Сигнал за бомба в Районния съд във Варна, евакуираха сградата

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С игнал за поставено взривно устройство е бил подаден в обедните часове на четвъртък в сградата на Районния съд във Варна. Веднага след получаването на информацията е задействан протоколът за действие при подобни ситуации, като е разпоредена незабавна евакуация на магистрати, съдебни служители, адвокати и граждани, намиращи се в сградата.

Сигнал за бомба евакуира сградата на Районния съд в София

Районът около съда е отцепен от полицейски екипи, а достъпът до сградата временно е ограничен. На място работят служители на МВР, които извършват проверка на всички помещения, за да установят дали действително има заложено взривно устройство, предаде NOVA.

Към момента няма информация за пострадали хора или за открителни съмнителни предмети. Проверката продължава, като от полицията все още не съобщават подробности за начина, по който е подаден сигналът.

Временно прекъснати съдебни заседания

Заради предприетите мерки за сигурност е нарушен нормалният ритъм на работа на съда. Част от насрочените за деня съдебни заседания са били прекъснати или отложени до приключване на проверката и получаване на разрешение за възстановяване на достъпа до сградата.

От съдебната институция се очаква по-късно да дадат информация дали ще се наложи пренасрочване на част от делата.

Подобни сигнали не са прецедент

През последните години българските съдилища, училища, летища и други обществени сгради нееднократно са ставали обект на анонимни сигнали за бомби. В голяма част от случаите проверките не установяват реална заплаха, но по закон институциите са длъжни да реагират незабавно и да предприемат всички мерки за защита на хората.

След серията фалшиви бомбени заплахи през последните години МВР и службите за сигурност затегнаха процедурите за реакция, като при всеки сигнал се извършва пълна проверка на обекта независимо от първоначалната оценка за достоверност.

Разследването по случая продължава, а от полицията се очаква да съобщят резултатите от проверката след приключването ѝ.