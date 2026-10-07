Радев след КСНС: Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината

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Н яма основания на този етап България категорично да посочва извършителя на дрон атаките срещу кораби в изключителната икономическа зона на страната в Черно море. Това заяви премиерът Румен Радев след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС). Той подчерта, че държавата няма да работи с предположения, а ще разчита единствено на конкретни доказателства и технически експертизи на отломките.

Разследване на отломките и международна подкрепа

По думите на премиера установяването на произхода на използваните дронове изисква детайлно проучване на място със съюзнически партньори и специализирани агенции.

„Ако съдим по характера на товара и посоката на движение на корабите, то резултатът, логично погледнато, е в полза на Русия. Но това не означава, че можем да твърдим, че ударът е извършен от Русия, без да имаме доказателство. Това е една хипотеза. А когато говорим за национална сигурност, ние не можем да работим с хипотеза“, заяви Радев.

Той съобщи, че на правителствено ниво предстои координация със съседните държави и партньорите от САЩ:

„Затова следва да организираме именно на ниво правителство заедно в координация да предложим с Турция и с Румъния, ще поискаме подкрепа и от партньорите от САЩ ние да изследваме района на ударите, особено кораба „Ейбъл“, който все още е на вода, който е ударен и по борда, и по надстройката за отломки, за да можем да кажем категорично по намерените отломки, ако наистина намерим такива, дали тези дронове са били руски или украински“.

България е отправила и официално запитване към Европейската агенция за морска безопасност (EMSA):

„Също така имаме предложение - нашето запитване към EMSA е абсолютно безвъзмездно да има изследване на отломките на потъналия кораб, така че да видим и там дали ще намерим останки от дронове. Едва тогава можем да кажем какъв е дронът, който е осъществил атаката“.

Отговор относно Украйна и докладите на службите

Запитан относно изявленията на украинската страна и президента Володимир Зеленски, премиерът подчерта, че се оповава единствено на официалните данни от българските институции за сигурност.

„Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установявам истината. Тук на Консултативния съвет получихме много ясни доклади от министъра на отбраната, от началника на отбраната, от ръководителите на службите за сигурност, че комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът, е нямало“, категоричен бе Радев.

Оценка на заплахата и отбранителните способности

Въпреки че военните действия се разширяват в близост до българската морска зона, премиерът заяви, че към момента няма пряка заплаха за страната:

„Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност. Разбира се, има рискове. Недалеч от нас се води война. Както казах, тя разширява своето пространство, навлезе и в изключителната икономическа зона на Република България, но към момента мога да кажа, че няма пряка заплаха за националната сигурност.“

Относно възможностите за противодействие срещу дрон атаки, той направи паралел с глобалния контекст на конфликта:

„Нека да си помислим за следното. Колко стотици милиарди долари се изляха за защитата на Украйна специално от удари с дронове? Продължават ли ударите? Продължават. Колко огромни средства отделя Русия за защита от дронове, но дроновете продължават да нанасят удари. Така че ние полагаме усилия, правим всичко възможно с бюджета, с който разполагаме в рамките на Европейския съюз и НАТО, да създадем една система, която дава увереност на българските граждани, че можем да реагираме в подобни ситуации“.

Акцията по търсене и спасяване и дипломатическите последващи действия

Министър-председателят представи данни и около ситуацията с потъналия плавателен съд:

„Акцията много добре, ясно показа каква е ситуацията с потъналия кораб. Този кораб е потънал за по-малко от 3 минути. Остава да гадаем какво е имало на борда на кораба, за да потъне толкова бързо. Направен е оглед със самолет Су-25 и с вертолет „Кугър“, с кораби на място на инцидента. Така че вчера цял ден се провеждаше акция за търсене и спасяване“.

Радев бе категоричен, че след окончателното установяване на произхода на дроновете България ще реагира с пълния арсенал на дипломацията:

„Дипломацията не означава само разговор. В арсенала на дипломацията има много инструменти, които към момента не са мобилизирани напълно. Ние сега разчитаме основно на военния инструмент, на икономически санкции... Ако се окаже, че дроновете са руски или украински, ние моментално ще изпратим нота към съответната страна и ще поискаме консултации“.

„Това е дипломатическият инструмент, който ние сме длъжни и ще приложим, но ще направим всичко възможно да установим точно какъв е бил дронът, така както направихме за дрона, който падна при Кардам. Забележете, ние казахме, че е паднал дрон на българска територия, без да казваме какъв е. Едва когато изследвахме останките, едва когато установихме с абсолютна сигурност чие производство е този дрон, тогава излязохме и обявихме кой е, от коя страна идва този дрон. Така че не очаквайте, че ние ще сменим подхода сега. Още веднъж ви казвам, когато говорим за такъв сериозен въпрос като национална сигурност, ние не можем да си позволим да работим с хипотези“, завърши Румен Радев.