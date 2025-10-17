Меган Маркъл носи изненадващ аксесоар от кралския си живот, отдаващ почит на принц Арчи

М еган Маркъл се появи с аксесоар от кралския си живот по време на последното си публично участие.

На 14 октомври херцогинята на Съсекс, на 44 години, говори на форума Fortune Most Powerful Women Summit във Вашингтон, D.C., облечена с чифт обувки, които имат връзка с времето ѝ като част от британското кралско семейство.

Меган беше облечена с бяла блуза Gabriela Hearst и пола Brochu Walker Esme – стил, напомнящ за годините ѝ в сериала "Костюмари" (Suits) – и носеше елегантни обувки на ток Dior, които, както потвърди списание Hello!, са били изработени специално за кръщенето на принц Арчи през 2019 г.

Меган и принц Хари посрещнаха първото си дете, принц Арчи, през май 2019 г., а кръщенето му се състоя през юли същата година в частния параклис на кралица Елизабет II в замъка Уиндзор.

Кралски източник разкри тогава пред списание People , че херцогът и херцогинята на Съсекс са избрали мястото, „защото искали интимна и спокойна обстановка на място, което има специална връзка с Нейно Величество“. Двамата нарушили традицията, като направили церемонията по свой собствен начин.

Принц Хари и Меган решили кръщенето на Арчи да бъде частно събитие с около 25 близки приятели и роднини. За сравнение, принц Уилям и Кейт Мидълтън направиха публични всички кръщенета на трите си деца, като поканиха и медиите да отразят събитията.

Принц Арчи беше кръстен в периода, когато родителите му все още изпълняваха задълженията си като пълноправни работещи членове на кралското семейство. През януари 2020 г. херцогът и херцогинята на Съсекс обявиха намерението си „да се оттеглят като висши членове на кралското семейство“ – решение, което беше финализирано година по-късно.

След това двойката се премести в Калифорния, където през юни 2021 г. се роди дъщеря им, принцеса Лилибет, която сега е на 4 години.

Оттогава принц Хари и Меган поеха по свой собствен път в САЩ, основавайки благотворителната организация Archewell Foundation, чиято мисия е „да присъства, да върши добро“, като всеки от тях развива и собствени инициативи. Херцогът на Съсекс се фокусира върху филантропията, докато херцогинята тази година представи своя търговска марка за лайфстайл продукти As Ever.

Меган се появи сама на форума Fortune Most Powerful Women Summit във вторник, след пътуването си до Ню Йорк миналата седмица с Хари. По време на събитието тя говори за баланса между бизнеса и родителството.

„Мисля, че трябва да работиш в екип. Силен си толкова, колкото са силни хората около теб“, каза Меган пред главния редактор на Fortune Алисън Шонтел относно начина, по който ръководи своята инициатива As Ever.

„И освен това искам баланс между живота и работата - ако изобщо такова нещо съществува. Все още ще отида да придружа сина си на училищната екскурзия в първи клас, а после ще тичам обратно, за да приключа срещите си“, добави тя с усмивка.