Румен Радев заминава за Анкара, ще се срещне с Ердоган преди срещата на върха на НАТО

М инистър-председателят Румен Радев ще посети днес Анкара, където ще проведе среща с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган, съобщиха от правителствената пресслужба.

Разговорът между двамата лидери ще се състои в президентския комплекс „Бештепе“ непосредствено преди началото на срещата на върха на НАТО, която започва утре (7 юли) в турската столица.

София събра експерти от НАТО: Обсъдиха сигурността в Черно море и ролята на България и Турция

Основен акцент в двустранната среща ще бъдат възможностите за разширяване на сътрудничеството между България и Турция, както и теми от взаимен интерес, свързани с регионалната сигурност, икономическите отношения, енергетиката, транспорта и управлението на миграционния натиск.

България и Турция – стратегически партньори в региона

България и Турция поддържат активен политически диалог и си сътрудничат в редица сфери като сигурността, отбраната, търговията и охраната на външната граница на Европейския съюз. Турция е сред най-важните търговски партньори на България извън ЕС, а двете държави работят съвместно и по въпросите, свързани с миграцията и трансграничната инфраструктура.

Очаква се по време на разговорите да бъдат обсъдени и актуалната обстановка в Черноморския регион, както и развитието на конфликтите в Близкия изток и Украйна.

Радев на визита в Берлин

Срещата идва преди форума на НАТО

Посещението на българския премиер се провежда в навечерието на срещата на върха на НАТО, на която лидерите на страните членки ще обсъдят основните предизвикателства пред евроатлантическата сигурност.

Сред водещите теми ще бъде продължаващата руска агресия срещу Украйна и необходимостта от засилване на военната и политическата подкрепа за Киев.

Румен Радев се срещна с командващия НАТО в Европа

По-рано днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че една от ключовите теми на форума ще бъде спешната необходимост Украйна да получи още системи за противовъздушна отбрана. Изявлението ѝ идва след поредната масирана руска атака срещу украински градове, при която бяха използвани ракети и дронове, а жертвите и разрушенията отново поставиха на дневен ред въпроса за укрепването на въздушната защита на страната.

Очаква се лидерите на страните от НАТО да обсъдят и увеличаването на отбранителните разходи, укрепването на източния фланг на Алианса, както и координацията на усилията за гарантиране на сигурността в Черноморския регион, който остава една от най-чувствителните зони на европейската сигурност.