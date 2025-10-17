Отстраниха шефа на полицията в Пазарджик

Д иректорът на полицията в Пазарджик Даниел Бараков е отстранен и е назначена проверка.

Това потвърди министърът на вътрешните работи Даниел Митов по време на пресконференция след заседанието на Изпълнителната комисия на ГЕРБ в София.

За оставката на полицейския шеф след изборите в неделя за общински съветник, след които "ДПС-Ново начало" излезе като първа политическа сила, а ГЕРБ - шеста и управляващото мнозинство се разтресе, съобщи първо Бойко Борисов.

"Доколкото разбрах от Митов, директорът в Пазарджик си е подал оставката, иначе щях да искам оставката на Митов", каза Борисов, след което Митов потвърди новината.

"В премиера е химикалката по въпроса за смяната на министъра и преговорите. Първо предстоят преговорите, както каза и Борисов, както каза и премиерът, трябва да се работи за създаване на стабилно мнозинство. Как ще бъде направено, това е в ръцете на премиера", заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов след заседанието на ГЕРБ.

На въпрос дали Пеевски е приемлив партньор и дали ще се включи официално в коалицията, Митов посочи, че не може да направи каквито и да било други коментари преди да се проведат преговорите, след което подчерта: "Когато са готови преговорите, когато има някакво разбирателство, ако има такова изобщо, тогава премиерът ще излезе и ще каже, че това е резултатно правилно".