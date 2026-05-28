Рюте към Радев: България е ключов съюзник на НАТО на Източния фланг

Премиерът Румен Радев заяви в Брюксел, че страната ни е готова постепенно да увеличи разходите за отбрана до 5% от БВП

САЩ с нови удари срещу Иран, последва ответна атака

Макрон към Румен Радев: Работим заедно за по-суверенна и по-единна Европа

Бившият главен прокурор Пам Бонди е диагностицирана с рак малко след като бе уволнена от Тръмп

Израел елиминира новия командир на въоръженото крило на

Рекордно топло в Англия, четири деца се удавиха

40°C през май: Климатичен шок в Европа, жегите скачат с 12 градуса над нормата

Напусна ни легендата на джаза Сони Ролинс

Рекордна гореща вълна обхвана Европа през май

Б ългария има важна роля за сигурността на НАТО и е сред държавите, които активно допринасят за защитата на Източния фланг на Алианса. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте по време на срещата си с българския премиер Румен Радев в Брюксел.

„България е важен партньор в НАТО. Страната ви помага да защитаваме Източния фланг на Алианса“, подчерта Рюте в началото на разговорите с българската делегация.

Румен Радев на ключови срещи в Брюксел: НАТО и ЕС посрещат българския премиер

Генералният секретар на НАТО отбеляза, че страната ни вече е изпълнила целта за разходи за отбрана в размер на 2% от брутния вътрешен продукт и върви към следващата стъпка – постепенно увеличаване до 5%.

„Изпълнявате ангажиментите си за общата отбрана“, заяви Рюте и подчерта значението на българската отбранителна индустрия за укрепването на целия Алианс.

По думите му инвестициите в сектора носят не само по-голяма сигурност, но и икономически ползи чрез нови работни места, растеж и развитие на индустрията.

Рюте обърна специално внимание и на ролята на България в Черноморския регион, който според него има ключово значение за НАТО. Той припомни посещението си у нас преди време, когато се е срещнал със силите на НАТО, разположени в България, и е останал „силно впечатлен“ от подготовката и работата им.

Генералният секретар на Алианса отбеляза и участието на страната ни в международни мисии, включително в операцията КейФОР в Косово.

От своя страна премиерът Румен Радев заяви, че в условията на нарастващи глобални рискове НАТО трябва да запази единството си и да инвестира сериозно в отбранителни способности.

„Основната задача на НАТО е защитата на всеки сантиметър от територията на Алианса“, подчерта Радев.

По думите му в настоящата сложна международна обстановка са необходими ясна стратегия, реалистичен подход към предизвикателствата и устойчиви инвестиции в сигурността.

Премиерът посочи, че България вече е предприела сериозна програма за модернизация на армията, включваща придобиването на изтребители F-16 Block 70, бронирани машини „Страйкър“ и други проекти, свързани с укрепването на отбранителния капацитет.

„Трябва да постигнем добре балансиран микс от способности, за да развиваме националната отбрана и едновременно с това да допринасяме за общите способности на НАТО“, заяви Радев.

Той акцентира и върху необходимостта от инвестиции в хората в армията и сектора за сигурност.

„Войната в Украйна показа колко важно е да имаме мотивирани и добре подготвени кадри. Трябва да разработим общи стандарти не само за техника и обучение, но и за това как привличаме и задържаме хората в системата“, каза премиерът.

Радев поздрави Марк Рюте за лидерството му начело на НАТО и отбеляза, че в настоящите времена поддържането на единството между съюзниците е изключително трудна задача.

След срещата с генералния секретар на НАТО българският премиер продължава визитата си в Брюксел с разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

В рамките на европейската си дипломатическа обиколка през последните дни Радев проведе срещи и с френския президент Еманюел Макрон в Париж, както и с белгийския премиер Барт де Вевер.

В делегацията на министър-председателя са вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министрите на външните работи и отбраната Велислава Петрова и Димитър Стоянов.

Източник: Кореспондент на БТА Николай Желязков    
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн

Изненадващите думи на Шакира за Жерар Пике четири години след раздялата им

Запали се пътническият влак за Бургас

Опасност по плажовете: Климатичните промени събуждат смъртоносна „месоядна“ бактерия в Европа

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

Кой вид упражнения е подходящ за вашето куче?

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Преди 1 ден
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Преди 1 ден
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Преди 1 ден
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Преди 1 ден
Властите в САЩ започват разследване срещу журналистката Елизабет Каръл, завела дело срещу Тръмп за сексуално посегателство

Властите в САЩ започват разследване срещу журналистката Елизабет Каръл, завела дело срещу Тръмп за сексуално посегателство

Свят Преди 8 минути

Министерството на правосъдието проверява дали тя е дала неверни показания по делата срещу американския президен

Принц Уилям с големи семейни разкрития в радиопредаване

Любопитно Преди 17 минути

В ефира на Heart FM престолонаследникът сподели детайли за възстановяването на принцесата на Уелс, битката с документите в спалнята, музикалните вкусове на децата им Шарлот и Луи и защо е останал без глас след историческия триумф на „Астън Вила“

<p>Разследване освети шокиращи схеми с визи за Европа</p>

Капан за €150 за сканиране: Разследване освети шокиращите схеми с визи за Европа

Свят Преди 45 минути

Голямо международно разследване на Politico разкри как милиони хора са притискани да плащат космически суми за „незадължителни“ екстри, докато ЕС си затваря очите за нарушенията

Авария с ракета на Илон Мъск: Властите в САЩ спряха полетите на Starship

Любопитно Преди 59 минути

Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) съобщи, че едночасовата космическа мисия е завършила с авария, причинена от неизправност в ускорителя на мегаракетата

Благомир Коцев с коментар за незаконния комплекс край Варна

Благомир Коцев с коментар за незаконния комплекс край Варна

България Преди 1 час

Сигнали са подадени към ДАНС и Районна прокуратура и там всичко приключва, заяви кметът на Варна

Телефонът ви се зарежда цяла нощ? Ето какво причинявате на батерията

Телефонът ви се зарежда цяла нощ? Ето какво причинявате на батерията

Любопитно Преди 1 час

Може би сте чували, че зареждането на мобилния телефон и оставянето му включен в мрежата, след като вече е достигнал пълен заряд, е вредно за дългосрочния живот на батерията. С течение на времето „една батерия ще се деградира по-бързо, ако я зареждате до 100%, в сравнение с малко по-ниско ниво на заряд“

Какво не е наред с алкалната диета?

Какво не е наред с алкалната диета?

Свят Преди 1 час

Защо лимоните и месото не могат да променят киселинността на кръвта ни и каква е истинската причина алкалната диета да работи

„Тренд“: Над половината българи вече гледат с оптимизъм на бъдещето на страната

България Преди 1 час

Изборите от 19 април донесоха рязък скок в доверието към новия парламент и правителството, а песимизмът за личните доходи и икономиката намалява, сочат данните на агенцията

Джил Байдън със стряскащо признание: Мислех, че Джо получава инсулт

Свят Преди 1 час

„Бях уплашена, защото никога преди или след това не бях виждала Джо в такова състояние. Никога“, заяви Джил Байдън пред CBS News. „Не знам какво се случи. Докато го гледах, си помислих: „О, Боже мой, той получава инсулт“. И това ме изплаши до смърт“, каза тя

Корабът на ужасите MV Hondius плава отново след смъртоносната епидемия от хантавирус

Свят Преди 1 час

Круизният лайнер MV Hondius се готви за плаване на 13 юни след голяма дезинфекция. На борда на кораба избухна епидемия от редкия щам на хантавирус „Андес“, който се предава от човек на човек. Трима души загинаха, а нови случаи излизат и до днес

Правосъдният министър за оставката на Сарафов: Половинчато изпълнение

България Преди 1 час

Целта е той да напусне изцяло съдебната система, заяви Николай Найденов

За по-ниски цени: Земеделският министър обяви нова инициатива „Кошница с грижа”

България Преди 1 час

По думите му амбицията му е да срещне кварталните магазинчета с производителите на местно ниво

„Плащат глоби с усмивка и строят“ – министър Абровски за „незаконния град“ край Варна

България Преди 1 час

Министърът на земеделието Пламен Абровски коментира казуса с „незаконния град“ край Варна. „Земята на „незаконния град” е горска територия и е абсурд да се променя предназначението ѝ“, заяви министърът

Meta въвежда платени версии на Facebook, Instagram и WhatsApp в световен мащаб

Технологии Преди 1 час

Технологичният гигант пуска глобално „Facebook Plus“, „Instagram Plus“ и „WhatsApp Plus“. Срещу месечна такса от 3$ до 4$ потребителите ще получат достъп до допълнителни анализи, премиум стикери и по-големи възможности за персонализация

Тир пламна и изгоря напълно на АМ "Тракия", движението е затруднено

България Преди 1 час

Два екипа на пожарната са овладели пламъците, няма пострадали

Скандалът край Варна: Кой опъна „чадър“ над 104 незаконни сгради в „Баба Алино“?

България Преди 2 часа

При акция на полицията и общината в местността „Баба Алино” край Варна бяха разкрити 104 незаконни сгради, изградена инфраструктура, трафопостове и цели улици в близост до природен парк „Златни пясъци“

