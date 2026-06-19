България

Идва ли голямата жега? Температурите скачат до 35° след гръмотевиците в петък

Надежда Неменски Надежда Неменски

19 юни 2026, 06:30
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Л ятното слънцестоене официално настъпва тази неделя, но времето ще ни изпревари с истински летни температури до 35° по-рано през уикенда, след като в петък планинските райони на Западна България преминат през изолирани кратки валежи и гръмотевици.

През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно. Ще бъде почти тихо. В петък преди обяд ще бъде предимно слънчево. След пладне и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

На изолирани места, предимно в планинските райони там, ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в източните и планинските райони до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са предимно между 26° и 31°, а в София – около 27°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, ще се повиши още малко.

В планините преди обяд ще преобладава слънчево време. След обяд и вечерта ще се развива купеста и купесто-дъжовна облачност и на изолирани места в масивите от западната половина на страната ще превали и прегърми. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 9°.

Прогнозни температури на НИМХ за петък, 19 юни
Прогнозни температури на НИМХ за петък, 19 юни Източник: НИМХ

По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще е с временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 25°. Температура на морската вода е от 18° по северното крайбрежие до 23° на места по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 бала, в крайния южен участък от крайбрежието – 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 48 мин. и залязва в 21 ч. и 8 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 20 мин. Луната в София изгрява в 10 ч. и 40 мин. и залязва 9 мин. след полунощ. Фаза на Луната: четири дни преди първа четвърт.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за изолирани краткотрайни валежи е много малка. Ще духа до умерен североизточен вятър. Температурите ще се повишават и в неделя преобладаващите максимални ще бъдат между 30° и 35°, по-ниски по Черноморието.

В неделя, 21 юни, в 11 часа и 24 минути настъпва лятното слънцестоене и в Северното полукълбо започва астрономическото лято.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
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