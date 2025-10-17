Ще прелети ли Путин над България

Промени в движението по „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ през почивните дни

И нтересен въпрос, който си поставят и от двете страни на конфликта е как би отишъл в Будапеща Владимир Путин. Припомняме, че въздушното пространство на ЕС е затворено за хора от Русия в санкционния списък. Изключително рядко се разрешават дипломатически полети, предава NOVA.

Мерки за сигурност: Путин реши да не лети над Полша

Говорителят на руския президент Дмитрий Песков обяви днес, че маршрутът на подобен полет „засега е неясен”. Като изключим Украйна, над която самолетът на руския президент няма как да прелети, остават две основни трасета - северно и южно.

Може ли Путин да бъде арестуван в Унгария

Северното може да бъде над Беларус и Полша или пък Балтийско море, Германия и Чехия. A южното - над Черно море, България и Сърбия.

Унгария обеща безопасно придвижване на Путин за срещата между САЩ и Русия

Според експерти вторият е по-вероятният маршрут. Въпросът е дали властите у нас ще получат искане за него и как ще отговорят.