"Мачът беше нагласен": Египет избухна срещу ФИФА след драмата с Аржентина

Д ействащият шампион Аржентина осъществи знаменит обрат срещу Египет с 3:2 в осминафиналната фаза на Световното първенство по футбол и продължава защитата на титлата си на терените в Северна Америка.

Ясер Ибрахим откри резултата за Египет в 15-ата минута, а Мостафа Зико удвои аванса на африканския тим в средата на втората част. Към края на второто полувреме безспирните атаки на Аржентина се отплатиха, когато в 79-ата минута Кристиан Ромеро намали пасива на тима на Лионел Скалони, а само две минути по-късно Лионел Меси вкара 21-вия си гол на световни финали и изравни резултата. Във втората минута на добавеното време при контраатака за "Албиселесте" Енцо Фернандес бе адресат на центриране от Лаутаро Мартинес и с глава прати топката във вратата на Египет за трети път.

В 15-ата минута, още при първото по-опасно положение пред една от двете врати, централният защитник Ясер Ибрахим откри резултата за Египет с глава след центриране на Марван Атия, който надскочи аржентинския бранител Лисандро Мартинес.

Едва четири минути по-късно Николас Таляфико получи извеждащо подаване в наказателното поле на Египет, а в опита си да стигне пръв до топката, Хайсем Хасан го спъна, а съдията Франсоа Летексие посочи бялата точка. Капитанът на "гаучосите" Лионел Меси очаквано се нагърби с изпълнението, но опитът му не беше достатъчно добър, а вратарят Мостафа Шобеир улучи ъгъла и отрази удара на осемкратния носител на "Златната топка".

Така Меси за втори път на този Мондиал пропусна дузпа, както и за четвърти път в кариерата си на световни финали, с което постави антирекорд в това отношение.

До края на първата част Аржентина беше отборът с повече положения, най-опасните от които бяха на Алексис Мак Алистър и Хулиан Алварес, но стражът Шобеир запази мрежата си суха.

На полувремето наставникът на африканския тим Хосам Хасан трябваше да се обърне към резервната скамейка, след като фланговият полузащитник Емам Ашур получи контузия и се наложи да бъде заменен от Хамди Фати.

След почивката положенията пред вратата на Шобеир продължаваха да преобладават, но египтяните се браниха добре и удържаха преднината. В 58-ата минута след отнета топка близо до корнера до вратата на Египет, виновникът за дузпата Хасан пробяга почти цялата дължина на игрището и комбинира с Мохамед Салах, който подаде на Мостафа Зико в наказателното поле на "гаучосите" и нападателят на африканците се разписа.

Преди Хасан да получи топката обаче Марван Атия извърши нарушение срещу Лисандро Мартинес при отнемането на топката в половината на Египет, а след проверка със системата за видеоарбитраж (ВАР) попадението беше отменено.

При последвалото центриране на Меси от прекия свободен удар, Таляфико отправи удар към близкия ъгъл на вратата на "фараоните", но той беше отразен встрани.

В 67-ата минута след корнер за Аржентина топката беше изчистена към Мохамед Салах, който от собственото си наказателно поле пробяга дистанцията до противниковото и подаде вдясно на Хайсем Хасан, който върна топката към точката на дузпата, където Мостафа Зико отигра с едно докосване и прати топката във вратата на Емилиано Мартинес за втори път.

В 79-ата минута при опасна атака на "Албиселесте", в която четирима футболисти в бяло и светлосиньо бяха в наказателното поле на съперника, Лионел Меси центрира отдясно и прати топката на главата на централния защитник Кристиан Ромеро, който беше точен от близко разстояние.

Само две минути по-късно Меси отново влезе опасно във вратарското поле на Египет и подаде на влезлия като резерва Лаутаро Мартинес, но ударът му с глава мина покрай вратата.

В 83-тата минута защитниците на Египет не успяха да изчистят след центриране на Меси, а десният бек Гонсало Монтиел, влязъл от резервната скамейка, прати топката с глава обратно в краката на аржентинския капитан, който отправи неспасяем удар с левия крак във вратата на Шобеир.

При контраатака на Аржентина във втората минута на добавеното време Лаутаро Мартинес центрира в противниковото наказателно поле, където Енцо Фернандес се ориентира най-добре и отигра с глава покрай вратаря Шобеир, който остана неподвижен, а тимът на Скалони осъществи пълния обрат.

Така "гаучосите" за единадесети път достигнаха до четвъртфиналите на Световното първенство и ще продължат защитата на титлата си срещу победителя от мача между Швейцария и Колумбия, който ще се изиграе днес от 23:00 часа българско време.

Аржентина направи велик обрат срещу Египет и отива на четвъртфинал

Аржентинската суперзвезда Лионел Меси беше много емоционален и се просълзи след драматичната победа над Египет.

„Истината е, че изпитвам страхотно облекчение. Всички го усещаме. Бях много ядосан от пропуснатата дузпа заради начина, по който я изпълних. Чувствах, че съм подвел съотборниците си в този важен момент, но за щастие Господ отново беше запазил нещо специално за мен в края и успях да вкарам изравнителния гол“, коментира след двубоя развълнуваният капитан на аржентинската селекция.

„Победата ни донесе изключителна радост, невероятно щастие за всички фенове, които отново дойдоха и всеки ден показват какво означава да си аржентинец и колко гордост и увереност ни носят“, допълни 39-годишният нападател.

Меси вече държи и един антирекорд. Аржентинецът вече е начело в класацията за най-много пропуснати дузпи на Мондиал. След като не успя да реализира от бялата точка срещу Египет, нападателят вече има четири пропуска от бялата точка от осем опита. И досега той отново я оглавяваше, но с три пропуснати дузпи.

Преди това Меси не е съумявал да отбележи от 11-те метра, са срещу Исландия на Мондиал 2018, срещу Полша през 2022 г. и срещу Австрия в групите сега.

Освен всичко това е първият случай в историята, когато даден футболист пропуска повече от една дузпа в рамките на световно първенство.

Това е и общо 33-та изпусната дузпа в славната кариера на Меси.

Меси продължи рекордната си голова серия, като се разписа в девети пореден мач на световни финали, което не е било по силите на никой преди него. Той подобри собственото си постижение при впечатляващия обрат срещу Египет за 3:2, в който осемкратният носител на "Златната топка" вкара второто попадение, с което временно изравни резултата.

Неговата голова серия започва от осминафиналите на Мондиала в Катар през 2022. Аржентинецът вече има 21 гола на световни първенства.

Източник: БГНЕС/Vesti.bg

Старши треньорът на националния отбор на Аржентина Лионел Скалони бе много развълнуван след победата.

Защитаващите трофея си аржентинци губеха с 0:2 до 79-ата минута, но голове на Кристиан Ромеро, Лионел Меси и Енцо Фернандес им позволиха да направят паметен обрат.

"Не мога да вдигна поглед", каза през сълзи Скалони.

"Съжалявам, твърде съм емоционален. Каква група от играчи! Това мога да кажа само, трябва да вървя", бе целият коментар за мача на Скалони.

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Селекционерът на Египет Хосам Хасан заяви, че няма да гледа повече Световното първенство по футбол, като обвини съдийските грешки за отпадането на тима от шампионата след загубата от защитаващия титлата си Аржентина с 2:3.

Египет водеше с 2:0 11 минути преди края на осминафинала и беше близо до една от големите изненади на Мондиал 2026, само за да допусне три гола в заключителните минути и да отпадне. Въпреки късния обрат Хасан смята, че неговите футболисти са играли по-добре.

„Прибирам се вкъщи и няма да гледам повече мачове от турнира“, каза той на пресконференция.

„Това, което ни се случи, не беше честно. Трябваше да получим дузпа, гол беше отменен и не знам защо беше отменен“, добави той, цитиран от агенция Ройтерс.

„Ще кажа това, което мисля, не ме интересуват последствията. Очевидно беше, че мачът е нагласен. Всички го видяха. Щом ФИФА иска Аржентина да спечели, защо въобще трябваше да играем. Явно искаха да запазят световния шампион в турнира. Може би желанието им беше Меси да продължи да играе. Случилото се е нечестно. Египет заслужаваше да се класира. Бяхме по-добри. Но купата се насочва към Аржентина“, добави той.

Египет вкара в 62-ата минута чрез Мостафа Зико, но проверка със системата за видеоарбитраж ВАР установи, че е имало нарушение от египтяните в атаката. Те също така поискаха късна дузпа заради дърпане на Хамди Фати, преди Аржентина да вкара победния гол в 92-ата минута.

„Дори головете да дойдат от грешки, най-голямата грешка е да не получиш това, на което имаш право, от тези, които са отговорни за вземането на решенията“, каза Хасан, чиято пресконференция беше дълга реч от оплаквания.

„Аз съм от хората, които мразят да губят. И когато е загуба, която се усеща несправедлива като днешната, мога само да кажа на феновете да не се разстройват. Толкова много искахме да им доставим повече радост. Но това, което ме направи щастлив, беше, че моите играчи следваха плана на игра в много случаи и се справиха много добре“, коментира специалистът.

Египет изненадващо атакуваше в началото на мача, отклонение от обичайната тактика на Хасан да играе със стегната защита и да търси възможности за контраатаки. Това им помогна да поведат рано, а страхотни спасявания на вратаря Мостафа Шобеир им осигури преднина до полувремето.

„Много, много съм доволен от усилията, които полагат. Повечето от нашите играчи идват от египетската национална лига, докато много играчи от други национални отбори са базирани в Европа и живеят в тази професионална среда. Все пак, с предимно местни играчи освен Мохамед Салах и Омар Мармуш, успяхме да се конкурираме с всеки“, завърши Хасан.

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Египетската футболна асоциация (ЕФА) подаде официална жалба до Международната федерация ФИФА срещу съдията Франсоа Летексие от Франция в мача от осминафиналите на Световното първенство срещу Аржентина. Това съобщи президентът на ЕФА Хани Абу Рида, цитиран от портала Voices of Emirates.

Старши треньорът на Египет Хосам Хасан обвини ФИФА за поражението, определяйки срещата като "уговорена".

Абу Рида поиска разследване на френския рефер, подчертавайки, че е допуснал сериозни грешки по време на мача и е „приложил двойни стандарти“, което е довело до поражението на Египет. Президентът на федерацията поиска и разследване на целия съдийски екип, включително видео асистент-съдиите, поради „фрапантни грешки и постоянен отказ да се преразгледат определени моменти“, по-специално свързани с отменения гол и неотсъдената дузпа.

Абу Рида също иска съдията и неговият отбор да бъдат отстранени от участие в Световното първенство. Той твърди, че грешките на съдията представляват „дискриминация“ срещу египетския отбор.

Източник: БГНЕС/Vesti.bg

Съдийският експерт и бивш главен рефер в английската футболна Висша лига Греъм Скот заяви, че вторият гол на Египет в мача от осминафиналите срещу Аржентина е бил отменен неправилно.

Южноамериканците спечелиха с 3:2 след драматичен обрат в края на двубоя и продължават защитата на титлата си.

Успехът обаче дойде след спорни съдийски отсъждания в ключови ситуации на френския арбитър Франсоа Летексие. При 1:0 гол на египтяните при контраатака в 58-ата минута беше отменен след разглеждане на ситуацията от системата за видеоарбитраж (ВАР) заради нарушение дълбоко в тяхната половина на Марван Атия срещу Лисандро Мартинес. Впоследствие африканците реализираха редовно второ попадение, но в последния четвърт час не успяха да удържат аванса си.

В добавеното време Енцо Фернандес вкара за 3:2 с глава, но от лагера на съперника поискаха дузпа за фаул срещу Мохамед Салах преди началото на контраатаката. Именно тези две решения в полза на Аржентина вбесиха всички в лагера на Египет, а авторът на втория гом Мостафа Зико, чийто друго пападение беше отмененото, дори заяви, че мачът бил е нагласен в полза на световните шампиони.

„Решението да не бъде признато второто попадение на Египет беше неправилно. Контактът между Атия и Лисамно Мартинес преди началото на контраатаката е напълно нормално футболно съприкосновение и трябва да бъде разглеждано като такова, а не да бъде отсъждано като нарушение. Освен това ситуацията е на 90 метра от вратата и аржентинците имаха достатъчно време и възможности да се прегрупират и да се защитят. Не съм учуден, че от Египет са крайно недоволни заради непризнатия им гол“, коментира Скот за The Athletic.

„Да, имаше леко застъпване на крака на Мартинес, леко дърпане за фланелката, но това не е ситуация, която трябва да се преразглежда от ВАР, тъй като няма явно нарушение на правилата. Колкото повече повторения гледах, толкова повече съм убеден в това. Видеоарбитражът въобще не трябваше да се намесва в този случай. Този гол можеше да бъде отменен след намеса на ВАР, ако имаше очевиден фаул, но такъв нямаше“, допълни той.

Скот, обаче, подкрепи Летексие за признатия победен гол на Аржентина

"По същата логика искането на Египет за дузпа срещу Салах преди контраатаката за третото попадение на Аржентина правилно беше пренебрегнато. Има малък контакт със стъпалата на крака му, но недостатъчен, за да бъде отсъдено нарушение. За мен вторият гол на Египет не трябваше да бъде отменян, както и попадението на Фернандес", каза още съдийският експерт.

Вижте повече в нашата галерия : Лионел Меси постави рекорд и антирекорд при драматичната победа на Аржентина

Последният танц на Меси: Аржентина срещу Салах в битка за историята

Празненства избухнаха в Аржентина след драматичната победа на националния отбор с 3:2 над Египет, с която националният отбор достигна четвъртфиналите на Световното първенство по футбол.

В столицата Буенос Айрес няколко хиляди души се събраха около Обелиска, за да отпразнуват успеха на Лионел Меси и неговите съотборници. До късно вечерта те превърнаха части от центъра на града в зона за купони, предава ДПА.

19 души бяха арестувани в Буенос Айрес, а петима полицаи бяха ранени, двама от тях получиха фрактури, пише вестник „Кларин“.

Няколко хиляди души се събраха около Обелиска, за да отпразнуват успеха на Лионел Меси и неговите съотборници. До късно вечерта те превърнаха части от центъра на града в зона за партита.

Преди всичко начинът, по който аржентинският отбор обърна мача в последните минути, след като изоставаше с 0:2, хвърли феновете в бурна радост и разпали надежда за още.

Според полицейски източници, цитирани от „Кларин“, проблемите започнали, когато фенове хвърляли предмети по полицаите, които се опитвали да разчистят района, след като забелязали пияни и агресивни хора.

Събитията в Сан Мигел де Тукуман обаче доведоха до бързото превръщане на празненствата в насилие. Според медиите, са избухнали сблъсъци между фенове и полиция, а силите за сигурност са използвали гумени куршуми, за да се справят с привържениците. Петима души са арестувани, а двама полицаи са ранени, съобщава вестник La Gaceta.

Аржентина ще се изправи срещу Швейцария на четвъртфиналите в събота.