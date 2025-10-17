Обрат за студента, който постави фигури на пешеходни пътеки

С толичен инспекторат излезе с позиция относно казуса с поставените фигури край пешеходни пътеки.

Оттам изразяват своята искрена загриженост във връзка с начина, по който бе третиран студентът, поставил фигури край пешеходни пътеки с цел повишаване на вниманието и безопасността на движението. Случаят предизвика широка обществена реакция и с основание — защото показва, че понякога прекомерното прилагане на административни мерки може да засенчи човешкия смисъл на една добра и смислена инициатива.

Глобиха с 50 лв. студент, поставил фигури на деца на опасни пешеходни пътеки в София

"Искаме ясно да заявим, че действията на конкретния инспектор не отразяват духа и ценностите, към които се стреми Столичният инспекторат. Макар служителят да е действал формално в рамките на своите правомощия, подходът му не е бил съобразен с човешкия елемент и с добрите намерения на младия човек, който е предприел тази инициатива от желание да направи града по-безопасен. Това е пропуск, за който поемаме отговорност. Вътрешна проверка вече е започната и инспекторът ще бъде санкциониран според установените правила", заявяват от Столичния инспекторат.

"В същото време изразяваме своята пълна подкрепа и признателност към инициативата на студента – акт на активна гражданска позиция, който цели да повиши безопасността на пешеходците, особено на децата. Подобни примери на съзидателна енергия и обществена ангажираност заслужават не санкция, а уважение и диалог. Те показват, че младите хора в София не са безразлични и искат да живеят в по-сигурна, по-добре подредена и човечна среда.

Затова Столичният инспекторат ще покани студента на среща, за да обсъдим заедно как подобни идеи могат да бъдат подкрепени и реализирани в съответствие със закона, без да губят своя смисъл и послание. Ще предложим включване на експерти по пътна безопасност и представители на компетентните институции, за да се намери начин тези фигури да бъдат поставени по официално съгласуван и безопасен начин", посочват от Столичния инспекторат.

"Нашата позиция е ясна – редът и законът трябва да се прилагат с човечност, уважение и разбиране. София се гради не само чрез правила, а чрез хора с идеи, добри намерения и желание за промяна. Столичният инспекторат ще продължи да отстоява реда, но с човешко лице – като насърчава активните граждани и студентите, които искрено работят за това градът ни да бъде по-безопасен, по-добър и по-сплотен", допълват от Столичния инспекторат.