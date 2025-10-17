Шок в модния свят: Синът на основателя на Mango заподозрян за смъртта му

С емейството на Исак Андич, основател на модната верига Mango, категорично защитава невинността на сина му Джонатан, след като медийни публикации го посочиха като потенциален заподозрян в смъртта на милиардера, пише The Guardian.

Трагична загуба за модния свят: Основателят на Mango почина на 71 години

Андич почина през декември миналата година на 71-годишна възраст след трагичен инцидент, при който, според първоначалните данни, е паднал от 100-метрова стръмнина по време на разходка в района на Монсерат, близо до Барселона, в компанията на сина си Джонатан. Смъртта му предизвика вълна от съболезнования от политици, журналисти и представители на модната индустрия.

Въпреки че каталунската полиция, Mossos d'Esquadra, първоначално класифицира случая като инцидент, източници от правоохранителните органи и съдебната система съобщиха пред вестниците El País и La Vanguardia, че разследването вече разглежда хипотезата за убийство.

Според репортаж, публикуван в четвъртък вечерта от El País, източници са определили разказа на Джонатан за събитията като „противоречив“. Партньорката на Исак Андич, голфърката Естефания Кнут, е заявила пред разследващите, че „отношенията между баща и син са били напрегнати“.

Вестникът отбелязва, че полицията не е открила преки или категорични доказателства, които да изяснят напълно какво се е случило в дерето. Въпреки това, след анализ на събраните улики, разследващите са започнали да се отдалечават от версията за обикновен инцидент и да проучват възможността за престъпление. Според La Vanguardia съдията, ръководещ делото, е променил статута на Джонатан миналия месец от свидетел на потенциален заподозрян.

Семейство Андич разпространи изявление до медиите, в което се казва: „Семейство Андич не е коментирало и няма да коментира смъртта на Исак Андич през всичките тези месеци.“

„Въпреки това, те желаят да изразят уважението си към текущите разследвания и ще продължат да сътрудничат на съответните органи, както са правили досега. Те са убедени, че този процес ще приключи възможно най-скоро и че невинността на Джонатан Андич ще бъде доказана.“

Говорител на Mossos d'Esquadra заяви, че полицията не може да коментира случая, тъй като той е обект на съдебно разследване. Представител на каталунската съдебна система потвърди, че делото е под секретност.

Исак Андич, роден през 1953 г. в сефарадско еврейско семейство в Истанбул, емигрира в Каталуния с роднините си в края на 60-те години на миналия век. Започва бизнеса си, продавайки тениски на съученици от гимназията. По-късно се занимава с търговия на едро и продава дрехи на улични пазари, преди да открие първия си магазин Mango през 1984 г.

„Той видя, че ни е нужен цвят, стил“, каза Сезар де Висенте, глобален директор на дребно на Mango, пред Agence France-Presse през март миналата година.

Андич бързо разширява бизнеса си, отваряйки десетки магазини в Европа. „Той осъзна, че едно и също име и единна марка във всички магазини ще направят концепцията много по-силна“, добави Де Висенте.