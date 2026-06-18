Тревожни данни на границата: Близо една четвърт от пробите на вносно мляко с проблемни показатели

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Б лизо 24% от изследваните проби от вносно сурово мляко са показали наличие на соматични клетки – показател, който може да е сигнал за недостатъчна хигиена при доенето, съхранението или транспортирането на суровината. Това съобщи на ГКПП „Капитан Андреево“ изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) проф. Светла Янчева.

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По думите й резултатите са част от засиления контрол върху суровото мляко, което влиза в България и впоследствие се използва за преработка в предприятия от хранителната индустрия.

„Близо 24 процента от изследваните проби показват наличие на соматични клетки. Качеството на доставките е различно и резултатите варират при отделните пратки“, заяви проф. Янчева.

Тя посочи, че проверките са насочени към гарантиране на качеството и безопасността на суровината още при влизането й в страната.

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Започват проверки по цялата верига

Във връзка с констатираните отклонения министърът на земеделието и храните Пламен Абровски обяви, че контролът няма да се ограничава само до границата.

„Ще бъдат предприети последващи проверки по цялата верига на производство“, заяви министърът.

По думите му целта е да се установи на кой етап възникват проблемите с качеството на суровото мляко и дали става дума за пропуски при производството, транспортирането или съхранението.

Подменени са всички компютри на граничните пунктове

По време на посещението си на „Капитан Андреево“ министър Абровски коментира и появилите се през последните седмици твърдения за евентуални манипулации на лабораторни резултати.

Той подчерта, че всички компютри, използвани при лабораторния контрол на храните и стоките на граничните пунктове, вече са подменени.

„Преди около седмица лично заместник-министърът дойде и сменихме абсолютно всички компютри, които са в пултовете. Не защото е имало проблем, а за да се спрат всички тези обвинения“, каза Абровски.

По думите му новата техника е доставена и инсталирана не само на „Капитан Андреево“, а на всички гранични контролно-пропускателни пунктове в страната.

Министърът подчерта, че системата за контрол е европейска и работи онлайн, което допълнително ограничава възможностите за нерегламентирана намеса.

„Изследванията се извършват единствено от държавната лаборатория, а гаранциите за достоверността на резултатите идват както от нейната акредитация, така и от европейските правила за контрол“, посочи той.

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Какво представляват соматичните клетки?

Соматичните клетки са естествен компонент на млякото, но високите им стойности могат да бъдат сигнал за здравословни проблеми при животните или за недостатъчна хигиена по време на добива и обработката на суровината. Именно затова този показател е сред ключовите критерии, които се следят при контрола на млечните продукти в Европейския съюз.

Спор около лабораторния контрол

Темата за проверките на „Капитан Андреево“ отново излезе на дневен ред след твърдения на бившия изпълнителен директор на БАБХ Ангел Мавровски. Малко преди освобождаването си от поста той заяви, че лабораторни резултати на южната граница са били манипулирани дистанционно.

От Министерството на земеделието и храните отхвърлят подобни твърдения и подчертават, че работят за максимална прозрачност на контрола.

Най-натовареният сухопътен пункт в Европа

По време на визитата си министър Абровски напомни, че ГКПП „Капитан Андреево“ е най-големият сухопътен граничен пункт в Европа и един от най-натоварените в света. През него ежедневно преминават хиляди превозни средства и значителни количества храни и стоки, предназначени за пазара на Европейския съюз.

Заради стратегическото му значение контролът върху храните, влизащи през външната граница на ЕС с Турция, остава сред основните приоритети на българските и европейските институции.