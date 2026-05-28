Рюте към Радев: България е ключов съюзник на НАТО на Източния фланг

Б ългария има важна роля за сигурността на НАТО и е сред държавите, които активно допринасят за защитата на Източния фланг на Алианса. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте по време на срещата си с българския премиер Румен Радев в Брюксел.

„България е важен партньор в НАТО. Страната ви помага да защитаваме Източния фланг на Алианса“, подчерта Рюте в началото на разговорите с българската делегация.

Генералният секретар на НАТО отбеляза, че страната ни вече е изпълнила целта за разходи за отбрана в размер на 2% от брутния вътрешен продукт и върви към следващата стъпка – постепенно увеличаване до 5%.

„Изпълнявате ангажиментите си за общата отбрана“, заяви Рюте и подчерта значението на българската отбранителна индустрия за укрепването на целия Алианс.

По думите му инвестициите в сектора носят не само по-голяма сигурност, но и икономически ползи чрез нови работни места, растеж и развитие на индустрията.

Рюте обърна специално внимание и на ролята на България в Черноморския регион, който според него има ключово значение за НАТО. Той припомни посещението си у нас преди време, когато се е срещнал със силите на НАТО, разположени в България, и е останал „силно впечатлен“ от подготовката и работата им.

Генералният секретар на Алианса отбеляза и участието на страната ни в международни мисии, включително в операцията КейФОР в Косово.

От своя страна премиерът Румен Радев заяви, че в условията на нарастващи глобални рискове НАТО трябва да запази единството си и да инвестира сериозно в отбранителни способности.

„Основната задача на НАТО е защитата на всеки сантиметър от територията на Алианса“, подчерта Радев.

По думите му в настоящата сложна международна обстановка са необходими ясна стратегия, реалистичен подход към предизвикателствата и устойчиви инвестиции в сигурността.

Премиерът посочи, че България вече е предприела сериозна програма за модернизация на армията, включваща придобиването на изтребители F-16 Block 70, бронирани машини „Страйкър“ и други проекти, свързани с укрепването на отбранителния капацитет.

„Трябва да постигнем добре балансиран микс от способности, за да развиваме националната отбрана и едновременно с това да допринасяме за общите способности на НАТО“, заяви Радев.

Той акцентира и върху необходимостта от инвестиции в хората в армията и сектора за сигурност.

„Войната в Украйна показа колко важно е да имаме мотивирани и добре подготвени кадри. Трябва да разработим общи стандарти не само за техника и обучение, но и за това как привличаме и задържаме хората в системата“, каза премиерът.

Радев поздрави Марк Рюте за лидерството му начело на НАТО и отбеляза, че в настоящите времена поддържането на единството между съюзниците е изключително трудна задача.

След срещата с генералния секретар на НАТО българският премиер продължава визитата си в Брюксел с разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

В рамките на европейската си дипломатическа обиколка през последните дни Радев проведе срещи и с френския президент Еманюел Макрон в Париж, както и с белгийския премиер Барт де Вевер.

В делегацията на министър-председателя са вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министрите на външните работи и отбраната Велислава Петрова и Димитър Стоянов.