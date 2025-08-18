Проверката за книжката на младежа, ударил автобус, не показа нарушения

Инцидентът с влака край Симеоновград поражда опасения: има ли риск от екокатастрофа?

Над 40 военнослужещи се включиха в гасенето на пожарите във Велико Търново и Благоевград

Трагедия в Несебър: Дете загина при полет с парашут, трима са задържани

Мигрант загина, двама са ранени при катастрофа след полицейско преследване край Шабла

П риключи проверката на автошколата, в която се е обучавал 21-годишния Виктор Илиев. От Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” не са установили нарушения. Според данните, събрани от фирмата, Илиев е изпълнил всички задължителни часове. Практическият изпит е протекъл нормално, а листовките е решавал на таблет в т.нар "бяла стая" сам. Взел е теоретичната част от втория опит на 24 март, след като на 13-и същият месец е бил скъсан, предава NOVA.

Oт гледаните записи на теоретичния и практическия изпит не се откриват нарушения, коментира пред БНТ изпълнителният директор на ИА "Автомобилна администрация" Слав Монов.

След катастрофата на „Възкресение": Живеещи в отсечката се оплакват - превърната е в писта

Той посочи, че поведението на пътя е личен избор на водача, а от самите изпити не се виждат признаци на склонност към високи скорости.

Според свидетел, 21-годишният шофьор е карал със скорост 170-200 км/ч. При катастрофата загина един човек, а седем пострадаха.

Днес беше оперирана млада жена, която е сред пострадалите. Травматологичният екип на доц. Рашков в "Пирогов" извърши първа от поредица операции, които предстои да премине пациентката.

Преди фаталния инцидент младежът е употребил и райски газ, а часове преди катастрофата дори е бил проверен от полицейски екипи.

От СДВР посочиха пред БНР, че Илиев има 8 предишни нарушения и те са за липса на технически преглед, аптечка и пожарогасител в автомобила.

Кола се вряза в автобус на градския транспорт в столицата, има загинал и ранени

При една от проверките пътник, който е бил в кола, управлявана от 21-годишния мъж, е бил без колан.

От столичната полиция уточняват, че още преди да вземе книжка, Виктор Илиев е бил залавян да управлява автомобил.

Той е глобяван четири пъти, а веднъж е наказван с фиш за превишена скорост.