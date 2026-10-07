Атаката в Черно море: Експерти предупреждават за нов риск за България

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А таката с дронове срещу два търговски кораба в Черно море поставя въпроси както за сигурността на морския трафик, така и за способността на България да реагира при подобни случаи. Темата коментираха вицепрезидентът на Международната асоциация за борба с дроновете и бивш ръководител на дирекция „НАТО“ в Министерството на отбраната полковник д-р Иван Миланов, членът на ръководството на Атлантическия съвет капитан първи ранг от запаса Васил Данов и експертът в областта на морското дело капитан д-р Тодор Георгиев в ефира на NOVA.

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Кой стои зад атаката

По думите на Миланов все още няма официално потвърждение кой е извършителят. Според него обаче Русия е единствената страна, която би могла да е извършила атаката. Той свърза нападението с опитите да бъдат ограничени възможностите на Украйна да използва Черно море за превоз на зърно.

За Миланов обаче по-важният въпрос е какво означава случилото се за сигурността на България.

„Това е показателно, че войната Украйна - Русия напусна границите на бойното поле. Правителството ни дължи отговори до каква степен ние сме защитени“, заяви Миланов.

Той подчерта, че морската граница е специфична и не може да бъде защитавана по същия начин като сухопътната.

„Не можем да опънем ограда в морето“, поясни експертът.

От своя страна Васил Данов призова да се изчакат доказателствата за извършителя.

„Няма как правителството, премиерът Радев и министърът на отбраната да намерят табелка „Made in Russia“ на мястото, където е потънал единият кораб и е ударен другият“, каза той.

По думите му България разполага с брегова система за наблюдение, която събира информация от различни сензори и станции.

„Системата постоянно обновява морската обстановка“, посочи Данов. Той уточни, че чрез нея се създава обща картина, с която разполагат както военното, така и гражданското ръководство.

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Рисковете за корабоплаването

Капитан д-р Тодор Георгиев обърна внимание на последиците от подобни атаки за корабоплаването. По думите му единият кораб е останал без екипаж и продължава да дрейфа, след като е бил повреден.

Той посочи и друг сериозен проблем - възможността спасителните операции да бъдат затруднени при продължаващи атаки.

„В нашите среди се говори, че Черно море вече е мъртва зона“, заяви Георгиев.

Според него повишаването на риска за корабите може да има и пряк икономически ефект.

„Това може да засегне и българския износ на зърно, както и цената на стоките, които се транспортират през Черно море“, допълни той.

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Подводни дронове и бързото потъване на кораба

Темата за използваните дронове коментира и журналистът Валерий Тодоров. Според него предпазливостта на българските власти да не посочват конкретен извършител е разбираема, тъй като вече е имало случаи, при които първоначалните оценки са се оказвали погрешни.

„Имаше няколко случая, в които така се идентифицираха от едната страна, пък се оказа, че истината е друга. Може би тази предпазливост изглежда оправдана“, коментира той.

В същото време Тодоров смята, че вероятността поне един от корабите да е бил атакуван от руска страна не бива да се изключва. Той обърна внимание и на информацията за използване на подводни дронове.

„Подводните дронове изискват по-добра координация, по-близки цели. Най-далекобойната част е някъде до около 250 километра, защото след това става трудно управляемо“, обясни Тодоров.

По думите му комбинираната атака вероятно предполага координация между въздушни и подводни дронове. Според него именно подводна атака може да обясни бързото потъване на единия кораб.

„Обикновено подводните дронове са по-опасни, защото ударът е в дъното и корабът потъва много бързо. Това обяснява и бързото потъване. За три минути е потънал първият кораб. Абсолютна драма“, каза той.

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Призив за внимателна реакция

Атаките срещу търговски кораби в Черно море са безспорна ескалация, а България трябва да реагира внимателно, но и категорично, за да не допусне превръщането на Черно море в „мъртво море“. Това заявиха в ефира на „Здравей, България“ журналистите Чавдар Стефанов и Валерий Тодоров.

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Въпросът кой стои зад атаките остава чувствителен. Чавдар Стефанов подчерта, че Украйна отрича да е извършвала морски действия срещу корабите, а от руска страна също има опровержение.

Към момента няма официално потвърждение за извършителя на атаката.