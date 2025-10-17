Това е менюто за обяда на Тръмп и Зеленски

Ключови разговори за мир и сигурност в Европа между Украйна и САЩ

С рещата между президента на САЩ Донлад Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски в Белия дом премина към работен обяд, след като двамата отговориха на въпросите на репортерите, предава Би Би Си.

Тръмп нарече Зеленски „много силен лидер“

Според менюто, поставено върху позлатена чиния пред член на украинската делегация, бяха сервирани:

Есенна зелена салата с хрупкави артишоци, нарязан копър и лимонов винегрет.

Пиле, печено на тиган, гарнирано с пържени настъргани сладки картофи - хаш браунс, фрикасе от грах, рукола и сос Айоли с розмарин.

И за десерт: ябълки Макинтош и карамелен шифон със сладолед от клементини и сос от къпини.

След работния обяд при закрити врати Зеленски си тръгна от Белия дом, като се качи на лимузина, която го чакаше отвън.