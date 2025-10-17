Свят

Ескалация, Пакистан удари Афганистан

Кабул ще „отвърне на удара“.

17 октомври 2025, 21:24
Ескалация, Пакистан удари Афганистан
Източник: БТА

П акистан проведе удари в гранична провинция в Афганистан късно днес, 17 октомври, нарушавайки примирието, което донесе два дни спокойствие на границата.

Пакистан затвори границата с Афганистан след тежки престрелки

Това съобщи високопоставен представител на талибаните пред АФП, предупреждавайки, че Кабул ще „отвърне на удара“.

Край на примирието: Талибаните в Пакистан призовават към нападения

„Пакистан наруши примирието и бомбардира три места в провинция Пактика. Афганистан ще отвърне на удара“, заяви представителят, който пожела да остане анонимен.

Източник: БГНЕС    
Пакистан Афганистан Граница
