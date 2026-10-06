България

Радев: Още не мога да кажа от коя страна са дроновете - или са руски, или са украински

Премиерът коментира атаката срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона

Василена Василева Василена Василева

6 октомври 2026, 14:08
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„Още не мога да кажа от коя страна са дроновете, но е ясно - или са руски, или са украински“. Това заяви пред журналисти премиерът Румен Радев, който присъства на изложението Inter Drone Expo 2026 в София.

По думите му атаката е била комплексна - извършена с морски и въздушен дрон. „Тепърва ще се опитаме да установим откъде е дошла“, добави министър-председателят.

Дронове удариха търговски кораби в български води

  • Два кораба са атакувани в българската ИИЗ

По-рано Радев съобщи, че около 3:00 часа два търговски кораба са били атакувани с морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

И на двата плавателни съда са нанесени поражения, като единият впоследствие е потънал.

Все още няма информация какъв е бил товарът на потъналия кораб. Другият е превозвал пшеница.

„Чакаме резултати от търсенето на оцелели от потъналия кораб“, каза премиерът.

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моряци варна
моряци варна
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Радев: Не са открити оцелели от екипажа на единия кораб, атакуван с дронове в Черно море

  • Радев: Информацията е предадена на ЕС и НАТО

Радев съобщи, че е информирал членовете на Съвета на ЕС за случващото се по време на видеоконферентна връзка, посветена на конкурентоспособността и енергийните проблеми пред Европа.

По думите му случващото се в българската изключителна икономическа зона е „изключително обезпокоително“.

На въпрос как би реагирала България, ако бъде установено, че дроновете са руски, Радев посочи, че страната вече е в синхрон със Съвета на ЕС, а информация се обменя и в рамките на НАТО.

Той уточни, че на този етап не може да се говори за задействане на хипотези по договора на НАТО, тъй като атаката е станала в изключителната икономическа зона, а не в териториалните води на България.

Премиерът припомни случаи на подобни атаки в Полша, както и инцидент в Румъния, при който е бил поразен жилищен блок.

„Тези въпроси се поставят на вниманието на ръководството на НАТО, там се решава по какъв начин да бъде отговорът“, каза Радев.

Политическите реакции след нападението срещу корабите край България

  • „Когато една война не се спре навреме, тя разширява обхвата си“

По думите на премиера инцидентът край българския бряг не е най-тежкият подобен случай, но е сериозен като тенденция.

„Когато една война не се спре навреме и започва да се ожесточава, тя разширява своя пространствен обхват“, заяви Радев.

Той отбеляза и ролята на новите технологии при съвременните конфликти.

„С навлизането на новите технологии става все по-лесно да удряш, и то с голяма точност, на по-голяма дистанция“, каза още министър-председателят.

Какво съобщават световните агенции за атаката с дронове срещу два кораба в Черно море

  • Радев: Дали ще има КСНС, зависи от президента

На въпрос дали трябва да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС), Радев заяви, че правителството е реагирало незабавно.

По думите му Военновъздушните сили, Военноморските сили и Морският спасителен център във Варна работят оперативно и изпълняват задълженията си.

„Всички изпълняват стриктно задълженията си, следим обстановката, взели сме всички мерки“, каза премиерът.

Според него решението дали да бъде свикан КСНС зависи от президента Илияна Йотова.

Радев коментира и политическите призиви за заседание на съвета. Той заяви, че съществува риск „КСНС да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация“.

Премиерът отправи критика към използването на инцидента за политически цели, като заяви, че при подобни случаи се разпространяват „всякакви малоумни теории“.

  • Радев: Безпилотните системи ще навлизат във все повече сфери

При откриването на Inter Drone Expo 2026 Радев коментира и по-широкото приложение на безпилотните технологии.

По думите му безпилотни системи ще се използват все по-широко там, където достъпът за хора е затруднен или опасен, както и в дейности, които изискват висока прецизност и ефективност или при недостиг на работна сила.

Той посочи, че дроновете вече намират приложение в земеделието, медицината, промишлеността, логистиката и военното дело.

„Тук вече не говорим просто за някакви дейности. Тук говорим, че една съвременна война не може оттук нататък да се води без такива системи“, заяви министър-председателят.

По думите му във войната в Украйна безпилотните системи „поставят границата между поражението и победата“, но същевременно могат да бъдат използвани и за постигането на мир.

Радев припомни, че преди две години по негова инициатива и под негов патронаж българската армия е провела първото дрон състезание. Той определи тогавашното развитие като „трудно, мъчително прохождане“, но посочи, че за две години е постигнат значителен напредък.

Вече се произвеждат FPV дронове в България, а операторите от българската армия работят със системи за разузнаване и дронове, предназначени за поразяване на цели, посочи премиерът.

Според него основният въпрос е как високотехнологичните разработки да бъдат използвани в полза на обществото и едновременно с това да се създават по-добри средства за защита срещу тях, когато се използват с деструктивна цел.

„Отговорността е огромна пред всички нас заедно да можем да развиваме такива високотехнологични системи“, каза Радев.

Той изрази удовлетворение от развитието на българските технологии в областта на безпилотните системи и подчерта ролята на науката, бизнеса, държавните институции и местната власт за развитието на сектора.

По думите му голяма част от представените на изложението системи вече се използват, а български разработки са на въоръжение в българската армия и намират приложение в различни сектори на икономиката.

Радев посочи, че това показва потенциала на България да заема място на световната карта в областта на високите технологии и безпилотните системи.

Според него бъдещето е в съчетаването на научния потенциал, държавната политика и бизнеса, както и в сътрудничеството с водещи компании и държави.

Премиерът отбеляза, че ако в миналото потенциалът на една държава се е измервал основно с мащаба на индустрията и финансовите ѝ възможности, днес все по-важни са науката, високите технологии и хората, които разполагат със знанията и уменията да ги развиват.

Той пожела успех на изложението и на разработчиците, производителите и научните екипи, като изрази надежда техните проекти да намират по-бързо практическо приложение.

По думите му безпилотните системи и изкуственият интелект са сред най-динамично развиващите се области, които ще имат важна роля за бъдещето.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА - Десислава Пеева, Николета Василева    
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