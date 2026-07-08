Meta иска да е музата за създаване на AI снимки

Meta представи Muse Image, най-новия си модел изкуствен интелект за генериране на изображения. Това е и първият такъв алгоритъм от новосформираната Meta Superintelligence Labs. Компанията твърди, че моделът представлява важна стъпка напред в създаването и редактирането на изображения, със силен акцент върху разбирането на сложни подкани, следването на подробни инструкции и интегрирането на креативност в цялото семейство приложения на ИТ гиганта.

За разлика от предишните генератори на изображения, Muse Image е проектиран да работи като част от по-широката екосистема на Meta AI, а не като самостоятелен инструмент. Той се интегрира в приложението Meta AI и постепенно ще се разшири във Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger, позволявайки на потребителите да генерират изображения директно в услугите, които вече използват всеки ден.

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Едно от най-големите подобрения на модела е способността му да разбира много по-подробни подкани. Потребителите могат да описват сложни сцени, артистични стилове или специфични обекти с по-голяма прецизност, а от изкуствения интелект се очаква да генерира резултати, които по-точно съответстват на оригиналната заявка. Meta също така казва, че Muse Image е по-добър в рендирането на четлив текст в изображенията, което беше предизвикателство за моделите за генериране на изображения, които често създаваха изкривени или безсмислени букви.

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Работейки в тандем с модела за текст и разсъждения на Meta: Muse Spark, Muse Image „обмисля“ подкана, преди да генерира дори и един пиксел. Когато получи по-сложни подкани, като текущи събития или конкретни исторически сцени, Muse Image автономно пише заявки за търсене, за да намери фактически и визуални препратки от реалния свят. По време на фазата на обучение, моделът се е научил да пише и изпълнява код.

Това му позволява да генерира математически прецизни фрактали, графики и напълно функциониращи QR кодове, вградени генерираните кадри. Muse Image притежава способността да критикува собствените си чернови. Ако забележи, че даден детайл противоречи на подканата, той автоматично изпълнява локална редакция, пренарежда конкретния елемент или променя тактиката изцяло, преди да предостави крайния резултат на потребителя.

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Компанията въвежда и по-разширени възможности за редактиране. Вместо да генерират изцяло нови изображения от нулата, потребителите могат да качват съществуваща снимка и да я променят, използвайки инструкции на естествен език. Те могат да премахват или заменят обекти, да променят фонове, да коригират цветове или дори да скицират директно върху изображение, за да насочат изкуствения интелект към желания резултат. Алгоритъмът ще може да предлага промени и корекции в кадрите, ако потребителят има нужда от допълнително вдъхновение.

Може също така да направите снимка на стаята си и да помолите Meta AI да я преобрази с реални продукти от мрежата или Facebook Marketplace. Както и да предложите стил, който харесвате, или Meta AI да вземе пример от актуалните тенденции, за да видите как ще изглежда пространството.

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Muse Image е част и от по-широката стратегия на Meta за изкуствен интелект след създаването на Meta Superintelligence Labs. Компанията значително увеличи инвестициите си в инфраструктура и таланти, свързани с изкуствен интелект, с цел да превърне AI в основна функция във всички свои продукти, а не в отделна услуга. Наред с Muse Image, Meta представи предварително Muse Video, предстоящ модел, предназначен за генериране и редактиране на видео, използващ подобни възможности.

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През следващите седмици моделът ще бъде интегриран в креативния пакет Advantage+ на Meta, което ще позволи на рекламодателите да генерират фотореалистични маркетингови материали. В дългосрочен план Meta планира да продава достъп до тези модели на Muse чрез специална облачна услуга.