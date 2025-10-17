Безпрецедентна ситуация в новия епизод на „Игри на волята“

Б езпрецедентна ситуация очаква участниците в екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. За мястото си в надпреварата ще се борят представители на Лечителите и Завоевателите - Иван, д-р Пекин, Александра и Йоана. Но дали съдбата не им е подготвила пореден обрат, който да преобърне Войната на племената завинаги?

Източник: NOVA

Напрежение очаква изгнаниците от Блатото, които отново ще се съберат край огъня за Съвета на мъртвеца. Там водещата Ралица Паскалева ще предприеме неочакван ход, който ще пренапише и ще остави трайна следа в историята на Дивия север.

Източник: NOVA

Искри ще прехвърчат и в Стопанството, където отношенията между новодошлата Гизем и двамата ѝ ухажори Лапунов и Калин, ще преминат през неочаквана за всички съплеменници метаморфоза. Отпадналият участник ще бъде гост в подкаста “След Игрите”, където ще разкрие какво е останало скрито от камерите.

Източник: NOVA

Всичко за “Игри на волята” 6 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .