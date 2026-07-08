Технологии

Meta иска да е музата за създаване на AI снимки

Новата система за генериране на изображения обещава да се съобразява с личните предпочитания и особености на потребителите, за да преобразява снимки и да създава изцяло нови кадри в най-различни стилове, които да са готови за споделяне

Мартин Дешев Мартин Дешев

8 юли 2026, 09:43
Meta иска да е музата за създаване на AI снимки
Източник: iStock

Meta представи Muse Image, най-новия си модел изкуствен интелект за генериране на изображения. Това е и първият такъв алгоритъм от новосформираната Meta Superintelligence Labs. Компанията твърди, че моделът представлява важна стъпка напред в създаването и редактирането на изображения, със силен акцент върху разбирането на сложни подкани, следването на подробни инструкции и интегрирането на креативност в цялото семейство приложения на ИТ гиганта.

За разлика от предишните генератори на изображения, Muse Image е проектиран да работи като част от по-широката екосистема на Meta AI, а не като самостоятелен инструмент. Той се интегрира в приложението Meta AI и постепенно ще се разшири във Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger, позволявайки на потребителите да генерират изображения директно в услугите, които вече използват всеки ден. 

Как старият смартфон може да е полезен при пътувания

Едно от най-големите подобрения на модела е способността му да разбира много по-подробни подкани. Потребителите могат да описват сложни сцени, артистични стилове или специфични обекти с по-голяма прецизност, а от изкуствения интелект се очаква да генерира резултати, които по-точно съответстват на оригиналната заявка. Meta също така казва, че Muse Image е по-добър в рендирането на четлив текст в изображенията, което беше предизвикателство за моделите за генериране на изображения, които често създаваха изкривени или безсмислени букви.

Трикът за по-добър Wi-Fi сигнал, който е безполезен

Работейки в тандем с модела за текст и разсъждения на Meta: Muse Spark, Muse Image „обмисля“ подкана, преди да генерира дори и един пиксел. Когато получи по-сложни подкани, като текущи събития или конкретни исторически сцени, Muse Image автономно пише заявки за търсене, за да намери фактически и визуални препратки от реалния свят. По време на фазата на обучение, моделът се е научил да пише и изпълнява код.

Това му позволява да генерира математически прецизни фрактали, графики и напълно функциониращи QR кодове, вградени генерираните кадри. Muse Image притежава способността да критикува собствените си чернови. Ако забележи, че даден детайл противоречи на подканата, той автоматично изпълнява локална редакция, пренарежда конкретния елемент или променя тактиката изцяло, преди да предостави крайния резултат на потребителя.

Как умният дом може да разкрива тайните ни

Сгъваемият iPhone е почти готов, ще стартира смело

Компанията въвежда и по-разширени възможности за редактиране. Вместо да генерират изцяло нови изображения от нулата, потребителите могат да качват съществуваща снимка и да я променят, използвайки инструкции на естествен език. Те могат да премахват или заменят обекти, да променят фонове, да коригират цветове или дори да скицират директно върху изображение, за да насочат изкуствения интелект към желания резултат. Алгоритъмът ще може да предлага промени и корекции в кадрите, ако потребителят има нужда от допълнително вдъхновение.

Може също така да направите снимка на стаята си и да помолите Meta AI да я преобрази с реални продукти от мрежата или Facebook Marketplace. Както и да предложите стил, който харесвате, или Meta AI да вземе пример от актуалните тенденции, за да видите как ще изглежда пространството.

Изненада: AI добавя персонал вместо да го заменя (засега)

Вредните навици за съхранение на данни могат да ни костват много

Muse Image е част и от по-широката стратегия на Meta за изкуствен интелект след създаването на Meta Superintelligence Labs. Компанията значително увеличи инвестициите си в инфраструктура и таланти, свързани с изкуствен интелект, с цел да превърне AI в основна функция във всички свои продукти, а не в отделна услуга. Наред с Muse Image, Meta представи предварително Muse Video, предстоящ модел, предназначен за генериране и редактиране на видео, използващ подобни възможности.

Lenovo: RAMпокалипсисът е новото нормално занапред

Как смартфонът се превърна в неразделна част от нас

През следващите седмици моделът ще бъде интегриран в креативния пакет Advantage+ на Meta, което ще позволи на рекламодателите да генерират фотореалистични маркетингови материали. В дългосрочен план Meta планира да продава достъп до тези модели на Muse чрез специална облачна услуга. 

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
Meta Facebook Instagram социални мрежи технологии изкуствен интелект Meta AI AI асистент суперинтелект
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Румен Радев: Целта на НАТО за 5% от БВП включва киберсигурност, инфраструктура и свързаност

Румен Радев: Целта на НАТО за 5% от БВП включва киберсигурност, инфраструктура и свързаност

Нов световен рекорд: В Аржентина откриха грандиозна 26-метрова статуя на Лионел Меси

Нов световен рекорд: В Аржентина откриха грандиозна 26-метрова статуя на Лионел Меси

„Евакуация! Всички вън!“: Хаосът около опасния небостъргач в Ню Йорк продължава, стотици са без подслон

„Евакуация! Всички вън!“: Хаосът около опасния небостъргач в Ню Йорк продължава, стотици са без подслон

Модна богиня в Париж: Зендая смая света с визия, вдъхновена от Древна Гърция

Модна богиня в Париж: Зендая смая света с визия, вдъхновена от Древна Гърция

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
HSR Manufaktur възроди Audi Sport Quattro с 600 „коня“ и цена от 500 000 евро

HSR Manufaktur възроди Audi Sport Quattro с 600 „коня“ и цена от 500 000 евро

carmarket.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 5 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 5 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 5 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

България подкрепя трансформацията на НАТО и по-големите инвестиции в отбраната

България подкрепя трансформацията на НАТО и по-големите инвестиции в отбраната

България Преди 25 минути

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че единството на Алианса остава ключов фактор за сигурността, а страната ни ще увеличава разходите си за отбранителни способности

Yettel: България има стабилна основа за иновации

Yettel: България има стабилна основа за иновации

Любопитно Преди 29 минути

Любомир Дацов

Дацов: Бюджетът върви по инерция, а сметката може да дойде с по-високи данъци

Парите ни Преди 1 час

Според финансиста без сериозни реформи в разходите България рискува да не изпълни критериите за дефицита

Кобел се превърна в герой - Швейцария оцеля след инфарктни дузпи

Кобел се превърна в герой - Швейцария оцеля след инфарктни дузпи

Свят Преди 1 час

След 0:0 в редовното време и продълженията Грегор Кобел стана герой, а Рубен Варгас реализира решаващата дузпа

<p>Европрокуратурата разследва 17 договора за жп проекти</p>

Георги Пеев: Железопътният транспорт е в колапс, а „Български пощи“ са пред фактически фалит

България Преди 1 час

Министърът на транспорта обяви, че се ревизират договори за стотици милиони левове, а 17 железопътни проекта са обект на разследване от Европейската прокуратура

След рязко снижаване: Товарен самолет с 5-членен екипаж изчезна край Карачи

След рязко снижаване: Товарен самолет с 5-членен екипаж изчезна край Карачи

Свят Преди 1 час

Мащабна спасителна операция започна в Арабско море, след като диспечерите загубиха връзка с машина на „К2 Еъруейс“. Самолетът е летял от ОАЕ, когато е съобщил за технически проблем, започнал е бързо снижаване и е изчезнал от радарите

Напрежението в Габрово: Кметът настоя за намеса на държавата

Напрежението в Габрово: Кметът настоя за намеса на държавата

България Преди 1 час

След поредица от инциденти и протести Таня Христова поиска повече полицейско присъствие, превенция и координирани действия между институциите

„Гренландия не е за продан“: Дания остава твърда срещу Тръмп

„Гренландия не е за продан“: Дания остава твърда срещу Тръмп

Свят Преди 1 час

Датският премиер Мете Фредериксен отхвърли поредния призив на американския президент САЩ да поемат контрол над острова и настоя за уважение към суверенитета на Кралство Дания

"Мачът беше нагласен": Египет избухна срещу ФИФА след драмата с Аржентина

"Мачът беше нагласен": Египет избухна срещу ФИФА след драмата с Аржентина

Свят Преди 2 часа

Лионел Меси пропусна дузпа, но отбеляза при драматичния обрат, а Египет поиска разследване на съдийството.

Втори ден от срещата на върха на НАТО в Анкара: Очаква се среща между Тръмп и Зеленски

Втори ден от срещата на върха на НАТО в Анкара: Очаква се среща между Тръмп и Зеленски

Свят Преди 2 часа

В центъра на разговорите са войната в Украйна, сигурността в Ормузкия проток и координацията между съюзниците на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток

Пазарът се пропука: сделките с имоти падат с 18%, но банките наливат още пари

Пазарът се пропука: сделките с имоти падат с 18%, но банките наливат още пари

България Преди 2 часа

Купувачите стават по-предпазливи, докато ипотечното кредитиране продължава да поддържа високите ценови очаквания.

.

„Като пчелна пита“: Марсоходът Curiosity откри странна каменна мозайка на Марс

Любопитно Преди 2 часа

Докато новият марсоход на НАСА търси следи от живот, ветеранът Curiosity засне удивителни каменни форми, наподобяващи гигантска пита. Учените разкриват какво е създало природната мозайка и защо районът е осеян с мистериозни метеорити

Овладян е пожарът в депото за отпадъци край Стара Загора

Овладян е пожарът в депото за отпадъци край Стара Загора

България Преди 2 часа

Огънят е локализиран, а мобилната станция на РИОСВ не отчита опасни стойности на замърсители

8 юли: Почитаме покровителя на пчеларите, а имен ден имат...

8 юли: Почитаме покровителя на пчеларите, а имен ден имат...

Любопитно Преди 3 часа

Великомъченик Прокопий е роден в Йерусалим във втората половина на III век

<p>Dacia бележи страйк с най-луксозното си предложение</p>

Dacia бележи страйк с най-луксозното си и функционално предложение

Технологии Преди 3 часа

Striker заздравява присъствието си в С-сегмента с многофункционално комби, предлагащо излъчването и високата позиция на седене на SUV, удобството на комби и пътното поведение на седан

След близо 10-часов дебат: Бюджет 2026 влиза в парламентарните комисии

След близо 10-часов дебат: Бюджет 2026 влиза в парламентарните комисии

България Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

dogsandcats.bg

Защо кучето ми не пие вода, въпреки че изглежда жадно

dogsandcats.bg
1

Глобалното затопляне с притеснителни нива

sinoptik.bg
1

Откриха проблеми край водоизточници в Ловешка област

sinoptik.bg

Тайната на съвършения тен: 7 трика за шоколадова кожа

Edna.bg

„Одисея“ на Кристофър Нолан под обстрел: Над половин милион негативни реакции към трейлъра

Edna.bg

Ще бъде интересно: говори собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски - задай въпрос

Gong.bg

ЦСКА продаде защитник в Турция

Gong.bg

Преизбраха Антоан Гечев за шеф на разузнаването

Nova.bg

Премиерът от срещата на НАТО: България ще подкрепя финансово Украйна в рамките на възможностите си, без това да влияе върху социалните разходи

Nova.bg