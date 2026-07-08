България

Напрежението в Габрово: Кметът настоя за намеса на държавата

След поредица от инциденти и протести Таня Христова поиска повече полицейско присъствие, превенция и координирани действия между институциите

Василена Василева Василена Василева

8 юли 2026, 09:37
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К метът на Габрово Таня Христова призова държавата и Министерството на вътрешните работи да предприемат конкретни мерки за гарантиране на сигурността в града след поредица от инциденти и засилено обществено напрежение през последните два месеца.

Изявлението ѝ идва ден след специализирана полицейска операция в Габрово, при която бяха задържани няколко души. По информация на полицията акцията е била насочена основно срещу разпространението на наркотични вещества в региона.

Спецакция в Габрово: Жандармерия и КПП-та в града

„В писмото, което изпратих до министър-председателя, настоявам за конкретни мерки и механизми, с които редът и спокойствието в Габрово отново да бъдат усетени от гражданите“, заяви Христова в ефира на „Здравей, България“.

По думите ѝ през последните седмици в града са се натрупали няколко случая, които са породили сериозно обществено недоволство и усещане сред хората, че институциите не реагират достатъчно ефективно.

  • „Проблемът не е етнически“

Кметът подчерта, че случващото се не трябва да бъде определяно единствено като етнически конфликт. Според нея Габрово през годините е бил пример за съвместно съжителство между различните общности.

„Количествено нямаме голямо присъствие на ромско население. Нямаме гето, нямаме сегрегирано училище и имаме много модели, с които можем да се гордеем. Въпреки това очевидно се създава напрежение и трябва да се търсят причините за него“, каза Христова.

  • „Полицейските акции не са достатъчни“

По думите на кмета специализираните полицейски операции са важна стъпка, но не могат сами по себе си да решат проблема.

„Имаме нужда от работа на терен и от превенция. Там, където се работи постоянно, се постигат резултати и не се стига до ситуации, които извеждат хората на площада“, заяви тя.

Христова беше категорична, че местната власт няма законовите правомощия самостоятелно да противодейства на престъпността и подчерта необходимостта от по-тясна координация между общината, МВР, прокуратурата и останалите компетентни институции.

„Няма кмет в България, който може да задържи престъпник. Всеки трябва да поеме отговорността за функциите и правомощията, с които разполага“, посочи тя.

  • Как се стигна до напрежението

През последните два месеца в Габрово се проведоха два граждански протеста, предизвикани от отделни инциденти, които доведоха до ескалация на общественото недоволство.

Първата демонстрация беше организирана след конфликт между жители на квартал, при който роми, настанени в общински жилища, бяха обвинени в нападение над свои съседи. Последваха протести, включително пред дома на кмета, както и остри публични изказвания на ромски пастор, които допълнително изостриха обстановката.

По-късно през юни в града се проведе и втори протест след друг конфликт между местни жители.

  • Общината: Реагирахме незабавно

Таня Христова заяви, че общината е предприела незабавни действия по случая с лицата, настанени в общински жилища, които са били замесени в инцидентите.

„Те бяха изведени от общинските жилища незабавно, а съдът потвърди решението ни като законосъобразно. Действахме безкомпромисно и ще продължим да го правим“, каза кметът.

Според нея случващото се в Габрово е сигнал за по-широк проблем, свързан с превенцията на престъпността и ефективността на институциите. Тя изрази надежда, че държавата ще предприеме навременни мерки, които да възстановят усещането за сигурност сред жителите на града и да предотвратят нова ескалация на напрежението.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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