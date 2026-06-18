Спорт и бежанска криза: Как футболистите превръщат травмите в триумф

Н а фона на световното първенство, историите на някои от най-изявените играчи разкриват дълбоки лични пътешествия, белязани от бягство от конфликти и търсене на ново начало. Тези футболисти, достигнали върховете на спорта, носят със себе си спомени от трудни времена, когато домът им е бил далеч.

Когато Антонио Рюдигер влезе в игра като резерва по време на откриващия мач на Световното първенство за Германия - победата със 7:1 над Кюрасао на стадион „Хюстън“ - той знаеше, че голямото му разширено семейство ще го гледа с гордост.

Но нещата можеха да бъдат много различни, ако родителите на защитника на Реал Мадрид не бяха успели да избягат от десетгодишната гражданска война в Сиера Леоне за нов живот в Европа.

„Имаше само решение да се махна оттам. Говорих много пъти с брат ми за това и той ми разказа историите за това, което е видял там и какъв поход са предприели от Коно (родния квартал на семейството в далечния изток на Сиера Леоне) до столицата, за да намерят малко безопасност“, каза Рюдигер пред BBC Sport Africa.

Разстоянието между Коно и столицата Фрийтаун е приблизително 340 км (210 мили) и пътуването се оказва опасно, като чичото на Рюдигер предприема крайни действия, за да предотврати племенниците и племенничките му да бъдат пометени от бунтовниците и превърнати в едно от хилядите деца войници, принудени да се бият по време на конфликта.

„Той ги скрил в торба с ориз и след това се върнал, за да ги вземе и да продължи пътуването. А понякога трябвало да се крият, преструвайки се, че са мъртви, за да не бъдат застреляни или отвлечени“, разказва Рюдигер.

Сред звездите, които подкрепят кампанията на ВКБООН (UNHCR), е и съотборникът на Рюдигер от Реал Мадрид, Едуардо Камавинга, чиито родители са емигрирали от Ангола във Франция.

Нигерийският национал Виктор Моузес е друг пример, чиито родители са се установили във Великобритания. Бившият вратар на Босна, Асмир Бегович, подобно на Рюдигер, е намерил убежище в Германия, след като е избягал от войната на Балканите на четиригодишна възраст. Нападателят Али Ал-Хамади също споделя подобна съдба, тъй като семейството му е избягало от Ирак след ареста на баща му от режима на Саддам Хюсеин.

Тези играчи не само демонстрират изключителни спортни умения, но и служат като вдъхновение, показвайки как талантът и упоритостта могат да преодолеят всякакви пречки. Техните лични истории подчертават значението на бежанските програми и възможностите, които те предоставят за хората, принудени да напуснат домовете си.

Всеки от тях носи уникален опит, който обогатява не само техните кариери, но и посланието, което предават. Тяхната ангажираност с кампанията на ВКБООН цели да повиши осведомеността за plight на бежанците по света. Тези футболисти показват, че спортът може да бъде мощен инструмент за интеграция и социална промяна.

Историята на Асмир Бегович, който е избягал от войната в Босна, е особено трогателна.

Тези разкази са доказателство за човешката издръжливост и надежда. Те напомнят, че зад всяка футболна звезда стои човешка история, често изпълнена с трудности, но водеща до триумф. Тяхното присъствие на световната сцена дава глас на милиони хора, които все още търсят сигурност и достоен живот.