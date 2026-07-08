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Кобел се превърна в герой - Швейцария оцеля след инфарктни дузпи

След 0:0 в редовното време и продълженията Грегор Кобел стана герой, а Рубен Варгас реализира решаващата дузпа

8 юли 2026, 10:11
Кобел се превърна в герой - Швейцария оцеля след инфарктни дузпи
Източник: БГНЕС/Vesti.bg

Ш вейцария победи Колумбия с 4:3 след изпълнение на дузпи, след като двата отбора завършиха 0:0 в редовното време и продълженията, и се класира за четвъртфинал срещу защитаващия титлата си тим на Аржентина.

Двата отбора се неутрализираха взаимно в последния мач от осминафиналите – последната среща от турнира през 2026 г., която се проведе извън Съединените щати.

И двата отбора пропуснаха дузпи, преди швейцарският вратар Грегор Кобел блестящо да спаси удара на Кучо Ернандес, а Рубен Варгас да отбележи решаващата дузпа.

Колумбия, отново подкрепяна от хиляди страстни фенове във Ванкувър, беше допуснала само един гол в четирите си мача преди мача, а и швейцарците бяха показали, че трудно допускат попадения.

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Първата забележителна ситуация настъпи в 21-вата минута, когато Кобел бе принуден да направи спасяване, за да отрази удара на Густаво Пуерта от границата на наказателното поле.

На почивката резултатът остана 0:0, като двата равностойни отбора трудно намираха идеи в атака.

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Швейцария започна второто полувреме по-активно, но и Колумбия имаше своите моменти, като Луис Суарес пропусна шанс, стреляйки встрани.

И двамата треньори направиха множество смени през второто полувреме, но отново се затрудниха да създадат сериозни положения, а звездното крило на Колумбия Луис Диас остана незабележим.

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Мачът завърши 0:0 в редовното време. В първото продължение защитникът на Колумбия Джон Лукуми удари гредата след корнер в деветата минута, а Кобел отрази силен удар на Джаминтон Кампас, докато южноамериканците увеличиха натиска.

Кампас пропусна златна възможност да реши мача пет минути преди края. Тъй като резултатът остана равен, победителят трябваше да бъде определен с дузпи.

Швейцария ще се изправи срещу Аржентина в Канзас Сити в събота, 11 юли, след като отборът на Лионел Меси по-рано победи Египет с 3:2 в Атланта.

Швейцария за последен път достигна четвъртфиналите, когато беше домакин на Световното първенство през 1954 г. 

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Швейцария елиминира Колумбия и си уреди сблъсък с Аржентина
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Швейцария елиминира Колумбия и си уреди сблъсък с Аржентина
Швейцария елиминира Колумбия и си уреди сблъсък с Аржентина
Швейцария елиминира Колумбия и си уреди сблъсък с Аржентина
Швейцария елиминира Колумбия и си уреди сблъсък с Аржентина
Източник: БГНЕС    
Футбол Швейцария Колумбия Световно първенство 2026 Дузпи Осминафинал Четвъртфинал Аржентина Грегор Кобел Мач без голове
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