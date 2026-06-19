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Край на скуката в офиса: Google пусна безплатен самолетен симулатор в браузъра

Досега скритата функция изискваше теглене на софтуер, но вече можете да полетите от пилотската кабина над 3D градовете по света напълно безплатно и директно от уеб браузъра си

19 юни 2026, 06:43
Край на скуката в офиса: Google пусна безплатен самолетен симулатор в браузъра
Източник: iStock

И мате нужда от бързо и забавно бягство от скуката в офиса? Google Earth току-що направи своя легендарен „Flight Simulator“ (самолетен симулатор) напълно достъпен директно в уеб браузърите за всеки. Вече не е необходимо да теглите тежки програми – нужни са ви само няколко клика, за да поемете контрола над виртуален самолет.

Инструментът, който стартира официално на 12 юни, позволява на всеки потребител да управлява самолет с изглед директно от пилотската кабина, прелитайки над невероятните триизмерни (3D) пейзажи и градове на Google Earth.

Досега този симулатор беше скрит като „великденско яйце“ (Easter egg) дълбоко в десктоп приложението на Google Earth, което изискваше инсталация. Сега той е интегриран в стандартната уеб версия.

Как да го активирате?

  • Отворете стандартния сайт на Google Earth във вашия браузър.
  • Кликнете върху менюто „Инструменти“ (Tools) в горната лента.
  • Изберете „Самолетен симулатор“ (Flight Simulator).

Разбира се, не очаквайте симулаторът да бъде толкова детайлен или технически сложен, колкото платените видеоигри от рода на Microsoft Flight Simulator. Въпреки това, той е перфектното безплатно средство за „губене на време“ направо от удобния ви офис стол.

Как се управлява?

Контролите могат да бъдат малко трудни в началото, докато свикнете, но се задействат изцяло от клавиатурата:

  • Увеличаване на тягата (засилване): Бутон Page Up (или клик върху индикатора на екрана).
  • Намаляване на тягата (забавяне): Бутон Page Down.
  • Наклон надолу (снижаване/гмуркане): Стрелка Надолу.
  • Наклон нагоре (изкачване): Стрелка Нагоре.
  • Завиване наляво: Стрелка Наляво.
  • Завиване надясно: Стрелка Надясно.
Източник: iflscience    
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