Ескалация, Пакистан удари Афганистан

П акистан проведе удари в гранична провинция в Афганистан късно днес, 17 октомври, нарушавайки примирието, което донесе два дни спокойствие на границата.
Пакистан затвори границата с Афганистан след тежки престрелки
Това съобщи високопоставен представител на талибаните пред АФП, предупреждавайки, че Кабул ще „отвърне на удара“.
Край на примирието: Талибаните в Пакистан призовават към нападения
„Пакистан наруши примирието и бомбардира три места в провинция Пактика. Афганистан ще отвърне на удара“, заяви представителят, който пожела да остане анонимен.