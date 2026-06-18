Българинът, полицай, ранен в САЩ, излезе от болницата под овации

Б ългаринът, който служи като полицай в САЩ и беше тежко ранен при престрелка в началото на юни, днес беше изписан от болницата в Атлантик Сити под бурните овации на колегите си.

Видео от посрещането му беше публикувано във Фейсбук от Шерифската служба на окръг Атлантик.

Български полицай е тежко ранен при стрелба в САЩ

Оттам съобщават, че "шериф Джоузеф О'Донохю със служителите си, с гордост беше част от голямо събиране на представители на правоохранителните органи, включително от полицейското управление на Атлантик Сити и полицията на щата Ню Джърси, за да отпразнуват изписвамнето на сержант Кристиян Иванов от болницата. Беше окуражаващо да видим толкова много екипи, събрали се, за да почетат напредъка към възстановяването на този смел полицай".

"Сега той ще започне дълъг период на рехабилитация с екип от лекари в специализиран център. Нека всички му пожелаем бързо и пълно възстановяване!", добавят от Българо-американската полицейска асоциация.

Припомняме, че 34-годишният Иванов, който е баща на три деца, беше ранен при изпълнение на полицейския си дълг в началото на юни в района на "Норт Флорида Авеню".

По време на операцията се стига до престрелка със заподозрян, при която по-леко е ранен и колега на Иванов.

Българинът се присъединява към полицейското управление на Атлантик Сити през 2013 г., според Българо-американската полицейска асоциация. Той е повишен в сержант през 2023 г. Брат му, Ивайло, също е полицай в Атлантик Сити.