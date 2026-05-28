Свят

Румен Радев на ключови срещи в Брюксел: НАТО и ЕС посрещат българския премиер

След визитите в Париж и Берлин министър-председателят разговаря с Марк Рюте, Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща

28 май 2026, 07:15
Румен Радев на ключови срещи в Брюксел: НАТО и ЕС посрещат българския премиер
Източник: БТА

П ремиерът Румен Радев ще бъде приет днес в Брюксел от ръководителите на НАТО, Европейския съвет и Европейската комисия. Предвижда се първата среща на министър-председателя да бъде рано тази сутрин с генералния секретар на пакта Марк Рюте.

Следобед премиерът ще има последователни срещи с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща. След срещите с Рюте и Коща по предварителна програма се предвиждат изявления.

Фон дер Лайен ще приеме Радев в Брюксел, ето кога

В делегацията на премиера са също неговите заместници Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министрите на външните работи и на отбраната Велислава Петрова и Димитър Стоянов.

Премиерът Радев вчера бе приет в Елисейския дворец в Париж от френския президент Еманюел Макрон, а след това пристигна в Брюксел и разговаря със своя белгийски колега Барт де Вевер. Миналата седмица българският министър-председател предприе първото пътуване зад граница в новото си качество за среща в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц.

Източник: Кореспондент на БТА в Брюксел Николай Желязков    
Румен Радев Брюксел НАТО Европейски съюз Марк Рюте Урсула фон дер Лайен Антонио Коща дипломация правителство политика
Последвайте ни
Обрат във времето преди уикенда: Поройни дъждове, бурен вятър и ледени късове

Обрат във времето преди уикенда: Поройни дъждове, бурен вятър и ледени късове

28 май: Когато едно момче приземи Студената война на Червения площад

28 май: Когато едно момче приземи Студената война на Червения площад

Румен Радев на ключови срещи в Брюксел: НАТО и ЕС посрещат българския премиер

Румен Радев на ключови срещи в Брюксел: НАТО и ЕС посрещат българския премиер

САЩ с нови удари срещу Иран, последва ответна атака

САЩ с нови удари срещу Иран, последва ответна атака

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
BMW M3 Sport Evolution (1990): Най-специалният от всички E30

BMW M3 Sport Evolution (1990): Най-специалният от всички E30

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 1 ден
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 1 ден
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 1 ден
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кралицата на Норвегия е приета в болница

Кралицата на Норвегия е приета в болница

Свят Преди 29 минути

През януари тя получи пейсмейкър, след като по време на ски ваканция получи ускорен и неритмичен пулс

На фона на остри спорове: Депутатите обсъждат новия правилник на парламента

На фона на остри спорове: Депутатите обсъждат новия правилник на парламента

България Преди 35 минути

Това е единствената точка в дневния ред

Осъдиха асистента на Матю Пери на три години и пет месеца

Осъдиха асистента на Матю Пери на три години и пет месеца

Свят Преди 8 часа

Съдия Гарнет: Вие бяхте запознати с борбата му със зависимостта

Тежка катастрофа с линейка в Пловдив

Тежка катастрофа с линейка в Пловдив

България Преди 9 часа

Специализираният автомобил преминал с включена сигнализация на червен сигнал на светофара

GCHQ: Близо 500 000 руски войници са загинали в Украйна

GCHQ: Близо 500 000 руски войници са загинали в Украйна

Свят Преди 9 часа

GCHQ: Путин отстъпва на бойното поле

Тръмп обяви, че нито една държава няма да контролира Ормузкия проток

Тръмп обяви, че нито една държава няма да контролира Ормузкия проток

Свят Преди 9 часа

Той подчерта, че САЩ не обмислят облекчаване на санкциите срещу Иран

ГДБОП задържа "Дилърите на "Дружба"

ГДБОП задържа "Дилърите на "Дружба"

България Преди 10 часа

Текат претърсвания

Опозицията в РС Македония поиска референдум за конституционните промени

Опозицията в РС Македония поиска референдум за конституционните промени

Свят Преди 10 часа

Филипче: Гражданите трябва да решат това, защото те ще платят цената

Мадяр намали заплатата си наполовина

Мадяр намали заплатата си наполовина

Свят Преди 10 часа

Правителството на Унгария няма да почива това лято

Йотова: Оставката на Борислав Сарафов е началото

Йотова: Оставката на Борислав Сарафов е началото

България Преди 10 часа

Йотова: Важно е хората да получават справедливост

България стана европейски шампион по художествена гимнастика при девойките

България стана европейски шампион по художествена гимнастика при девойките

България Преди 11 часа

Това е първата европейска титла при девойките за България в отборната надпревара

Протест срещу строителството на висока сграда в „Младост”

Протест срещу строителството на висока сграда в „Младост”

България Преди 11 часа

Кметът на София Васил Терзиев върна предложението за преразглеждане

Европа не отстъпи пред заплахите на Русия

Европа не отстъпи пред заплахите на Русия

Свят Преди 12 часа

ЕК: Русия изобщо не проявява интерес към мир

Нови разкрития за незаконния комплекс край Варна

Нови разкрития за незаконния комплекс край Варна

България Преди 12 часа

Установени са удостоверения за търпимост с невярно съдържание

Макрон към Румен Радев: Работим заедно за по-суверенна и по-единна Европа

Макрон към Румен Радев: Работим заедно за по-суверенна и по-единна Европа

Свят Преди 12 часа

Радев открои общите позиции на двете държави по темите за европейската сигурност, диверсификацията на енергийните доставки и развитието на ядрената енергетика

Бащата на загиналото момиче от Благоевград: Мъртви деца и живи дилъри

Бащата на загиналото момиче от Благоевград: Мъртви деца и живи дилъри

България Преди 13 часа

Той реагира остро, след като днес съдът освободи задържания за убийството на дъщеря му

Всичко от днес

От мрежата

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 28 май, четвъртък

Edna.bg

Живот на един клик: Дигиталната зависимост, която променя идентичността ни

Edna.bg

Септември и Янтра решават последния участник в efbet Лига

Gong.bg

Делова получил сериозна контузия в последния мач на ЦСКА, освободиха го от лагера на Косово

Gong.bg

Любопитни факти за Световното първенство по футбол през 2026 г.

Nova.bg

Премиерът ще бъде приет днес от лидерите на НАТО, Европейския съвет и Европейската комисия

Nova.bg