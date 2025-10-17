Ескалация, Пакистан удари Афганистан

П акистан проведе удари в гранична провинция в Афганистан късно днес, 17 октомври, нарушавайки примирието, което донесе два дни спокойствие на границата.

Това съобщи високопоставен представител на талибаните пред АФП, предупреждавайки, че Кабул ще „отвърне на удара“.

„Пакистан наруши примирието и бомбардира три места в провинция Пактика. Афганистан ще отвърне на удара“, заяви представителят, който пожела да остане анонимен.