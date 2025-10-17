АПИ: Работи се всички ремонти по магистралите да приключат до края на месеца

П ътноподдържащата фирма работи активно по ремонтите по магистралите в страната. Опитват се всички ремонти да приключат предсрочно, до края на месеца, каза на брифинг пред медиите инж. Мирослав Ценов, директор на дирекция "Ситуационен център и управление на трафика“ към Агенция ,,Пътна инфраструктура" (АПИ).

Той апелира шофьорите да карат внимателно.

Промени в движението по „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ през почивните дни

"За улесняване на трафика в петък (17 октомври) сме измислили различни организации за излизане от София. По АМ "Хемус" от 16:00 ч. до 20:00 ч. движещите се от Варна към София ще минават през пътен възел "Яна" - през Горни и Долни Богоров. По АМ "Тракия" от 15:00 ч. ще бъде ограничено движението за тежкотоварни автомобили, а от 14:00 ще им две ленти на излизане от София и една за влизане", посочи Александър Пенков, началник отдел "Ситуационен център" към АПИ.

Ремонти променят движението по АМ "Тракия" и "Хемус"

Той допълни, че има ремонтни дейности на територията на Пазарджик, Сливен и Стара Загора, като при Стара Загора, пътният възел по магистралата от София към Бургас е затворен и трябва да се слезе при Чирпан, за да се стигне до Стара Загора.

"Следим движението и ако започнат да се образуват по-големи колони спираме трафика, за да се изтеглят колите в дадена посока. Навсякъде, където е необходимо, има служители на "Пътна полиция", каза Лъчезар Близнаков, от Отдел "Пътна полиция".