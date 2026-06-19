Край на скуката в офиса: Google пусна безплатен самолетен симулатор в браузъра

И мате нужда от бързо и забавно бягство от скуката в офиса? Google Earth току-що направи своя легендарен „Flight Simulator“ (самолетен симулатор) напълно достъпен директно в уеб браузърите за всеки. Вече не е необходимо да теглите тежки програми – нужни са ви само няколко клика, за да поемете контрола над виртуален самолет.
Инструментът, който стартира официално на 12 юни, позволява на всеки потребител да управлява самолет с изглед директно от пилотската кабина, прелитайки над невероятните триизмерни (3D) пейзажи и градове на Google Earth.
Досега този симулатор беше скрит като „великденско яйце“ (Easter egg) дълбоко в десктоп приложението на Google Earth, което изискваше инсталация. Сега той е интегриран в стандартната уеб версия.
Как да го активирате?
- Отворете стандартния сайт на Google Earth във вашия браузър.
- Кликнете върху менюто „Инструменти“ (Tools) в горната лента.
- Изберете „Самолетен симулатор“ (Flight Simulator).
Разбира се, не очаквайте симулаторът да бъде толкова детайлен или технически сложен, колкото платените видеоигри от рода на Microsoft Flight Simulator. Въпреки това, той е перфектното безплатно средство за „губене на време“ направо от удобния ви офис стол.
Prepare for takeoff. ✈️ Flight simulator is now available globally on web to all users. https://t.co/jV5ZW7BZeW— Google Earth (@googleearth) June 12, 2026
We've recently added many our most powerful professional desktop features to web. Elevation profiles, new import types, but there's always been one other feature… pic.twitter.com/s11NDaCx60
Как се управлява?
Контролите могат да бъдат малко трудни в началото, докато свикнете, но се задействат изцяло от клавиатурата:
- Увеличаване на тягата (засилване): Бутон Page Up (или клик върху индикатора на екрана).
- Намаляване на тягата (забавяне): Бутон Page Down.
- Наклон надолу (снижаване/гмуркане): Стрелка Надолу.
- Наклон нагоре (изкачване): Стрелка Нагоре.
- Завиване наляво: Стрелка Наляво.
- Завиване надясно: Стрелка Надясно.