Костадинов: Управлението е счупено, най-доброто за България е да отидем на избори

"Управлението е счупено, Министерският съвет е счупен, парламентът е счупен. Дори да се залепи по някакъв начин, не може управлението на една държава да се крепи на волята на 4-5 купени "независими" народни прдставители. Смятам, че най-доброто решение за България е да отидем на избори". Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Коментарът му бе по повод липсата на кворум в НС за трети пореден ден и въпроса има ли политическа криза в страната на фона на призивите за "преформатиране" на кабинета.

"Ние сме в политическа криза още от 2021 г. Дори аз самият понякога вече не помня колко пъти сме ходили на избори. Това, че в момента има някаква временна, привидна стабилност, не означава, че сме излезли от кризата. Напротив – това е само временен етап. Всички ясно виждаме, че ГЕРБ и ДПС, двете основни клиентелистки формации в центъра на българския политически живот, са се прегърнали в една смъртоносна хватка. Те не могат една без друга. Но това няма как да продължи вечно", подчерта той, цитиран от NOVA.

По думите му ГЕРБ не може да се примири "с ролята на втора цигулка, каквато очевидно в момента е".

Костадинов даде пример - структурите на партията по места искала избори, защото отчаяно се опитвали да се "отърват от тежката сянка на Пеевски".

"Това го виждаме на терен – от отзивите при срещите с партийния актив, които Борисов, незнайно защо, нарича „срещи с хората“. А това са неговите партийни членове – и то, между другото, доста малко са останали", категоричен бе лидерът на "Възраждане".

Костадинов очерта двата хода, които според него има пред себе си Борисов - да отиде на избори, за да запази поне част от партията си.

"Другият е да отиде на гости на Ахмед Доган и двамата да играят на сантасе", заяви той.