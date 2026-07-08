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Хит във фитнеса: Как да си приготвим протеиново кафе и защо е полезно за тялото

Протеиновото кафе, наричано още „профе“, съчетава мощния ободряващ ефект на кофеина с хранителната стойност на чистия протеин. Диетолози и фитнес експерти обясняват как тази функционална напитка контролира глада и как да я приготвите без грешки

Стела Христова Стела Христова

8 юли 2026, 06:47
Хит във фитнеса: Как да си приготвим протеиново кафе и защо е полезно за тялото
Източник: iStock/Getty Images

П ротеиновото кафе (набиращо популярност по света с краткото наименование „профе“) е иновативна функционална напитка, която успешно съчетава ободряващата сила на сутрешното кафе с високата хранителна стойност на протеина. Първоначално идеята беше популяризирана от фитнес блогърите, но днес хранителната индустрия бързо улавя тенденцията, предлагайки готови инстантни смеси. Кои са основните характеристики и предимства на тази напитка и как да я включите в режима си?

  • Науката зад „профе“: Защо комбинацията работи?

Основното предимство на съчетаването на тези два компонента се крие в синергичното действие между кофеина и аминокиселините:

  • Повишена производителност: Коефеинът бързо елиминира сънливостта и временно повишава физическия и умствения капацитет.
  • Плавно освобождаване на енергия: Протеинът забавя усвояването на кофеина, което предотвратява резкия скок и последващия срив на енергията, като същевременно осигурява градивен материал за клетките.
  • Мускулно възстановяване: Напитката снабдява тялото с есенциални аминокиселини, които задействат мускулния растеж и ускоряват регенерацията на микроуврежданията в мускулните влакна след тренировка.

Освен това протеинът притежава най-високия индекс на ситост сред всички макронутриенти. Той стимулира производството на хормоните, отговорни за усещането за ситост, като паралелно намалява нивата на грелина (хормона на глада).

Източник: iStock/Getty Images
  • Изборът на протеин: Какъв източник да изберем?

Вкусът и текстурата на вашето протеиново кафе зависят изцяло от вида протеин на прах, който използвате:

  • Суроватъчен протеин (концентрат или изолат): Отличава се с много висока биологична стойност и перфектен аминокиселинен профил. Той придава на кафето приятен млечен вкус. Важно: Кафето трябва да е топло или охладено, тъй като в гореща вода (над 60°C) суроватъчният протеин се пресича на бучки.
  • Растителен протеин (грахов, соев, конопен): Идеален избор за вегани и хора с лактозна непоносимост. Има по-плътен и специфичен вкус, който обаче лесно се маскира от силния аромат на кафето. Препоръчва се разбиване в блендер, тъй като растителният прах е по-тежък и се утаява.
  • Казеин: Това е бавно усвоим протеин, който прави напитката изключително гъста, наподобяваща млечен шейк. Подходящ е за засищаща сутрешна опция, но изисква разреждане с повече течност.
  • Съвет на диетолога: За приготвянето можете да използвате всяко любимо кафе – както еспресо или американо, така и филтър или разтворимо кафе. Ако варите кафето си в джезве, задължително го прецедете и го оставете да се охлади леко. За допълнителна хранителна стойност към напитката могат да се добавят колагенов хидролизат (който се разтваря добре в топла течност и поддържа ставите и кожата), витамини от група В, магнезий, цинк или лъжичка MCT масло за бърза енергия.

Домашни рецепти за протеиново кафе

1. Класическо топло „Профе“

Продукти: 1 порция еспресо или американо (60–100 мл), 150 мл топла вода или ядково/краве мляко, 25–30 г суроватъчен протеин (с вкус на ванилия или неутрален).

Приготвяне: Охладете готовото кафе до около 60°C. В шейкър разбийте протеина с топлото мляко или вода, след което внимателно налейте кафето и разклатете енергично, докато се образува плътна, красива пяна.

Идея за десертен вкус: Добавете 1 ч.л. нискомаслено какао и щипка канела или индийско орехче. За подслаждане използвайте безкалорични сиропи със стевия или еритритол (карамел, лешник).

2. Протеиново фрапучино (Опитът на спортиста)

Елена Грабовски, кандидат-майстор на спорта по гирев спорт (вдигане на пудовки), споделя своята лятна рецепта:

„През горещите месеци винаги залагам на студеното протеиново кафе. Приготвя се изключително бързо: сварявам порция кафе и я оставям да изстине напълно. В блендер слагам шепа лед, добавям 150 мл бадемово или краве мляко, охладеното кафе и една доза шоколадов протеин. Разбивам на висока скорост за 30 секунди. Резултатът е гъсто, супер освежаващо и богато на протеин фрапучино.“

Източник: iStock/Getty Images
  • Готово от магазина или домашно приготвено?

Когато купувате готови фитнес смеси за протеиново кафе, винаги четете етикетите. Висококачественият суроватъчен изолат или концентрат трябва да е на първо място в състава. Избягвайте продукти с евтин пшеничен протеин. Следете за следните критерии:

  • Минимум 15–20 г протеин на порция;
  • Минимално количество мазнини и въглехидрати (до 2–4 г);
  • Без скрити захари като малтодекстрин или царевичен сироп.

Предимството на готовите смеси е удобството – всичко е дозирано в точна пропорция. Предимството на домашното приготвяне е пълният контрол над качеството на кафеените зърна и възможността да изберете любимата си марка чист протеин.

  • Митове и противопоказания

Мит №1: Това е само за професионални спортисти.

Факт: Протеинът е необходим на всеки за имунитета и тъканите. Напитката е идеална за заети офис служители, които пропускат закуската, за хора в процес на отслабване и за възрастни хора, при които усвояването на протеини от твърда храна е намалено.

Мит №2: Протеинът на прах е вредна „химия“.

Факт: Спортният протеин е просто концентриран екстракт от мляко или растения, пречистен от излишните мазнини и въглехидрати.

Кога да внимаваме?

Основната опасност идва от прекомерната консумация. Прекаляването с кофеина води до тахикардия, нервност и безсъние, а излишъкът от протеин може да причини тежест и подуване на корема. Напитката не се препоръчва при тежки бъбречни заболявания, изявена лактозна непоносимост (в този случай ползвайте растителен изолат), по време на бременност или при хронично безсъние.

Оптимално време за прием: Сутрин като добавка към балансирана закуска или 45 минути преди тренировка. Не замествайте основно хранене с него и не пийте повече от 2 порции дневно.

Редактор: Стела Христова
Източник: www.rambler.ru    
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