визитата обаче остава неясна, особено след като ЕС затвори въздушното си пространство за самолети, регистрирани в Русия, след като Москва започна инвазията си в Украйна преди три години.

Кремъл каза по-рано, че „много“ въпроси трябва да бъдат решени преди срещата на върха.

Орбан: Готови сме за планираната среща между Путин и Тръмп

Орбан посочи, че Будапеща е „по същество единственото място в Европа днес, където може да се проведе такава среща“ поради „последователната“ позиция на Унгария за мир.

Изборът на Будапеща заобикаля заповедта за арест на Путин от МНС за предполагаеми военни престъпления.

Унгария обяви оттеглянето си от МНС, но теоретично все още е член до юни 2026 г.

По-рано тази година Унгария вече беше домакин на израелския премиер Бенямин Нетаняху, срещу когото също има заповед за арест от МНС.

Орбан с предупреждение за преговорите между Путин и Тръмп

Провеждането срещата на върха между Тръмп и Путин в Будапеща предизвиква опасения в ЕС, тъй като унгарският премиер редовно нарушава единството на блока, като отказва да изпрати оръжие на Украйна, осуетява усилията на Киев да стане член на ЕС и блокира по-строги санкции срещу Русия.

През юли миналата година Орбан разгневи колегите си лидери от ЕС, като посети Киев, Москва, Пекин и се срещна с Тръмп, тогава кандидат за президент, в рамките на „мисия за мир“, само няколко дни след като Унгария пое ротационното председателство на блока.