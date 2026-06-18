България

Прокуратурата се зае с катастрофата с пет пострадали деца в Горна Оряховица

Зад волана е бил 15-годишен младеж

Василена Василева Василена Василева

18 юни 2026, 13:43
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П од ръководството на Районната прокуратура във Велико Търново продължава разследването на тежката катастрофа, при която пострадаха пет деца в Горна Оряховица, съобщиха от държавното обвинение.

Инцидентът е станал около 1:15 ч. на 18 юни. По данни на разследването лек автомобил, управляван от неправоспособен 15-годишен младеж, е изгубил контрол по време на движение и е предизвикал серия от удари.

15-годишен зад волана катастрофира в Горна Оряховица, пет деца пострадаха

Колата последователно се е блъснала в паркиран автомобил, два контейнера за смет, железобетонен стълб от електропреносната мрежа, гаражна врата и втори паркиран автомобил.

При катастрофата са пострадали водачът и четиримата му спътници – две момчета на 12 години и две момчета на 14 години.

Според прокуратурата на 15-годишния шофьор и на едно от 12-годишните деца са причинени средни телесни повреди. Двамата остават за лечение в болнично заведение. Другите пострадали са получили медицинска помощ.

Веднага след инцидента е образувано досъдебно производство за причиняване на пътнотранспортно произшествие с пострадали лица.

В рамките на разследването е извършен оглед на местопроизшествието в присъствието на автоексперт. Разпитани са свидетели, а по случая са назначени съдебномедицински, автотехнически и технически експертизи.

Предстои да бъдат проведени допълнителни разпити и да бъдат изготвени нови експертни заключения. Сред тях е и комплексна психолого-психиатрична експертиза на непълнолетния водач.

Случаят предизвика широк обществен отзвук, тъй като зад волана е било дете без шофьорска книжка, а в автомобила са пътували още четирима непълнолетни.

За подобно престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от една до шест години. Освен това може да бъде отнето и моторното превозно средство, използвано при извършването на деянието, ако е собственост на извършителя. Ако автомобилът не е негов, съдът може да присъди неговата равностойност.

Разследването продължава под наблюдението на Районната прокуратура във Велико Търново, Териториално отделение – Горна Оряховица.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков    
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