България

Румен Радев: Целта на НАТО за 5% от БВП включва киберсигурност, инфраструктура и свързаност

Той посочи, че инвестициите в отбраната не се изчерпват с покупката на въоръжение.

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5% от БВП за отбрана за нас означава развитие на собствените ни военни възможности, отбранителната индустрия, инфраструктура и научен капацитет. България се превръща във важен фактор на стабилност в критичния Черноморски регион. 

Това заяви министър-председателят Румен Радев преди Срещата на върха на НАТО в Анкара. По думите му форумът се провежда „в един важен момент на дълбока трансформация на Алианса“, продиктувана от необходимостта европейските държави да увеличат своя принос към общата отбрана.

„Конфликтите в съседство, особено въоръжените сблъсъци в Украйна и Близкия изток, ясно показват на европейските държави, че гарантирането на сигурността на техните граждани е неотменима отговорност и изисква системни усилия“, заяви Радев.

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Той подчерта, че с укрепването на националния отбранителен капацитет България се утвърждава като „важен фактор на стабилност в критичния и стратегически важен за Алианса Черноморски регион“. Според него страната трябва да насочи усилията си както към изграждането на собствени отбранителни способности, така и към развитието на отбранителната индустрия и науката.

Премиерът коментира и новата цел на НАТО за разходи за отбрана в размер на 5% от брутния вътрешен продукт. По думите му това не означава единствено повече средства за въоръжение.

„Постигането на целта на НАТО за 5% от БВП за отбрана за нас означава развитие не само на класическите отбранителни способности, но и инвестиции в инфраструктура, свързаност, дигитална устойчивост и киберсигурност“, каза той и отбеляза значението на паралелния форум на отбранителните индустрии, който според него може да допринесе за преодоляване на фрагментацията на европейската отбранителна индустрия.

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Премиерът каза още, че България продължава да подкрепя Украйна, но в рамките на финансовите си възможности.

Премиерът допълни, че „всички български политици, които най-много обещаваха финансова подкрепа за Украйна, направиха много малко за развитие на нашата икономика и за осигуряване на средства в бюджета. България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на нашите възможности, без това да влияе върху социалните разходи, като трябва да отчитаме и големия дефицит, който ни завещаха предишните управления“, заяви Радев.

Относно спора за Гренландия Радев посочи, че позицията на България е Европа да създаде условия населението само да определи бъдещето си. 

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Източник: БГНЕС    
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