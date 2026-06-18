Депутатите вдигнаха тавана на външния дълг на България

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Д епутатите приеха повишаване на тавана за външния дълг на българската държава с до 3,8 милиарда евро. Промените бяха приети със 136 гласа „за”. „Против” гласуваха един народен представител от „Прогресивна България”, 21 от „Демократична България”, 13 от „Продължаваме Промяната” и 9 от „Възраждане”. „Въздържал се” гласуваха всички от ГЕРБ-СДС, предава NOVA.

Вдигането на тавана на дълга става с промени в Удължителния закон за бюджета. Целта на управляващите е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.

До този момент финансовото ведомство не е предоставило точните разчети за дълга на народните представители нито ги е обявило публично, което доведе до сериозни критики от опозицията.

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„Не може да теглим 3 милиарда дълг и никой от вас да не може да каже за какво са. Вие искате НС да ви даде празен чек”, каза Мартин Димитров от „Демократична България”.

Константин Проданов от „Прогресивна България” обаче отговори остро: „Чекът е пълен, препълнен и не е един, а са много, подписани от предходните управления. Сега са ни сервирани на нас и трябва да ги плащаме”.

Лидерът на „Продължаваме Промяната” Асен Василев пък направи сравнения с приказките: „Аз има чувството, че сте като „Спящата красавица” - проспали сте 9 години управление на Радев, че той 2 години управлява със служебни кабинети, проспали сте и договора с „Боташ”.

Цончо Ганев от „Възраждане” критикува управляващите с думите: „Все още сте в медения си месец и обвинявате предишните правителства, но вие нищо не правите”.

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„Кой ще с обърне тогава към пенсионерите, лекарите, младите майки, за да им каже, че бюджетът не разполага с достатъчно ликвидност, за да бъдат изплатени пенсии заплати и социални плащания?”, попита зам.-министърът на финансите Людмила Петкова.

ГЕРБ, от своя страна, изрази съмнение, че 3,8 милиарда ще стигнат. „Ние се съмняваме, че така предложения законопроект ще осигури необходимото финансиране в пълнота. Надявам се да ме опровергаете”, каза Владислав Горанов от ГЕРБ.

Така ПБ получиха подкрепа единствено от ДПС.

„Зад цифрите стоят хора, пенсионери, пациенти, които очакват държавата да изпълнява своите ангажименти”, аргументира се Айтен Сабри от ДПС.