Свят

Жестоки присъди за украински пленници в Русия

Обвиняемите са общо 18, но процесът срещу трима от тях ще се води отделно

17 октомври 2025, 16:16
Жестоки присъди за украински пленници в Русия
Източник: AP/БТА

Р уски военен съд наложи дълги присъди на 15 членове на украински войници по обвинения в принадлежност към "терористична организация", предаде ТАСС.

Наказанията са от 15 до 21 години затвор в наказателна колония с максимална сигурност, съобщи Генералната прокуратура на Руската федерация.

Русия осъди британец на 19 години затвор

Осъдените са пленени през 2022 г. членове на украинския батальон "Айдар". Процесът се състоя при закрити врата в южния руски град Ростов на Дон.

Засега няма коментар от Киев по присъдите, но украинският омбудсман вече нарече процеса "срамен", отбелязва "Ройтерс".

Правозащитни организации, включително руската "Мемориал", са заявявали, че съдебното преследване на украински войници е нарушение на Женевските конвенции за отношението към военнопленниците. Русия отхвърля това, защото обвиненията се основават на действия, предшестващи войната, започнала през 2022 г.

Лавров: Русия е пратила в затвора повече от 200 пленени украински бойци

Мъжете бяха осъдени по обвинения не във военни престъпления, а в принадлежност към "терористична организация" в периода от август 2014 г. до март 2022 г., както и в извършването на действия, целящи "насилствено завземане на властта и отхвърляне на конституционния ред на Руската федерация".

Руски съд не реши дали „Азов“ е терористична организация

"Айдар" е един от десетките доброволчески батальони, създадени в Украйна след началото на боевете с подкрепяните от Русия метежници, които обявиха сепаратистки републики в източната част на Украйна. По-късно тези части, някои произхождащи от ултранационалистическите среди, бяха включени в състава на Въоръжените сили на Украйна.

Руската медия "Маш" цитира адвокат на обвиняемите, според когото двама от тях са признали вината си. Останалите 13 планират да обжалват. 

Обвиняемите са общо 18, но процесът срещу трима от тях ще се води отделно, отбелязва ТАСС.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Руски съд Украински войници Военни присъди
Последвайте ни
Глобиха с 50 лв. студент, поставил фигури на деца на опасни пешеходни пътеки в София

Глобиха с 50 лв. студент, поставил фигури на деца на опасни пешеходни пътеки в София

Ким Кардашиян призна: Нямам представа колко струва млякото!

Ким Кардашиян призна: Нямам представа колко струва млякото!

Може ли Путин да бъде арестуван в Унгария

Може ли Путин да бъде арестуван в Унгария

Меган Маркъл носи изненадващ аксесоар от кралския си живот, отдаващ почит на принц Арчи

Меган Маркъл носи изненадващ аксесоар от кралския си живот, отдаващ почит на принц Арчи

Как да получите обезщетение за безработица наведнъж за собствен бизнес

Как да получите обезщетение за безработица наведнъж за собствен бизнес

pariteni.bg
“Дизелгейт“ бил свършил! Нищо подобно, разгаря се отново

“Дизелгейт“ бил свършил! Нищо подобно, разгаря се отново

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 4 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 4 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 4 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 4 дни

Виц на деня

- Скъпи, помниш ли деня в който ме видя за пръв път? - Ами, да. Беше хубав, слънчев ден и нищо не предвещаваше нещастие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Частен съдебен изпълнител присвоил пари от длъжници

Частен съдебен изпълнител присвоил пари от длъжници

България Преди 14 минути

Мъжът е осъден на девет години лишаване от свобода

Удължава се бедственото положение в Николово и Мартен

Удължава се бедственото положение в Николово и Мартен

България Преди 27 минути

Областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев са в постоянен контакт с кмета Пенчо Милков

Четвърти хеликоптер - линейка пристигна в България

Четвърти хеликоптер - линейка пристигна в България

България Преди 1 час

Новата въздушна линейка ще бъде базирана в хангара на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия.

Мъже отвлякоха 19-годишна жена в Гълъбово

Мъже отвлякоха 19-годишна жена в Гълъбово

България Преди 1 час

След полунощ, на бензиностанция, против волята ѝ и чрез използване на сила, е била качена в кола

Ашли Греъм блесна като черен ангел на шоуто на Victoria's Secret 2025

Ашли Греъм блесна като черен ангел на шоуто на Victoria's Secret 2025

Любопитно Преди 1 час

Супермоделът се завърна с триумф на модното ревю на Victoria's Secret 2025 в сряда, отбелязвайки втората си поява на това емблематично събитие

Смартфонът ни убива бавно: Симптомите, които не трябва да игнорирате

Смартфонът ни убива бавно: Симптомите, които не трябва да игнорирате

Любопитно Преди 1 час

Какво се случва с тялото ви, когато прекалявате с телефона си

Как се става кечист в Америка? Историята на Дъмян Тангра в PODCAST7

Как се става кечист в Америка? Историята на Дъмян Тангра в PODCAST7

Любопитно Преди 2 часа

От малкия град в Добруджа до арените на Америка — история за сила, мечти и силен български дух в PODCAST7

Карлос Насар: Не съм и никога не съм бил обвързан с политически сили и личности

Карлос Насар: Не съм и никога не съм бил обвързан с политически сили и личности

България Преди 2 часа

Олимпийският, световен и европейски шампион по вдигане на тежести отговори на спекулации, че има политически обвързаности

Владо Николов и Ваня Джаферович влязоха в първия гейминг сериал на Vivacom GAME ON 2025 и оставиха Криската и Васето без въздух

Владо Николов и Ваня Джаферович влязоха в първия гейминг сериал на Vivacom GAME ON 2025 и оставиха Криската и Васето без въздух

Любопитно Преди 2 часа

Гледайте епичния сблъсък, изпълнен със спортен хъс, в YouTube канала на Vivacom

<p>Тръмп разказва за първата нощ с Мелания в Белия дом</p>

Първата нощ на Мелания в Белия дом с Доналд Тръмп: „Беше нереално преживяване“

Свят Преди 2 часа

„Просто е специално място“, каза Тръмп за Белия дом

Кралско събиране в Уиндзор: Уилям и Кейт посрещнаха бъдещите крал и кралица на Йордания

Кралско събиране в Уиндзор: Уилям и Кейт посрещнаха бъдещите крал и кралица на Йордания

Любопитно Преди 2 часа

Двете двойки вече са имали възможност да се срещнат на сватбата на принц Хюсеин и принцеса Раджва на 1 юни 2023 г. в Йордания

Прокуратурата разследва бруталната агресия срещу медицинска сестра в Разлог

Прокуратурата разследва бруталната агресия срещу медицинска сестра в Разлог

България Преди 2 часа

Случаят е от 12 октомври

<p>Проливни дъждове и опасност от наводнения в Гърция, призоваха да се избягват пътувания</p>

Проливни дъждове и опасност от наводнения в Гърция, властите призоваха да се избягват пътувания

Свят Преди 3 часа

Очаква се и нарушение на трафика на фериботите

БНБ: Търговският дефицит скочи до 447 млн. евро през август

БНБ: Търговският дефицит скочи до 447 млн. евро през август

България Преди 3 часа

За периода януари - август търговският баланс е отрицателен в размер на 4,9859 млрд. евро

Акция срещу наркоразпространението в София и Русе, има задържани

Акция срещу наркоразпространението в София и Русе, има задържани

България Преди 3 часа

И в двата града са иззети и вещи, използвани за престъпната дейност

Групата "Обнови Европа" в ЕП призова за спиране на плащанията по ПВУ за България

Групата "Обнови Европа" в ЕП призова за спиране на плащанията по ПВУ за България

Свят Преди 3 часа

Следващата сряда ЕП ще обсъди темата "Продължаващите нападки срещу демократичните институции и върховенството на закона в България"

Всичко от днес

От мрежата

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg
1

Циклони носят дъжд през почивните дни

sinoptik.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg

Том Круз и Ана де Армас се разделиха, каква е причината?

Edna.bg

Victoria’s Secret 2025: Историите, които не видяхте в Instagram

Edna.bg

Артета към Гьокереш: Ако не можеш да издържиш на напрежението, трябва да си тръгнеш

Gong.bg

Деклан Райс: Всички в Англия мечтаем да спечелим Мондиал 2026

Gong.bg

Какво се очаква от срещата на коалиционните партньори в понеделник

Nova.bg

Директорът на ОД на МВР-Пазарджик е отстранен

Nova.bg