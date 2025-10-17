Свят

Принц Андрю се отказа от титлата си

Той отново отрече всички обвинения, свързани с Епстийн

17 октомври 2025, 21:49
Принц Андрю се отказа от титлата си
Източник: GettyImages

Б ританският принц Андрю обяви, че се отказва от титлата си „херцог на Йорк“ и от всички други почести, след като все по-често се оказва въвлечен в скандали, свързани с отношенията му с осъдения в САЩ за сексуални престъпления Джефри Епстийн.

Сбогом, Кралско височество! Принц Андрю губи титли и позиции

„Повече няма да използвам титлата си или почестите, които са ми били присъдени“, заяви Андрю.

"За него вече няма място тук": Опозореният принц Андрю

Той отново отрече всички обвинения, но подчерта, че продължаващите обвинения срещу него „отклоняват вниманието от работата на Негово Величество и кралското семейство“.

Източник: БГНЕС    
Принц Андрю Джефри Епстийн Скандал
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
