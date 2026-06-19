България

Първи заповеди за събаряне на незаконни постройки в „Баба Алино“, проверяват десетки съмнителни документи

Кметът на Варна Благомир Коцев ще издаде първите разпореждания още в петък, а според регионалния министър около 40 удостоверения за търпимост може да се окажат фалшиви

Василена Василева Василена Василева

19 юни 2026, 07:50
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К метът на Варна Благомир Коцев ще издаде в петък първите заповеди за премахване на незаконни сгради в местността „Баба Алино“. Това стана ясно на фона на продължаващите проверки за законността на строителството в района и на съмненията за издадени неистински удостоверения за търпимост, съобщава NOVA.

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Регионалният министър Иван Шишков съобщи, че до момента са проверени над 300 документа, свързани с удостоверенията за търпимост на постройки в местността. По предварителни данни около 40 от тях може да се окажат фалшиви.

По думите му проверките продължават, като резултатите ще бъдат предоставени на компетентните институции за последващи действия. Ако съмненията за документни нарушения бъдат потвърдени, случаите могат да бъдат предадени и на прокуратурата.

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Междувременно са готови и резултатите от извършеното лазерно сканиране на района с дрон. Технологията позволява създаването на детайлен триизмерен модел на терена и на всички изградени върху него обекти. Предстои събраната информация да бъде анализирана и сравнена с наличната кадастрална и административна документация.

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Данните от обследването ще бъдат предоставени на всички институции, ангажирани с контрола върху строителството и опазването на държавната и общинската собственост. Очаква се те да послужат за установяване на точния брой на сградите, тяхното местоположение, параметри и евентуални нарушения на строителното законодателство.

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Случаят с местността „Баба Алино“

предизвика широк обществен отзвук през последните месеци заради съмненията за мащабно незаконно строителство и за издаване на документи, които са позволили узаконяването на част от постройките.

Проверките бяха разпоредени след сигнали за наличие на сгради, изградени без необходимите разрешителни или върху терени с неуреден статут. Впоследствие институциите започнаха ревизия на издадените удостоверения за търпимост – документи, които позволяват определени строежи, изградени преди влизането в сила на съвременните строителни изисквания, да останат съществуващи при изпълнение на конкретни законови условия.

От Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Варна заявиха, че действията имат за цел да възстановят законността и да предотвратят бъдещи злоупотреби със строителния режим. Очаква се през следващите седмици проверките да продължат, а при установени нарушения да бъдат предприети нови административни и законови мерки.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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