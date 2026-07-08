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8 юли: Почитаме покровителя на пчеларите, а имен ден имат...

Великомъченик Прокопий е роден в Йерусалим във втората половина на III век

Василена Василева Василена Василева

8 юли 2026, 08:08
8 юли: Почитаме покровителя на пчеларите, а имен ден имат...
Източник: iStock Photos/Getty Images

П онякога в забързания градски ритъм забравяме, че всеки ден носи своята малка, скрита история. Днешният 8 юли не е просто поредният горещ летен ден в календара, а повод да си припомним за една красива символика, която отеква изненадващо актуално в нашия модерен свят.

На тази дата православната църква почита паметта на Свети великомъченик Прокопий. 

В народните представи светецът е покровител на пчеларите и е известен като Прокопий Пчелар.

Той е роден в Йерусалим във втората половина на трети век и преди да се покръсти носел името Неаний (съответства на Младен). Майка му била езичница и го възпитала в езическите си вярвания, а после го дала на служба при император Диоклетиан. Той го назначил за управител на град Александрета в Сирия и му заповядал строго да преследва и наказва християните, ако те не се откажат от вярата си и Иисус Христос, и не искат да почитат идолите. Защото Диоклетиан смятал засилването на езическата религия за важно в укрепването на държавната власт в огромната империя.

Неаний вече имал впечатления от добротата и от примерния живот на много християни, и затова не бил убеден в правотата на императорската повеля, но трябвало да я изпълни.

По пътя за Александрета обаче се извила силна буря и той видял във въздуха светъл кръст, като чул глас да го призовава към вярата в Христос. От друга страна младият военачалник бил насърчаван от майка си да продължи с жертвоприношенията пред идолите. А когато накрая Неаний й казал, че вече е готов да приеме християнството, майката се оплакала на императора от сина си. Диоклетиан се разгневил и заповядал за назидание да накажат отклонилия се в християнството Неаний.

Той останал твърд в християнската си вяра, готов да отиде и на смърт заради Христос. Бил хвърлен в тъмница, където започнали изтезания, редувани с убеждаване да се откаже от вярата. А местни християни помогнали да бъде покръстен в килията с името Прокопий ("преуспяващ"). Като видели вярата и мъжеството на изповедника, някои войници и видни граждани също така се обърнали към Христос. Но и те веднага били жестоко наказани с обезглавяване. Най-накрая и великомъченикът Прокопий бил посечен с меч. Това станало в 303 г.

Какво повелява традицията

На 8 юли пчеларите стават рано, още преди да е изгряло слънцето, за да сварят пчелите в кошерите. Отиват при тях с 2 бели погачи (едната за Господ, другата за св. Прокопий), кадят пред кошерите хляба, намазват го с мед и после го раздават на съседи и познати за здраве и берекет и, разбира се, за добър мед.

В Югоизточна България като покровителка на пчелите се смята св. Богородица.

Имен ден днес празнуват Прокопи и Теофил.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Проф. Иван Желев    
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