Какво мислят хората в Москва за срещата на Тръмп и Путин

Х ората в Москва изразяват смесени чувства относно предстоящата среща между Тръмп и Путин в Унгария.

Григорий заявява пред "Ройтерс", че се надява срещата да означава, че войната ще стигне до "логичен край".

Орбан: Готови сме за планираната среща между Путин и Тръмп

Говорейки за искането на президента на на Украйна Володимир Зеленски за произведени в САЩ ракети с голям обсег "Томахоук", Людмила Смирнова казва: "Русия не може да бъде сплашена с "Томахоук". Имаме собствени ракети, за да противодействаме на тези ракети".

Трети жител на Москва, Баска, не е впечатлен от новината за предстоящата среща на върха между Тръмп и Путин.

Какво знаем за разговора между Путин и Тръмп и спора за „злобното оръжие“

"Това е просто поредната среща, поредният телефонен разговор", казва той, добавяйки, че я вижда като поредния "пиар трик", от който няма да произлезе мирно споразумение.

Ирина е по-оптимистична, казвайки, че има "положителни очаквания" и "големи надежди" за Путин.