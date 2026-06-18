България

Тревожни данни на границата: Близо една четвърт от пробите на вносно мляко с проблемни показатели

БАБХ отчете наличие на соматични клетки в 24% от изследваните проби, земеделският министър разпореди проверки по цялата производствена верига

Василена Василева Василена Василева

18 юни 2026, 13:22
Румен Радев: Времето на кръстоносните походи приключи

Румен Радев: Времето на кръстоносните походи приключи
След спора с Ивайло Мирчев: Съдът отмени гаранцията на задържания доставчик, той поиска извинение

След спора с Ивайло Мирчев: Съдът отмени гаранцията на задържания доставчик, той поиска извинение
Инвазия или природен феномен: Хиляди пеперуди превзеха страната

Инвазия или природен феномен: Хиляди пеперуди превзеха страната
„Прогресивна България“ с равносметка за първите 50 дни на власт

„Прогресивна България“ с равносметка за първите 50 дни на власт
Съдия Цариградска: В България има система за поголовен контрол и подчинение до живот

Съдия Цариградска: В България има система за поголовен контрол и подчинение до живот
Незаконен строеж в защитена зона край Каварна вдигна институциите на крак

Незаконен строеж в защитена зона край Каварна вдигна институциите на крак
Нова метеостанция по Черноморието ще предупреждава за опасни бури и бедствия

Нова метеостанция по Черноморието ще предупреждава за опасни бури и бедствия
Полски медии с остър коментар за Несебър: Защо това още се продава в България

Полски медии с остър коментар за Несебър: Защо това още се продава в България

Б лизо 24% от изследваните проби от вносно сурово мляко са показали наличие на соматични клетки – показател, който може да е сигнал за недостатъчна хигиена при доенето, съхранението или транспортирането на суровината. Това съобщи на ГКПП „Капитан Андреево“ изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) проф. Светла Янчева.

От утре тестват всяко мляко и масло при внос в България

По думите й резултатите са част от засиления контрол върху суровото мляко, което влиза в България и впоследствие се използва за преработка в предприятия от хранителната индустрия.

„Близо 24 процента от изследваните проби показват наличие на соматични клетки. Качеството на доставките е различно и резултатите варират при отделните пратки“, заяви проф. Янчева.

Тя посочи, че проверките са насочени към гарантиране на качеството и безопасността на суровината още при влизането й в страната.

БАБХ въвежда пълен контрол върху вносното мляко

Започват проверки по цялата верига

Във връзка с констатираните отклонения министърът на земеделието и храните Пламен Абровски обяви, че контролът няма да се ограничава само до границата.

„Ще бъдат предприети последващи проверки по цялата верига на производство“, заяви министърът.

По думите му целта е да се установи на кой етап възникват проблемите с качеството на суровото мляко и дали става дума за пропуски при производството, транспортирането или съхранението.

Подменени са всички компютри на граничните пунктове

По време на посещението си на „Капитан Андреево“ министър Абровски коментира и появилите се през последните седмици твърдения за евентуални манипулации на лабораторни резултати.

Той подчерта, че всички компютри, използвани при лабораторния контрол на храните и стоките на граничните пунктове, вече са подменени.

„Преди около седмица лично заместник-министърът дойде и сменихме абсолютно всички компютри, които са в пултовете. Не защото е имало проблем, а за да се спрат всички тези обвинения“, каза Абровски.

По думите му новата техника е доставена и инсталирана не само на „Капитан Андреево“, а на всички гранични контролно-пропускателни пунктове в страната.

Министърът подчерта, че системата за контрол е европейска и работи онлайн, което допълнително ограничава възможностите за нерегламентирана намеса.

„Изследванията се извършват единствено от държавната лаборатория, а гаранциите за достоверността на резултатите идват както от нейната акредитация, така и от европейските правила за контрол“, посочи той.

Над 500 тона негодни храни разкриха в България

Какво представляват соматичните клетки?

Соматичните клетки са естествен компонент на млякото, но високите им стойности могат да бъдат сигнал за здравословни проблеми при животните или за недостатъчна хигиена по време на добива и обработката на суровината. Именно затова този показател е сред ключовите критерии, които се следят при контрола на млечните продукти в Европейския съюз.

Спор около лабораторния контрол

Темата за проверките на „Капитан Андреево“ отново излезе на дневен ред след твърдения на бившия изпълнителен директор на БАБХ Ангел Мавровски. Малко преди освобождаването си от поста той заяви, че лабораторни резултати на южната граница са били манипулирани дистанционно.

От Министерството на земеделието и храните отхвърлят подобни твърдения и подчертават, че работят за максимална прозрачност на контрола.

Най-натовареният сухопътен пункт в Европа

По време на визитата си министър Абровски напомни, че ГКПП „Капитан Андреево“ е най-големият сухопътен граничен пункт в Европа и един от най-натоварените в света. През него ежедневно преминават хиляди превозни средства и значителни количества храни и стоки, предназначени за пазара на Европейския съюз.

Заради стратегическото му значение контролът върху храните, влизащи през външната граница на ЕС с Турция, остава сред основните приоритети на българските и европейските институции.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспонденти на БТА в Хасково - Николай Грудев, Красимира Славова    
сурово мляко БАБХ соматични клетки ГКПП Капитан Андреево безопасност на храните лабораторен контрол министерство на земеделието хигиена на млякото граничен контрол внос на храни
Последвайте ни
Румен Радев: Времето на кръстоносните походи приключи

Румен Радев: Времето на кръстоносните походи приключи

CNN: Споразумението на Тръмп с Иран може да е провал, но той получава това, което иска

CNN: Споразумението на Тръмп с Иран може да е провал, но той получава това, което иска

България предприе неочакван ход за санкциите на ЕС: Кой защити руския патриарх Кирил?

България предприе неочакван ход за санкциите на ЕС: Кой защити руския патриарх Кирил?

Роналдо, Модрич, Нойер: 40-годишните футболисти, които превзеха Световното първенство

Роналдо, Модрич, Нойер: 40-годишните футболисти, които превзеха Световното първенство

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Porsche освежи Taycan с един куп нови технологии и виртуална трансмисия

Porsche освежи Taycan с един куп нови технологии и виртуална трансмисия

carmarket.bg
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Ексклузивно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Преди 1 ден
17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище
Ексклузивно

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Преди 1 ден
<p>Градушка опустоши посевите в община Неделино</p>
Ексклузивно

Градушка опустоши посевите в община Неделино

Преди 1 ден
<p>Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал</p>
Ексклузивно

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кои са най-скъпите селекции на Световното първенство през 2026 г.?

Кои са най-скъпите селекции на Световното първенство през 2026 г.?

Любопитно Преди 13 минути

Съкрушителната тайна на Венера: Защо Ботичели я нарисува с този поглед

Съкрушителната тайна на Венера: Защо Ботичели я нарисува с този поглед

Свят Преди 25 минути

Легендарният художник може вярно да е пресъздал доловимите признаци на съкрушителна болест, убила неговата муза десетилетия преди модерната медицина да успее да я обясни

Четирима маскирани пребиха мъж, задържани са тийнейджъри

Четирима маскирани пребиха мъж, задържани са тийнейджъри

България Преди 1 час

Полицейски екип незабавно е пристигнал на място и е открил пострадалия мъж

Тихата отрова на ума: Кои зодии завиждат най-много

Тихата отрова на ума: Кои зодии завиждат най-много

Любопитно Преди 1 час

Астролози определиха кои зодиакални знаци са най-чувствителни към чуждите победи и постижения. Всички 12 знака попаднаха в класацията, но лидерите в нея може да се окажат изненада

Снимката е илюстративна

Исторически момент: Българската хиперкола Alieno стъпи на пистата за първи тестове

България Преди 1 час

Електрическият прототип Alieno Sentiero направи първите си успешни тестове край Самоков. Зад волана на машината, която разви софтуерно ограничените 200 км/ч, застана създателят ѝ Ахмед Мерчев

Снимката е илюстративна

Надпреварата за НЛО: Русия и Китай прибрали свалени обекти и се опитват да ги копират

Свят Преди 1 час

Един от най-важните изводи от третия транш досиета за НЛО, публикувани на 12 юни, е, че чуждестранните противници на САЩ също изглежда се занимават с изследвания, които биха могли да застрашат националната сигурност

Радев: Държавата няма ресурс да изгради сама всички магистрали в следващите десетилетия

Радев: Държавата няма ресурс да изгради сама всички магистрали в следващите десетилетия

България Преди 1 час

На среща с местната власт премиерът очерта приоритетите за инфраструктурата и регионалното развитие.

Хванаха шофьор с фалшива книжка, поръчал я по интернет

Хванаха шофьор с фалшива книжка, поръчал я по интернет

България Преди 1 час

При проверка водачът е представил свидетелство за управление, издадено в Република Хърватия

48-годишна жена е с опасност за живота след катастрофа край Павел баня

48-годишна жена е с опасност за живота след катастрофа край Павел баня

България Преди 1 час

Пострадалата е транспортирана в болница с различни наранявания

Джей Ди Ванс

Ванс: Тръмп често остава неразбран, а извънземните може би съществуват

Свят Преди 2 часа

Ванс също така каза на водещ на подкаст, че вярва, че извънземните могат да съществуват, като част от по-широка дискусия за живота и пътя му в политиката

Ниамей, Нигер

Хаос и стрелба на летището в Нигер: Силите за сигурност отблъскват атака

Свят Преди 2 часа

Към момента нигерското правителство не е предоставило официален коментар по случая, въпреки запитванията на медиите

Деница Суруджийска

„Дом върху дом“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Рязък спад в цената на петрола след споразумението между САЩ и Иран

Рязък спад в цената на петрола след споразумението между САЩ и Иран

Свят Преди 2 часа

Анализаторите обаче остават предпазливи относно възможността за по-нататъшно поевтиняване в краткосрочен план

Жена е открита мъртва край пътя за дупнишко село

Жена е открита мъртва край пътя за дупнишко село

България Преди 2 часа

Пристигналите на място екипи на полицията и Спешна помощ са установили, че трупът е на жена, родом от столицата. При първоначалния оглед не са открити видими следи от насилие по тялото

<p>Транспортният министър: Ще има одити и промени в БДЖ и &bdquo;Български пощи&ldquo;</p>

Транспортният министър: Ще има одити и промени в БДЖ и „Български пощи“

България Преди 2 часа

Георги Пеев представи ръководния екип на ведомството и предприетите действия през първите тридесет дни от управлението

Започва процедурата за избор на член на КПК, срокът за номинации е седем дни

Започва процедурата за избор на член на КПК, срокът за номинации е седем дни

България Преди 2 часа

Решението беше подкрепено от 184 народни представители

Всичко от днес

От мрежата

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg
1

28 студенти завършиха новото издание на Vivacom Техническа академия, половината от тях вече са стажанти в компанията

sinoptik.bg
1

Спасиха котка, паднала в шахта

sinoptik.bg

Почина актрисата от "Предизвестена смърт“ Дейви Чейс

Edna.bg

Пол Макартни на 84: Историите, които дори феновете на „Бийтълс“ не знаят

Edna.bg

Кой е Виктор Муньос? Скромното и бързо момче, за което Ливърпул даде 40 млн. евро

Gong.bg

Защо Кристиано и Меси носят уникален знак на екипите си?

Gong.bg

Румен Радев: Няма да допуснем санкции срещу Русия, които да рефлектират върху българската икономика

Nova.bg

„Поголовен контрол и нулеви резултати“: Съдия Цариградска иска проверка на всички случаи на СРС-та срещу магистрати

Nova.bg