Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата, има загинал и ранени

Е дин човек е загинал, а шестима са ранени при тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София, потвърди за NOVA Красимир Димитров от Аварийна помощ и превенция към Столична община.

Трима са приети в болница - те са пътували в автомобила. Загиналият е бил единственият пътник в автобуса. Водачът на колата е със счупена ръка.

Сигналът за инцидента е подаден в столичната "Пътна полиция" в 01:56 часа. Лекият автомобил се е ударил в автобус, който се е движил по нощната линия, на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков".

По първоначална информация лекият автомобил се е движил с изключително висока скорост и се е врязал в страничното стъкло на автобуса. Преглеждат се камерите, за да се установи причината за инцидента. Предполага се, че колата е прелетяла заради превишена скорост и се е врязала в страничния прозорец.

Според БНР от пострадалите в най-тежко състояние е 18-годишно момиче, което е било в лекия автомобил, както и водачът на автобуса, който е на 66 години. Другите са с различни травми, а един мъж е освободен за домашно лечение. Не са ясни причините за катастрофата. Пробите за алкохол и наркотици на двамата водачи са отрицателни. Водачът на автомобила е на 21 години.