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„Като пчелна пита“: Марсоходът Curiosity откри странна каменна мозайка на Марс

Докато новият марсоход на НАСА търси следи от живот, ветеранът Curiosity засне удивителни каменни форми, наподобяващи гигантска пита. Учените разкриват какво е създало природната мозайка и защо районът е осеян с мистериозни метеорити

8 юли 2026, 08:56
„Като пчелна пита“: Марсоходът Curiosity откри странна каменна мозайка на Марс
Източник: iStock/Getty Images

Д окато по-новият марсоход Perseverance обира славата с търсенето на следи от извънземен живот, ветеранът Curiosity доказа, че още не е за отписване.

Въпреки тежко повредените си колела, марсоходът засне удивителни и странни полигонални структури на повърхността на Марс, които изглеждат досущ като гигантска каменна пчелна пита.

НАСА изпрати робота да изследва регион в кратера Гейл, който от орбита изглеждаше по-светъл и необичайно гладък. Когато Curiosity пристигна на мястото обаче, екипът на мисията остана вцепенен. Земята пред марсохода се оказа покрита с правилни многоъгълни релефни форми, наподобяващи мозайка.

Извънземни или просто каприз на природата?

Учените побързаха да охладят ентусиазма на любителите на конспирациите: не, не става въпрос за древен извънземен плочник или за гигантски марсиански пчели. Човешкият мозък е устроен така, че винаги търси познати модели в непознатото.

Природата редовно създава изумително правилни геометрични форми чрез напълно естествени процеси. Перфектни примери за това са хексагоналната буря на Сатурн или прочутият „Път на великаните“ в Северна Ирландия, съставен от 40 000 базалтови колони. Марсианската „пчелна пита“ най-вероятно е резултат от специфично изветряне, ерозия или свиване на скалите при резки температурни промени в миналото.

Дъжд от метеорити?

Освен мистериозната мозайка, Curiosity откри и нещо друго – районът е осеян с малки, тъмни и силно контрастиращи камъни. Тъй като атмосферата на Марс е изключително тънка и не може да спира космическите скали така, че те да изгорят (както се случва на Земята), учените подозират, че става въпрос за останки от сблъсък.

Пред екипа на НАСА стоят три теории за произхода на тъмните камъчета:

  • Парчета, които са се откъснали от по-високи скални слоеве и са се свлякли надолу.
  • Отломки, изхвърлени при мощен удар от метеорит в далечен кратер.
  • Чисти метеорити, паднали директно от дълбокия Космос.

„Предишни анализи на подобни тъмни камъни показаха наличието на никел – елемент, който е типичен за метеоритите, но е рядкост в марсианските скали“, обясняват от екипа.

В момента Curiosity анализира странните структури и мистериозните камъни с помощта на лазерния си уред ChemCam. Въпреки напредналата си възраст и техническите проблеми, старият робот продължава да гази марсианския прах в търсене на следващата голяма научна загадка.

 

Източник: iflscience    
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