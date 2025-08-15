България

Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата, има загинал и ранени

Водачът на автомобила е на 21 години

15 август 2025, 07:50
Огнен ад край Пясъчево: Влак с цистерни дерайлира и избухна в пламъци

Огнен ад край Пясъчево: Влак с цистерни дерайлира и избухна в пламъци
Младеж с АТВ помете деца и възрастни в

Младеж с АТВ помете деца и възрастни в "Слънчев бряг"
Разбиха наркомафия в Пловдив

Разбиха наркомафия в Пловдив
Заплашилият самолета за Лондон, подавал сигнали за атентати в София и Пловдив

Заплашилият самолета за Лондон, подавал сигнали за атентати в София и Пловдив
Петимата от „Хелс Ейнджълс” остават под домашен арест

Петимата от „Хелс Ейнджълс” остават под домашен арест
Авиоексперт коментира инцидента с полета от София, ескортиран от изтребители

Авиоексперт коментира инцидента с полета от София, ескортиран от изтребители
Интерпол продължава да търси Евелин Банев-Брендо, докато той лежи в затвор в София

Интерпол продължава да търси Евелин Банев-Брендо, докато той лежи в затвор в София
Изслушаха кандидатите за зам.-омбудсман

Изслушаха кандидатите за зам.-омбудсман

Е дин човек е загинал, а шестима са ранени при тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София, потвърди за NOVA Красимир Димитров от Аварийна помощ и превенция към Столична община.

Трима са приети в болница - те са пътували в автомобила. Загиналият е бил единственият пътник в автобуса. Водачът на колата е със счупена ръка. 

Сигналът за инцидента е подаден в столичната "Пътна полиция" в 01:56 часа. Лекият автомобил се е ударил в автобус, който се е движил по нощната линия, на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков".

По първоначална информация лекият автомобил се е движил с изключително висока скорост и се е врязал в страничното стъкло на автобуса. Преглеждат се камерите, за да се установи причината за инцидента. Предполага се, че колата е прелетяла заради превишена скорост и се е врязала в страничния прозорец. 

Източник: NOVA

Според БНР от пострадалите в най-тежко състояние е 18-годишно момиче, което е било в лекия автомобил, както и водачът на автобуса, който е на 66 години. Другите са с различни травми, а един мъж е освободен за домашно лечение. Не са ясни причините за катастрофата. Пробите за алкохол и наркотици на двамата водачи са отрицателни. Водачът на автомобила е на 21 години.

Вижте повече в нашата галерия

Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата, има загинал и ранени
5 снимки
катастрофа
Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата
Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата
Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата
Източник: БНР    
Катастрофа София Автобус Автомобил Загинал Пострадали Градски транспорт ПТП Висока скорост Кръстовище
Последвайте ни

По темата

Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата, има загинал и ранени

Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата, има загинал и ранени

Когато ChatGPT се обърка: 60-годишен мъж в болница след опасен съвет

Когато ChatGPT се обърка: 60-годишен мъж в болница след опасен съвет

Огнен ад край Пясъчево: Влак с цистерни дерайлира и избухна в пламъци

Огнен ад край Пясъчево: Влак с цистерни дерайлира и избухна в пламъци

Мир или капан ще предложи Путин на Тръмп в Аляска?

Мир или капан ще предложи Путин на Тръмп в Аляска?

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
7 признака, че кучето ви може да има ушна инфекция

7 признака, че кучето ви може да има ушна инфекция

dogsandcats.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 16 часа
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 10 часа
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 10 часа
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 13 часа

Виц на деня

– Скъпа, ти си моят ангел! – Ооо, благодаря, мили! – Да, защото винаги се появяваш от нищото и ми съсипваш настроението!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Анкоридж: Когато София се конкурираше с града, където Тръмп и Путин се срещат

Анкоридж: Когато София се конкурираше с града, където Тръмп и Путин се срещат

Свят Преди 1 час

Това е най-населеният град в най-северния американски щат, чиято столица е Джуно

Ким Чен-ун: Съюзът между Северна Корея и Русия е безпрецедентен

Ким Чен-ун: Съюзът между Северна Корея и Русия е безпрецедентен

Свят Преди 1 час

На церемонията по повод годишнината в Пхенян са присъствали редица руски гости

Внимание, столичани! Реорганизация на градския транспорт в София

Внимание, столичани! Реорганизация на градския транспорт в София

България Преди 2 часа

Ще бъдат закрити спирките на ул. "Витоша“, спирка с код 0937 „Кметство Железница“, както и 0936 „Кметство Железница“

Враждата между Сам Алтман и Илон Мъск набира инерция

Враждата между Сам Алтман и Илон Мъск набира инерция

Технологии Преди 2 часа

Двамата бизнес партньори се превърнаха в най-големите си критици

Успение на Пресвета Богородица

Голяма Богородица – денят на закрилата и чудото

България Преди 2 часа

Хиляди българи празнуват имен ден днес

Камъни за милиони: Най-емблематичните годежни пръстени в Холивуд

Камъни за милиони: Най-емблематичните годежни пръстени в Холивуд

Любопитно Преди 2 часа

От Джорджина Родригес до Хейли Бийбър и Карди Би - вижте пръстените на звездите

Паметникът на цар Самуил в София

15 август: Българският удар в сърцето на Византия – падането на Адрианопол

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Кой ще наследи Анна Уинтур във Vogue?

Кой ще наследи Анна Уинтур във Vogue?

Любопитно Преди 2 часа

Всичко за дъщерята на известна актриса, която се очертава като основен кандидат за поста

<p>Внимание! Предупреждение за силен вятър в петък</p>

Внимание! Предупреждение за силен вятър в петък

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Генитално осакатяване уби едномесечно бебе

Генитално осакатяване уби едномесечно бебе

Свят Преди 9 часа

Гамбия има един от най-високите проценти на генитално осакатяване в света

Израел с план за цивилно управление в Газа

Израел с план за цивилно управление в Газа

Свят Преди 10 часа

Мирна администрация, която няма да включва израелци

Русия забрани „Репортери без граници“

Русия забрани „Репортери без граници“

Свят Преди 11 часа

Определянето като „нежелана“ криминализира организацията и излага нейните служители на риск от преследване

Съдът в РС Македония се зае с ключов документ с България

Съдът в РС Македония се зае с ключов документ с България

Свят Преди 11 часа

Вносителката на инициативата иска отмяна на протокола

Шофьор заспа зад волана и блъсна 4 коли във Варна

Шофьор заспа зад волана и блъсна 4 коли във Варна

България Преди 12 часа

Веднага са му били взети проби за алкохол и наркотици, които са били отрицателни

От днес и Белоградчик минава на воден режим

От днес и Белоградчик минава на воден режим

България Преди 12 часа

Започват поетапно монтиране на водомери в къщите на кв. "Карловица"

Ужас, четири тела бяха извадени от Сена

Ужас, четири тела бяха извадени от Сена

Свят Преди 13 часа

Три от тях са били напълно облечени, а четвъртото е било голо

Всичко от днес

От мрежата

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Тази задача по математика ще затрудни и най-добрите

Edna.bg

Кой празнува имен ден днес?

Edna.bg

Мениджъри бавят Серафимов за Левски

Gong.bg

Алжирски национал е все по-близо до Левски

Gong.bg

Кола се вряза в прозорец на автобус в София, има загинал и ранени (ВИДЕО)

Nova.bg

Товарен влак с дизелово гориво пламна край село Пясъчево (ВИДЕО)

Nova.bg