Йоана и Александра от Завоевателите бяха елиминирани от „Игри на волята“

Двете дадоха своите първи интервюта в подкаста “След Игрите”

17 октомври 2025, 22:57
Б изнесдамата Александра Колева и балерината Йоана Йорданова казаха сбогом на мечтата си за победа в приключенското риалити “Игри на волята” тази вечер. Двете участнички от племето на Завоевателите бяха елиминирани в битката за спасение и в последвалия елиминационен сблъсък на Арената. Напред в надпреварата продължиха програмистът Иван и психиатърът д-р Пекин.

Вечерта в Дивия север започна изключително емоционално. Последният Съвет на мъртвеца събра край огъня останалите четирима изгнаници на Блатото - Радостина, д-р Коеджикова, Гордиенко и Недялко. Водещата Ралица Паскалева взе безпрецедентно решение в историята на предаването и помилва всеки един от Победителите. Така те ще се изправят един срещу друг в зрелищна четворна битка за влизане в голямата игра следващата седмица.

Източник: NOVA

Адреналинът на участниците продължи да се покачва с битката за спасение. Четиримата номинирани:Иван, д-р Пекин, Александра и Йоана участваха в светкавична елиминация. Определяният за черна овца при Лечителите - Иван се спаси, докато Йоана и д-р Пекин се класираха за елиминационния дуел. Загубата за Александра означаваше и финал на нейното участие в приключенското риалити.

Източник: NOVA

Битката за оцеляване изпита силата, издръжливостта и волята на борещите се за спасение членове на Жълтите и Зелените. По-добре физически подготвената Лечителка успя да постигне категорична победа, с която спечели 150 златни гроша и сложи край на мечтата на Йоана за наградата от 100 000 лв.

Двете съплеменнички дадоха своето първо ексклузивно интервю в подкаста “След Игрите”, където разказаха за тайните коалиции, престоя си на Блатото и съперничеството помежду си. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре на бойното поле ще се завърне бронзовият медалист от сезон 6 Георги Гешев, който ще се опита да спечели място в звездния сезон на екстремното риалити. Не пропускайте “Игри на волята” в събота, 18 октомври, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Източник: NOVA    
Игри на волята
