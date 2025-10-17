Свят

Какво мислят хората в Москва за срещата на Тръмп и Путин

17 октомври 2025, 19:33
Какво мислят хората в Москва за срещата на Тръмп и Путин
Х ората в Москва изразяват смесени чувства относно предстоящата среща между Тръмп и Путин в Унгария.

Григорий заявява пред "Ройтерс", че се надява срещата да означава, че войната ще стигне до "логичен край".

Говорейки за искането на президента на на Украйна Володимир Зеленски за произведени в САЩ ракети с голям обсег "Томахоук", Людмила Смирнова казва: "Русия не може да бъде сплашена с "Томахоук". Имаме собствени ракети, за да противодействаме на тези ракети".

Трети жител на Москва, Баска, не е впечатлен от новината за предстоящата среща на върха между Тръмп и Путин.

"Това е просто поредната среща, поредният телефонен разговор", казва той, добавяйки, че я вижда като поредния "пиар трик", от който няма да произлезе мирно споразумение.

Ирина е по-оптимистична, казвайки, че има "положителни очаквания" и "големи надежди" за Путин.

Източник: Reuters    
