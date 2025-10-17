България

Карлос Насар: Замислям се да напусна България

Какво кара световния шампион по щанги да мисли за чужбина

17 октомври 2025, 20:05
С кандалите и несигурното финансово състояние на Федерацията по вдигане на тежести подтикват световния шампион Карлос Насар все повече да се замисля да напусне България. Това заяви самият той, като коментира срещата си с Делян Пеевски и отношенията с президента на федерацията Стефан Ботев, предава NOVA.

Карлос Насар на родна земя, пожела си да стане двукратен олимпийски шампион през 2028 г.

„Аз правя всичко възможно да остана в страната си, да развявам българското знаме, да се състезавам със страната си, но започвам все повече да се замислям да напусна страната, защото решение много трудно ще намеря”, коментира Насар.

„Получавам доста обаждания и наистина правим всичко възможно”, коментира той и допълни, че няма намерения да подписва договор, докато Стефан Ботев е във федерацията. „Той очаква ние да се свържем с него. Той не може да покрие моите нужди и изисквания, тази федерация няма план за действие, няма финансиране”, подчерта щангистът.

Карлос Насар: Не съм и никога не съм бил обвързан с политически сили и личности

Насар коментира и срещата си с лидера на „ДПС-Ново начало” Делян Пеевски преди дни. „Не съм получил 1 стотинка от федерацията, не съм зависим от нито един политик и никога не съм получавал средства от тях. Това трябваше да бъде изяснено”.

„Надявам се да продължавам да се състезавам за страната си”, обобщи световният шампион в щангите.

Източник: NOVA    
Карлос Насар Вдигане на тежести Българска федерация по щанги
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 5 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 5 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 4 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 5 дни

Последни новини

Свят Преди 2 часа

Бардо прекара няколко дни в частната болница „Сен Жан“ в Тулон

Любопитно Преди 2 часа

Двама Лечители и двама Завоеватели излизат на битка за оцеляване

Любопитно Преди 4 часа

Това изявление предизвика вълна от недоволство в интернет

България Преди 4 часа

Областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев са в постоянен контакт с кмета Пенчо Милков

Любопитно Преди 4 часа

Херцогинята на Съсекс за първи път обува тези обувки по време на специално събитие, посветено на сина ѝ, принц Арчи

Свят Преди 4 часа

Обвиняемите са общо 18, но процесът срещу трима от тях ще се води отделно

Свят Преди 4 часа

Исак Андич почина през декември миналата година на 71-годишна възраст след трагичен инцидент

Свят Преди 4 часа

Провеждането срещата на върха между Тръмп и Путин в Будапеща предизвиква опасения в ЕС

Любопитно Преди 4 часа

Смъртта често се представя като нещо мистериозно или плашещо

България Преди 4 часа

Новата въздушна линейка ще бъде базирана в хангара на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия.

Любопитно Преди 5 часа

Победител е Ваня Трендафилова, която планира създаването на онлайн платформа за бърз достъп до българските ферми и техните продукции

България Преди 5 часа

След полунощ, на бензиностанция, против волята ѝ и чрез използване на сила, е била качена в кола

България Преди 5 часа

Поляците са се признали за виновни за извършените от тях престъпни деяния

Любопитно Преди 5 часа

Супермоделът се завърна с триумф на модното ревю на Victoria's Secret 2025 в сряда, отбелязвайки втората си поява на това емблематично събитие

Любопитно Преди 5 часа

Какво се случва с тялото ви, когато прекалявате с телефона си

Любопитно Преди 5 часа

От малкия град в Добруджа до арените на Америка — история за сила, мечти и силен български дух в PODCAST7

Всичко от днес

