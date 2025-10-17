Любопитно

Безпрецедентна ситуация в новия епизод на „Игри на волята“

Двама Лечители и двама Завоеватели излизат на битка за оцеляване

17 октомври 2025, 18:17
Ашли Греъм блесна като черен ангел на шоуто на Victoria's Secret 2025

Ашли Греъм блесна като черен ангел на шоуто на Victoria's Secret 2025
Как се става кечист в Америка? Историята на Дъмян Тангра в PODCAST7

Как се става кечист в Америка? Историята на Дъмян Тангра в PODCAST7
10 начина да понижите холестерола и да защитите сърцето си

10 начина да понижите холестерола и да защитите сърцето си
9 симптома на рак на яйчниците, които трябва да знаете

9 симптома на рак на яйчниците, които трябва да знаете
Галин проговори за паник атаките и депресията: „Хора, грижете се за себе си!“ (ВИДЕО)

Галин проговори за паник атаките и депресията: „Хора, грижете се за себе си!“ (ВИДЕО)
Номинации очи в очи в Big Brother тази вечер

Номинации очи в очи в Big Brother тази вечер
Четирима номинирани в “Игри на волята” тази вечер

Четирима номинирани в “Игри на волята” тази вечер
Валентин губи статуса си на “любимец” на Big Brother

Валентин губи статуса си на “любимец” на Big Brother

Б езпрецедентна ситуация очаква участниците в екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. За мястото си в надпреварата ще се борят представители на Лечителите и Завоевателите - Иван, д-р Пекин, Александра и Йоана. Но дали съдбата не им е подготвила пореден обрат, който да преобърне Войната на племената завинаги?

Източник: NOVA

Напрежение очаква изгнаниците от Блатото, които отново ще се съберат край огъня за Съвета на мъртвеца. Там водещата Ралица Паскалева ще предприеме неочакван ход, който ще пренапише и ще остави трайна следа в историята на Дивия север.

Източник: NOVA

Искри ще прехвърчат и в Стопанството, където отношенията между новодошлата Гизем и двамата ѝ ухажори Лапунов и Калин, ще преминат през неочаквана за всички съплеменници метаморфоза. Отпадналият участник ще бъде гост в подкаста “След Игрите”, където ще разкрие какво е останало скрито от камерите.

Източник: NOVA

Всичко за “Игри на волята” 6 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok .

Източник: NOVA    
Игри на волята
Последвайте ни
Глобиха с 50 лв. студент, поставил фигури на деца на опасни пешеходни пътеки в София

Глобиха с 50 лв. студент, поставил фигури на деца на опасни пешеходни пътеки в София

Ким Кардашиян призна: Нямам представа колко струва млякото!

Ким Кардашиян призна: Нямам представа колко струва млякото!

Може ли Путин да бъде арестуван в Унгария

Може ли Путин да бъде арестуван в Унгария

Изненадващи истини за смъртта, които всеки трябва да знае

Изненадващи истини за смъртта, които всеки трябва да знае

Как да получите обезщетение за безработица наведнъж за собствен бизнес

Как да получите обезщетение за безработица наведнъж за собствен бизнес

pariteni.bg
“Дизелгейт“ бил свършил! Нищо подобно, разгаря се отново

“Дизелгейт“ бил свършил! Нищо подобно, разгаря се отново

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 4 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 5 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 4 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 4 дни

Виц на деня

- Скъпи, помниш ли деня в който ме видя за пръв път? - Ами, да. Беше хубав, слънчев ден и нищо не предвещаваше нещастие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Експлоатация и грабеж на еротични модели в Пловдив

Експлоатация и грабеж на еротични модели в Пловдив

България Преди 1 час

Трима от престъпната група за пране на пари, арестувана в Пловдив, са с мярка "подписка"

Частен съдебен изпълнител присвоил пари от длъжници

Частен съдебен изпълнител присвоил пари от длъжници

България Преди 2 часа

Мъжът е осъден на девет години лишаване от свобода

Шок в модния свят: Синът на основателя на Mango заподозрян за смъртта му

Шок в модния свят: Синът на основателя на Mango заподозрян за смъртта му

Свят Преди 2 часа

Исак Андич почина през декември миналата година на 71-годишна възраст след трагичен инцидент

Четвърти хеликоптер - линейка пристигна в България

Четвърти хеликоптер - линейка пристигна в България

България Преди 3 часа

Новата въздушна линейка ще бъде базирана в хангара на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия.

NOVA и AУБ обявиха третия стипендиант в съвместния конкурс за социално предприемачество

NOVA и AУБ обявиха третия стипендиант в съвместния конкурс за социално предприемачество

Любопитно Преди 3 часа

Победител е Ваня Трендафилова, която планира създаването на онлайн платформа за бърз достъп до българските ферми и техните продукции

Мъже отвлякоха 19-годишна жена в Гълъбово

Мъже отвлякоха 19-годишна жена в Гълъбово

България Преди 3 часа

След полунощ, на бензиностанция, против волята ѝ и чрез използване на сила, е била качена в кола

Осъдиха поляци, задържани за иманярство край Рупите

Осъдиха поляци, задържани за иманярство край Рупите

България Преди 4 часа

Поляците са се признали за виновни за извършените от тях престъпни деяния

Смартфонът ни убива бавно: Симптомите, които не трябва да игнорирате

Смартфонът ни убива бавно: Симптомите, които не трябва да игнорирате

Любопитно Преди 4 часа

Какво се случва с тялото ви, когато прекалявате с телефона си

Карлос Насар: Не съм и никога не съм бил обвързан с политически сили и личности

Карлос Насар: Не съм и никога не съм бил обвързан с политически сили и личности

България Преди 4 часа

Олимпийският, световен и европейски шампион по вдигане на тежести отговори на спекулации, че има политически обвързаности

Владо Николов и Ваня Джаферович влязоха в първия гейминг сериал на Vivacom GAME ON 2025 и оставиха Криската и Васето без въздух

Владо Николов и Ваня Джаферович влязоха в първия гейминг сериал на Vivacom GAME ON 2025 и оставиха Криската и Васето без въздух

Любопитно Преди 4 часа

Гледайте епичния сблъсък, изпълнен със спортен хъс, в YouTube канала на Vivacom

<p>Тръмп разказва за първата нощ с Мелания в Белия дом</p>

Първата нощ на Мелания в Белия дом с Доналд Тръмп: „Беше нереално преживяване“

Свят Преди 4 часа

„Просто е специално място“, каза Тръмп за Белия дом

Кралско събиране в Уиндзор: Уилям и Кейт посрещнаха бъдещите крал и кралица на Йордания

Кралско събиране в Уиндзор: Уилям и Кейт посрещнаха бъдещите крал и кралица на Йордания

Любопитно Преди 5 часа

Двете двойки вече са имали възможност да се срещнат на сватбата на принц Хюсеин и принцеса Раджва на 1 юни 2023 г. в Йордания

Прокуратурата разследва бруталната агресия срещу медицинска сестра в Разлог

Прокуратурата разследва бруталната агресия срещу медицинска сестра в Разлог

България Преди 5 часа

Случаят е от 12 октомври

<p>Проливни дъждове и опасност от наводнения в Гърция, призоваха да се избягват пътувания</p>

Проливни дъждове и опасност от наводнения в Гърция, властите призоваха да се избягват пътувания

Свят Преди 5 часа

Очаква се и нарушение на трафика на фериботите

БНБ: Търговският дефицит скочи до 447 млн. евро през август

БНБ: Търговският дефицит скочи до 447 млн. евро през август

България Преди 5 часа

За периода януари - август търговският баланс е отрицателен в размер на 4,9859 млрд. евро

Акция срещу наркоразпространението в София и Русе, има задържани

Акция срещу наркоразпространението в София и Русе, има задържани

България Преди 5 часа

И в двата града са иззети и вещи, използвани за престъпната дейност

Всичко от днес

От мрежата

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg

Усеща ли котката ми, че съм бременна

dogsandcats.bg
1

Циклони носят дъжд през почивните дни

sinoptik.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg

Бившият съпруг на Бритни Спиърс с шокиращи твърдения за нея в мемоарите си

Edna.bg

Том Круз и Ана де Армас се разделиха, каква е причината?

Edna.bg

НА ЖИВО: Локо Пловдив - Ботев Враца, стартовите 11

Gong.bg

Коло Муани може най-накрая да дебютира за Тотнъм

Gong.bg

Какво се очаква от срещата на коалиционните партньори в понеделник

Nova.bg

Директорът на ОД на МВР-Пазарджик е отстранен

Nova.bg