България

Удължава се бедственото положение в Николово и Мартен

Областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев са в постоянен контакт с кмета Пенчо Милков

17 октомври 2025, 16:37
Удължава се бедственото положение в Николово и Мартен
Източник: ОА Русе

Д о 10.00 часа сутринта на 27 октомври ще бъде удължено бедственото положение в село Николово и грad Мартен, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов. Решението бе взето след проведена оперативна работна среща за изясняване на обстоятелствата и обсъждане необходимостта от удължаване на срока. Съгласно нормативната уредба кметът на една община има право да обявява бедствено положение за срок не повече от 7 дни.

За удължаването на периода се изисква съгласуване от областния управител. Такова удължаване бе поискано от кмета Пенчо Милков с 30 дни, но според нормативните изисквания максималният период на бедственото положение може да е общо 30 дни след съгласуване от страна на областния управител. Затова след като Драганов и заместникът му Георги Георгиев се запознаха на място с реалната ситуация и изискаха редица експертни становища, областният управител взе решение да съгласува заповедта на кмета на Община Русе бедственото положение да се удължи с още 10 дни – до 27-ми този месец.

Бедствено положение в Русенско: Започна евакуация заради риск от скъсване на дига

По думите на Драганов няма нужда от въвеждане на по-дълъг период на бедственото положение, защото на този етап няма опасност за населението. Отчетени са и дългосрочните прогнози, взети са под внимание всички факти и препоръки на компетентните специалисти, обясни Драганов. Той коментира, че удължаването на бедственото положение се налага поради необходимостта от установяване степента на овлажняване на язовирната стена на язовир „Николово“.

До 27-ми се очаква да излязат резултатите от пробите, като изследванията се извършват от БАН. Припомняме, че заради проливните валежи миналата седмица, които на места в Русенско надхвърлиха 280 л/ кв. м. за три денонощия дигата на язовира бе компрометирана и това наложи неговото поетапно изпускане. И към момента тази дейност се осъществява, като се вземат и допълнителни мерки по отводняване в гр. Мартен. Всички дейности към момента са превантивни и хората трябва да бъдат спокойни, категоричен бе Драганов.  

Отмениха евакуацията за Николово, в сила е 72-часова готовност

Областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев са в постоянен контакт с кмета Пенчо Милков и денонощно следят ситуацията, така че при усложняване на обстановката ще се реагира на момента. 

Източник: ОА Русе    
Бедствено положение Николово Мартен
Последвайте ни
Глобиха с 50 лв. студент, поставил фигури на деца на опасни пешеходни пътеки в София

Глобиха с 50 лв. студент, поставил фигури на деца на опасни пешеходни пътеки в София

Ким Кардашиян призна: Нямам представа колко струва млякото!

Ким Кардашиян призна: Нямам представа колко струва млякото!

Може ли Путин да бъде арестуван в Унгария

Може ли Путин да бъде арестуван в Унгария

Частен съдебен изпълнител присвоил пари от длъжници

Частен съдебен изпълнител присвоил пари от длъжници

Как да получите обезщетение за безработица наведнъж за собствен бизнес

Как да получите обезщетение за безработица наведнъж за собствен бизнес

pariteni.bg
Pandora празнува Международния ден на кучето с благотворително събитие в подкрепа на бездомните животни

Pandora празнува Международния ден на кучето с благотворително събитие в подкрепа на бездомните животни

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 4 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 4 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 4 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 4 дни

Виц на деня

- Скъпи, помниш ли деня в който ме видя за пръв път? - Ами, да. Беше хубав, слънчев ден и нищо не предвещаваше нещастие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Меган Маркъл носи изненадващ аксесоар от кралския си живот</p>

Меган Маркъл носи изненадващ аксесоар от кралския си живот, отдаващ почит на принц Арчи

Любопитно Преди 1 час

Херцогинята на Съсекс за първи път обува тези обувки по време на специално събитие, посветено на сина ѝ, принц Арчи

Жестоки присъди за украински пленници в Русия

Жестоки присъди за украински пленници в Русия

Свят Преди 1 час

Обвиняемите са общо 18, но процесът срещу трима от тях ще се води отделно

NOVA и AУБ обявиха третия стипендиант в съвместния конкурс за социално предприемачество

NOVA и AУБ обявиха третия стипендиант в съвместния конкурс за социално предприемачество

Любопитно Преди 1 час

Победител е Ваня Трендафилова, която планира създаването на онлайн платформа за бърз достъп до българските ферми и техните продукции

Мъже отвлякоха 19-годишна жена в Гълъбово

Мъже отвлякоха 19-годишна жена в Гълъбово

България Преди 2 часа

След полунощ, на бензиностанция, против волята ѝ и чрез използване на сила, е била качена в кола

Осъдиха поляци, задържани за иманярство край Рупите

Осъдиха поляци, задържани за иманярство край Рупите

България Преди 2 часа

Поляците са се признали за виновни за извършените от тях престъпни деяния

Смартфонът ни убива бавно: Симптомите, които не трябва да игнорирате

Смартфонът ни убива бавно: Симптомите, които не трябва да игнорирате

Любопитно Преди 2 часа

Какво се случва с тялото ви, когато прекалявате с телефона си

Как се става кечист в Америка? Историята на Дъмян Тангра в PODCAST7

Как се става кечист в Америка? Историята на Дъмян Тангра в PODCAST7

Любопитно Преди 2 часа

От малкия град в Добруджа до арените на Америка — история за сила, мечти и силен български дух в PODCAST7

Карлос Насар: Не съм и никога не съм бил обвързан с политически сили и личности

Карлос Насар: Не съм и никога не съм бил обвързан с политически сили и личности

България Преди 3 часа

Олимпийският, световен и европейски шампион по вдигане на тежести отговори на спекулации, че има политически обвързаности

Владо Николов и Ваня Джаферович влязоха в първия гейминг сериал на Vivacom GAME ON 2025 и оставиха Криската и Васето без въздух

Владо Николов и Ваня Джаферович влязоха в първия гейминг сериал на Vivacom GAME ON 2025 и оставиха Криската и Васето без въздух

Любопитно Преди 3 часа

Гледайте епичния сблъсък, изпълнен със спортен хъс, в YouTube канала на Vivacom

<p>Тръмп разказва за първата нощ с Мелания в Белия дом</p>

Първата нощ на Мелания в Белия дом с Доналд Тръмп: „Беше нереално преживяване“

Свят Преди 3 часа

„Просто е специално място“, каза Тръмп за Белия дом

Кралско събиране в Уиндзор: Уилям и Кейт посрещнаха бъдещите крал и кралица на Йордания

Кралско събиране в Уиндзор: Уилям и Кейт посрещнаха бъдещите крал и кралица на Йордания

Любопитно Преди 3 часа

Двете двойки вече са имали възможност да се срещнат на сватбата на принц Хюсеин и принцеса Раджва на 1 юни 2023 г. в Йордания

Прокуратурата разследва бруталната агресия срещу медицинска сестра в Разлог

Прокуратурата разследва бруталната агресия срещу медицинска сестра в Разлог

България Преди 3 часа

Случаят е от 12 октомври

<p>Проливни дъждове и опасност от наводнения в Гърция, призоваха да се избягват пътувания</p>

Проливни дъждове и опасност от наводнения в Гърция, властите призоваха да се избягват пътувания

Свят Преди 3 часа

Очаква се и нарушение на трафика на фериботите

БНБ: Търговският дефицит скочи до 447 млн. евро през август

БНБ: Търговският дефицит скочи до 447 млн. евро през август

България Преди 3 часа

За периода януари - август търговският баланс е отрицателен в размер на 4,9859 млрд. евро

Акция срещу наркоразпространението в София и Русе, има задържани

Акция срещу наркоразпространението в София и Русе, има задържани

България Преди 3 часа

И в двата града са иззети и вещи, използвани за престъпната дейност

Групата "Обнови Европа" в ЕП призова за спиране на плащанията по ПВУ за България

Групата "Обнови Европа" в ЕП призова за спиране на плащанията по ПВУ за България

Свят Преди 3 часа

Следващата сряда ЕП ще обсъди темата "Продължаващите нападки срещу демократичните институции и върховенството на закона в България"

Всичко от днес

От мрежата

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg

Усеща ли котката ми, че съм бременна

dogsandcats.bg
1

Циклони носят дъжд през почивните дни

sinoptik.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg

Бившият съпруг на Бритни Спиърс с шокиращи твърдения за нея в мемоарите си

Edna.bg

Том Круз и Ана де Армас се разделиха, каква е причината?

Edna.bg

Стармър критикува решението да бъдат забранени феновете на Макаби Тел Авив срещу Астън Вила в Лига Европа

Gong.bg

Пазарната стойност на Илия Груев скочи значително

Gong.bg

Какво се очаква от срещата на коалиционните партньори в понеделник

Nova.bg

Директорът на ОД на МВР-Пазарджик е отстранен

Nova.bg