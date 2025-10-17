Жестоки присъди за украински пленници в Русия

Р уски военен съд наложи дълги присъди на 15 членове на украински войници по обвинения в принадлежност към "терористична организация", предаде ТАСС.

Наказанията са от 15 до 21 години затвор в наказателна колония с максимална сигурност, съобщи Генералната прокуратура на Руската федерация.

Осъдените са пленени през 2022 г. членове на украинския батальон "Айдар". Процесът се състоя при закрити врата в южния руски град Ростов на Дон.

Засега няма коментар от Киев по присъдите, но украинският омбудсман вече нарече процеса "срамен", отбелязва "Ройтерс".

Правозащитни организации, включително руската "Мемориал", са заявявали, че съдебното преследване на украински войници е нарушение на Женевските конвенции за отношението към военнопленниците. Русия отхвърля това, защото обвиненията се основават на действия, предшестващи войната, започнала през 2022 г.

Мъжете бяха осъдени по обвинения не във военни престъпления, а в принадлежност към "терористична организация" в периода от август 2014 г. до март 2022 г., както и в извършването на действия, целящи "насилствено завземане на властта и отхвърляне на конституционния ред на Руската федерация".

"Айдар" е един от десетките доброволчески батальони, създадени в Украйна след началото на боевете с подкрепяните от Русия метежници, които обявиха сепаратистки републики в източната част на Украйна. По-късно тези части, някои произхождащи от ултранационалистическите среди, бяха включени в състава на Въоръжените сили на Украйна.

Руската медия "Маш" цитира адвокат на обвиняемите, според когото двама от тях са признали вината си. Останалите 13 планират да обжалват.

Обвиняемите са общо 18, но процесът срещу трима от тях ще се води отделно, отбелязва ТАСС.