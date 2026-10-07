България

Атаката в Черно море: Експерти предупреждават за нов риск за България

Според анализатори нападението поставя въпроси за сигурността на корабоплаването и способността на страната да реагира при подобни инциденти

Василена Василева Василена Василева

7 октомври 2026, 09:50
Експерт пред Fox News: Руски „Геран-4“ стои зад атаката срещу корабите край България

Експерт пред Fox News: Руски „Геран-4“ стои зад атаката срещу корабите край България
Бюджет 2027: Ще бъдат увеличени заплатите на младите лекари

Бюджет 2027: Ще бъдат увеличени заплатите на младите лекари
Проф. Ива Христова: Дори ваксините да закъснеят, предишна имунизация ни дава базисна защита

Проф. Ива Христова: Дори ваксините да закъснеят, предишна имунизация ни дава базисна защита
Ценовият шок в България: Храната поскъпна с 85% за 10 години

Ценовият шок в България: Храната поскъпна с 85% за 10 години
ВСС започва процедурата за избор на нов и.ф. главен прокурор

ВСС започва процедурата за избор на нов и.ф. главен прокурор
Решават за ареста на тримата лекари, задържани за източване на средства от НЗОК в Пловдив

Решават за ареста на тримата лекари, задържани за източване на средства от НЗОК в Пловдив
Радев след атаките в Черно море: Няма място за истерия, необходима е трезва преценка

Радев след атаките в Черно море: Няма място за истерия, необходима е трезва преценка
Йотова свиква КСНС заради рисковете за морската сигурност

Йотова свиква КСНС заради рисковете за морската сигурност

А таката с дронове срещу два търговски кораба в Черно море поставя въпроси както за сигурността на морския трафик, така и за способността на България да реагира при подобни случаи. Темата коментираха вицепрезидентът на Международната асоциация за борба с дроновете и бивш ръководител на дирекция „НАТО“ в Министерството на отбраната полковник д-р Иван Миланов, членът на ръководството на Атлантическия съвет капитан първи ранг от запаса Васил Данов и експертът в областта на морското дело капитан д-р Тодор Георгиев в ефира на NOVA.

Какво съобщават световните агенции за атаката с дронове срещу два кораба в Черно море

  • Кой стои зад атаката

По думите на Миланов все още няма официално потвърждение кой е извършителят. Според него обаче Русия е единствената страна, която би могла да е извършила атаката. Той свърза нападението с опитите да бъдат ограничени възможностите на Украйна да използва Черно море за превоз на зърно.

За Миланов обаче по-важният въпрос е какво означава случилото се за сигурността на България.

„Това е показателно, че войната Украйна - Русия напусна границите на бойното поле. Правителството ни дължи отговори до каква степен ние сме защитени“, заяви Миланов.

Той подчерта, че морската граница е специфична и не може да бъде защитавана по същия начин като сухопътната.

„Не можем да опънем ограда в морето“, поясни експертът.

От своя страна Васил Данов призова да се изчакат доказателствата за извършителя.

„Няма как правителството, премиерът Радев и министърът на отбраната да намерят табелка „Made in Russia“ на мястото, където е потънал единият кораб и е ударен другият“, каза той.

По думите му България разполага с брегова система за наблюдение, която събира информация от различни сензори и станции.

„Системата постоянно обновява морската обстановка“, посочи Данов. Той уточни, че чрез нея се създава обща картина, с която разполагат както военното, така и гражданското ръководство.

Под прицела на дроновете: Колко безопасно е вече Черно море?

  • Рисковете за корабоплаването

Капитан д-р Тодор Георгиев обърна внимание на последиците от подобни атаки за корабоплаването. По думите му единият кораб е останал без екипаж и продължава да дрейфа, след като е бил повреден.

Той посочи и друг сериозен проблем - възможността спасителните операции да бъдат затруднени при продължаващи атаки.

„В нашите среди се говори, че Черно море вече е мъртва зона“, заяви Георгиев.

Според него повишаването на риска за корабите може да има и пряк икономически ефект.

„Това може да засегне и българския износ на зърно, както и цената на стоките, които се транспортират през Черно море“, допълни той.

Радев: Още не мога да кажа от коя страна са дроновете - или са руски, или са украински

  • Подводни дронове и бързото потъване на кораба

Темата за използваните дронове коментира и журналистът Валерий Тодоров. Според него предпазливостта на българските власти да не посочват конкретен извършител е разбираема, тъй като вече е имало случаи, при които първоначалните оценки са се оказвали погрешни.

„Имаше няколко случая, в които така се идентифицираха от едната страна, пък се оказа, че истината е друга. Може би тази предпазливост изглежда оправдана“, коментира той.

В същото време Тодоров смята, че вероятността поне един от корабите да е бил атакуван от руска страна не бива да се изключва. Той обърна внимание и на информацията за използване на подводни дронове.

„Подводните дронове изискват по-добра координация, по-близки цели. Най-далекобойната част е някъде до около 250 километра, защото след това става трудно управляемо“, обясни Тодоров.

По думите му комбинираната атака вероятно предполага координация между въздушни и подводни дронове. Според него именно подводна атака може да обясни бързото потъване на единия кораб.

„Обикновено подводните дронове са по-опасни, защото ударът е в дъното и корабът потъва много бързо. Това обяснява и бързото потъване. За три минути е потънал първият кораб. Абсолютна драма“, каза той.

Първи думи на спасените моряци след удара край Бяла: „Дронът дойде отдолу, никой не ни предупреди!“

  • Призив за внимателна реакция

Атаките срещу търговски кораби в Черно море са безспорна ескалация, а България трябва да реагира внимателно, но и категорично, за да не допусне превръщането на Черно море в „мъртво море“. Това заявиха в ефира на „Здравей, България“ журналистите Чавдар Стефанов и Валерий Тодоров.

Зеленски обвини Русия за ударите край България

Въпросът кой стои зад атаките остава чувствителен. Чавдар Стефанов подчерта, че Украйна отрича да е извършвала морски действия срещу корабите, а от руска страна също има опровержение.

Към момента няма официално потвърждение за извършителя на атаката.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
атака с дронове Черно море морска сигурност корабоплаване войната в Украйна подводни дронове сигурност на България търговски кораби ескалация Русия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Радев след атаките в Черно море: Няма място за истерия, необходима е трезва преценка

Радев след атаките в Черно море: Няма място за истерия, необходима е трезва преценка

Експерт пред Fox News: Руски „Геран-4“ стои зад атаката срещу корабите край България

Експерт пред Fox News: Руски „Геран-4“ стои зад атаката срещу корабите край България

Първи случай на грип A(H1N1)pdm09 за сезона е регистриран у нас

Първи случай на грип A(H1N1)pdm09 за сезона е регистриран у нас

Георги Господинов сред фаворитите за Нобелова награда за литература

Георги Господинов сред фаворитите за Нобелова награда за литература

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg
Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб
Ексклузивно

Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб

Преди 5 часа
След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори
Ексклузивно

След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори

Преди 5 часа
<p>Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина</p>
Ексклузивно

Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина

Преди 2 часа
Йотова свиква КСНС заради рисковете за морската сигурност
Ексклузивно

Йотова свиква КСНС заради рисковете за морската сигурност

Преди 5 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Установиха вторично огнище на шарка по овцете и козите край Карлово

Установиха вторично огнище на шарка по овцете и козите край Карлово

България Преди 11 минути

Засегнати са 174 овце в два свързани животновъдни обекта, въведени са защитна и надзорна зона

Акция срещу изборни нарушения в Кюстендил и Дупница: Провериха десетки хора и автомобили

Акция срещу изборни нарушения в Кюстендил и Дупница: Провериха десетки хора и автомобили

България Преди 15 минути

Делото „Бургазлиев“: 18-годишният, грижил се за АТВ-то, призна, че няма компетентност да го поддържа

Делото „Бургазлиев“: 18-годишният, грижил се за АТВ-то, призна, че няма компетентност да го поддържа

България Преди 35 минути

Toй е бил нает от собственика на атракциона в Слънчев бряг

Снимката е илюстративна

3 тревожни несъответствия в руската история с „чумата“

Свят Преди 37 минути

Защо Москва задейства протокол за смъртоносен патоген след смъртта на млада лаборантка, а след това спешно обяви „неизвестна пневмония“?

Кой ще бъде новият временен обвинител №1: ВСС предлага Магдалена Лазарова

Кой ще бъде новият временен обвинител №1: ВСС предлага Магдалена Лазарова

България Преди 55 минути

Заместник-главният прокурор е следваща по старшинство, а предложението предстои да бъде гласувано от Пленума на съвета

.

Къде е щастието? И защо толкова често го търсим на грешното място?

Любопитно Преди 57 минути

Натали Харп и Доналд Тръмп на митинга в Небраска

Тръмп взриви сцената в Небраска, нарече Натали Харп „перфектен човек“

Свят Преди 1 час

,

На 102 години почина холивудската легенда Ева Мари Сейнт

Свят Преди 1 час

Носителката на „Оскар“ и звезда от трилъра на Хичкок „На север през северозапад“ Ева Мари Сейнт почина на 102-годишна възраст в дома си в Лос Анджелис, оставяйки след себе си над 60 години забележителна кариера в киното и телевизията

Снимката е илюстративна

ТАСС: Разузнавателни самолети на НАТО и Швеция патрулират над Черно море

Свят Преди 1 час

OpenAI

Български учен е сред изследователите на OpenAI за нов воден знак в AI текстове

България Преди 1 час

Научният директор на INSAIT е сред ограничен кръг изследователи, които проучват технология за воден знак в съдържание, генерирано от изкуствен интелект

Петролът поскъпна след атаки на хусите срещу Саудитска Арабия

Петролът поскъпна след атаки на хусите срещу Саудитска Арабия

Парите ни Преди 1 час

Брент поскъпва с близо 1%, въпреки че доставките от Близкия изток постепенно се възстановяват

Еврото отново в отбрана: Защо единната валута не може да се отлепи от дъното

Еврото отново в отбрана: Защо единната валута не може да се отлепи от дъното

Парите ни Преди 1 час

Валутата поевтинява спрямо долара, лирата и франка само два дни след 17-месечното си дъно

Новата лудост на богатите: Ким Кардашиян и манията по камерите за „вечна младост“

Новата лудост на богатите: Ким Кардашиян и манията по камерите за „вечна младост“

Любопитно Преди 1 час

Ким Кардашиян и редица известни личности залагат на хипербарните камери с обещания за подмладяване и дълголетие, но медицински експерти предупреждават, че научни доказателства за това липсват, а домашната им употреба крие сериозни рискове

„Светът се е обърнал с главата надолу“: 7 октомври - три години след атаката на „Хамас“

„Светът се е обърнал с главата надолу“: 7 октомври - три години след атаката на „Хамас“

Свят Преди 1 час

Автор на New York Post твърди, че атаката от 2023 г. е извадила наяве нови прояви на антисемитизъм

Какво уби Дария Шипилова? Експерти се тревожат за непознат патоген и биологично оръжие

Какво уби Дария Шипилова? Експерти се тревожат за непознат патоген и биологично оръжие

Свят Преди 1 час

„Начинът, по който реагираха на случаите по отношение на контактните лица, болницата, костюмите за пълна защита, изпращането на ръководителя на техния еквивалент на CDC там, беше несъвместим с реакция при чума“, заяви д-р Амеш А. Адаля, старши изследовател в Центъра за здравна сигурност „Джонс Хопкинс“

Снимката е илюстративна

ЕС се готви за най-страшния сценарий - хибридна атака с много жертви

Свят Преди 1 час

Дипломати обсъждат изпращане на аварийни екипи, европейско финансиране и координация при мащабна криза

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg
1

Почти 30 градуса в следващите дни

sinoptik.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg

Царете на лъжата: Ето на кои 4 зодии не бива да имате доверие

Edna.bg

Пламена от “Игри на волята” за живота без мъж до себе си: Свиква ли се със самотата?

Edna.bg

Георги Господинов е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература

Nova.bg

Делото "Бургазлиев": 18-годишен механик, грижил се за АТВ-то, призна, че няма компетентност да го поддържа

Nova.bg